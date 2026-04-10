Corte de agua para este domingo 12 de abril por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal informó que este domingo 12 de abril se realizará un corte programado de agua potable en diversos sectores de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Santa Anita y La Molina. La suspensión, que alcanzará tanto a viviendas como a comercios, se enmarca en trabajos de mantenimiento para optimizar la red de distribución y reforzar la seguridad del abastecimiento en la ciudad.
La empresa recomendó a la población hacer un uso responsable del recurso y evitar el desperdicio, a fin de minimizar las molestias mientras se normaliza el servicio. La restitución del suministro se efectuará conforme al cronograma técnico establecido.
Asimismo, la institución instó a los vecinos y responsables de establecimientos de las zonas afectadas a adoptar medidas preventivas, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la restricción.
¿Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua?
San Juan de Lurigancho
- APV Santa Elizabeth II
- APV Santa Elizabeth I etapa
- Urb. Semi Rústica Canto Grande
- AF Santa Rosa de San Fernando
- Agru. Manos Unidas
- Asoc. de Viv. Canadá
- Asoc. de Viv. Josué
- Agru. 27 de Mayo
- Agru. Vista Alegre
- Asoc. de Viv. Canadá
- Urb. Ex Country Club
- A. H. Mártires del Periodismo
- Agru. Casuarinas de Mártires
- A. H. Cruz del Calvario
- I.E. Toribio Luzuriaga 132
- Asoc. Señor de la Esperanza
- Agru. Hijos del Sol
- Agru. Asoc. de Vivienda Apurímac
- AF Nevado Star
- A. H. Villa Nazareth
- Agru. Casuarinas de Mártires
- Agru. Mártires del Periodismo
- Asoc. de Viv. Canadá
- Agrup. Gracia Calvary Chapel
Hora: 9 a. m. - 11:55 p. m.
Lurigancho
- Urb. Santa Antonio de Carapongo 4ta etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo
- Urb. Santa Antonio de Carapongo 1ra etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Santa Anita
- Coop. Viñas de San Francisco
- Urb. Portada de Ceres
- Coop. Benjamín Doig
- Urb. Productores
- Urb. El Asesor I y II
- A. H. 29 de Enero
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
La Molina
Conjunto Residencial La Alameda I
Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa MZ. P1, O1, D1, F1, G1, I1, H1, N1, M1, K1 y L1
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
La empresa habilitó la línea Aquafono, al (01) 317-8000, para que los usuarios puedan recibir atención y reportar cualquier inconveniente relacionado con la suspensión del suministro de agua potable.
Sedapal aseguró que comunicará oportunamente a la población los avances en la restauración del servicio e hizo un llamado a consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a información confiable.
Recomendaciones ante el corte de agua
- Repara inmediatamente fugas en grifos, duchas y cañerías para evitar el desperdicio de agua
- Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas
- Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o enjabonas los platos
- Recolecta agua de lluvia o del enjuague de frutas y verduras para regar las plantas
- Prefiere duchas cortas en vez de baños de tina
- No uses el inodoro como basurero, ya que cada descarga consume varios litros
- Instala dispositivos ahorradores en grifos y duchas
- Riega el jardín en horas de menor calor, como temprano en la mañana o al anochecer