Corte de agua para este domingo 12 de abril por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La compañía instó a los usuarios a utilizar el agua con responsabilidad y a prevenir su derroche - Créditos: Freepik.

Sedapal informó que este domingo 12 de abril se realizará un corte programado de agua potable en diversos sectores de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Santa Anita y La Molina. La suspensión, que alcanzará tanto a viviendas como a comercios, se enmarca en trabajos de mantenimiento para optimizar la red de distribución y reforzar la seguridad del abastecimiento en la ciudad.

La empresa recomendó a la población hacer un uso responsable del recurso y evitar el desperdicio, a fin de minimizar las molestias mientras se normaliza el servicio. La restitución del suministro se efectuará conforme al cronograma técnico establecido.

Asimismo, la institución instó a los vecinos y responsables de establecimientos de las zonas afectadas a adoptar medidas preventivas, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la restricción.

Se sugiere que los vecinos almacenen agua con anticipación en recipientes limpios y bien tapados con el fin de evitar inconvenientes durante el periodo de restricción del servicio - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua?

San Juan de Lurigancho

APV Santa Elizabeth II

APV Santa Elizabeth I etapa

Urb. Semi Rústica Canto Grande

AF Santa Rosa de San Fernando

Agru. Manos Unidas

Asoc. de Viv. Canadá

Asoc. de Viv. Josué

Agru. 27 de Mayo

Agru. Vista Alegre

Asoc. de Viv. Canadá

Urb. Ex Country Club

A. H. Mártires del Periodismo

Agru. Casuarinas de Mártires

A. H. Cruz del Calvario

I.E. Toribio Luzuriaga 132

Asoc. Señor de la Esperanza

Agru. Hijos del Sol

Agru. Asoc. de Vivienda Apurímac

AF Nevado Star

A. H. Villa Nazareth

Agru. Casuarinas de Mártires

Agru. Mártires del Periodismo

Asoc. de Viv. Canadá

Agrup. Gracia Calvary Chapel

Hora: 9 a. m. - 11:55 p. m.

Lurigancho

Urb. Santa Antonio de Carapongo 4ta etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo

Urb. Santa Antonio de Carapongo 1ra etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Sedapal anunció que hay corte de agua programado para este domingo 12 de abril - Créditos: Andina.

Santa Anita

Coop. Viñas de San Francisco

Urb. Portada de Ceres

Coop. Benjamín Doig

Urb. Productores

Urb. El Asesor I y II

A. H. 29 de Enero

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La Molina

Conjunto Residencial La Alameda I

Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa MZ. P1, O1, D1, F1, G1, I1, H1, N1, M1, K1 y L1

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La empresa habilitó la línea Aquafono, al (01) 317-8000, para que los usuarios puedan recibir atención y reportar cualquier inconveniente relacionado con la suspensión del suministro de agua potable.

Sedapal aseguró que comunicará oportunamente a la población los avances en la restauración del servicio e hizo un llamado a consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a información confiable.

Recomendaciones ante el corte de agua

Repara inmediatamente fugas en grifos, duchas y cañerías para evitar el desperdicio de agua

Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o enjabonas los platos

Recolecta agua de lluvia o del enjuague de frutas y verduras para regar las plantas

Prefiere duchas cortas en vez de baños de tina

No uses el inodoro como basurero, ya que cada descarga consume varios litros

Instala dispositivos ahorradores en grifos y duchas

Riega el jardín en horas de menor calor, como temprano en la mañana o al anochecer