Así se desarrolla la Ley Seca 2026: PNP despliega operativos para asegurar cumplimiento de la medida para las Elecciones 2026

La ley seca será aplicada en todo el país como parte de las medidas oficiales para garantizar el orden durante las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Composición: Infobae Perú)

Con el inicio de las Elecciones Generales 2026, la Ley Seca se convirtió en una de las restricciones más sonadas del proceso electoral en Perú.

Desde las 8:00 a. m. del sábado 11 de abril hasta la misma hora del lunes 13, la venta, distribución y exhibición de bebidas alcohólicas quedó prohibida en todo el territorio nacional, una disposición oficializada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y ejecutada en la práctica por la Policía Nacional del Perú (PNP).

La Ley Seca afecta a diversos establecimientos, como bares, restaurantes, discotecas, licorerías y tiendas, que deben suspender la venta y retirar el alcohol de sus vitrinas durante la vigencia de la medida.

El objetivo principal es mantener la seguridad y el orden público, previniendo incidentes que puedan afectar la jornada electoral.

La PNP desplegó patrullajes y operativos en espacios públicos y locales comerciales para garantizar el respeto de la norma, en coordinación con fiscalizadores electorales y municipales.

La restricción, contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones, no prohíbe el consumo privado de bebidas adquiridas antes del inicio de la medida. Sin embargo, el consumo en espacios públicos no está permitido, y las autoridades recomiendan evitar situaciones que puedan interpretarse como infracciones.

Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

Sanciones y delitos electorales

El incumplimiento de la Ley Seca se sanciona con medidas económicas y administrativas severas. Según el artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones, quienes operen locales dedicados exclusivamente a la venta de alcohol durante la restricción enfrentan multas no menores a S/ 3,390 y hasta seis meses de prisión. Además, los comercios infractores pueden ser clausurados e inhabilitados por la autoridad competente.

Las multas se aplican a quienes infrinjan de manera flagrante la prohibición. El Ministerio del Interior (Mininter) y la PNP recordaron que el objetivo de los operativos no es solo sancionar, sino también disuadir la comisión de infracciones y preservar el ambiente seguro para el desarrollo de la jornada electoral.

La Ley Seca no es la única limitación vigente en este contexto. También se restringen las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde las 00:00 horas del viernes 10 de abril.

Durante el día de las elecciones tampoco están permitidos espectáculos populares al aire libre, funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas de ninguna índole.

El sistema electoral peruano busca, con estas medidas, asegurar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un entorno controlado y sin presiones externas.

Otras prohibiciones por las Elecciones 2026

¿Qué está prohibido hacer este domingo 12 de abril?

El JNE dispuso que, a partir del lunes 6 de abril, quedó prohibida la publicación de encuestas de intención de voto, sean estas difundidas en medios de comunicación, redes sociales o cualquier plataforma pública. La infracción de esta norma conlleva multas que oscilan entre 50, 5.000 y 550.000 mil soles.

En tanto, desde el viernes 10 de abril quedaron prohibidas las reuniones y manifestaciones políticas, cuya realización puede ser sancionada con hasta dos años de prisión, según el Código Penal electoral.

Desde las 00:00 horas del sábado 11 de abril, toda propaganda política—ya sea por medios impresos, radiales, televisivos o en espacios públicos— está prohibida hasta el cierre de la jornada electoral. La violación de esta disposición también está penada con cárcel, en caso de reincidencia o gravedad de la infracción.

Durante el domingo 12 de abril, día central de la votación, no se permitirá la realización de espectáculos públicos, reuniones sociales o actividades de cualquier índole en un radio menor a 100 metros de los centros de votación.