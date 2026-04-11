Perú

PNP: General Revoredo invita a todos los requisitoriados a votar en las Elecciones 2026 porque “la Policía los va a cuidar”

Gracias a la Ley Orgánica de Elecciones, las personas con requisitorias pueden ejercer su derecho al voto. La normativa prohíbe detenciones en el proceso electoral, salvo en casos de flagrancia

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PNP informa acciones para resguardar la seguridad ciudadana.
PNP informa acciones para resguardar la seguridad ciudadana.

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, aseguró que los ciudadanos con requisitoria vigente tendrán la posibilidad de acudir a sus locales de votación el domingo 12 de abril, jornada en la que se realizarán las Elecciones Generales 2026.

Revoredo se manifestó en referencia a la normativa vigente, establecida en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), que impide a la Policía efectuar detenciones a personas requeridas judicialmente durante el proceso electoral.

El artículo 343 de la ley señala que ningún ciudadano habilitado para sufragar puede ser detenido el día de la votación ni durante las 24 horas previas, salvo que sea sorprendido en flagrancia. Esta disposición busca asegurar que el derecho al voto prevalezca como pilar de la democracia, incluso para quienes enfrentan procesos judiciales pendientes.

En ese sentido, el general Revoredo explicó que la Policía Nacional tiene la responsabilidad de custodiar a todos los votantes, incluidos aquellos con requisitorias.

“Que todas esas personas requeridas vayan a cumplir su derecho de sufragio y su concurrencia está garantizada. La Policía Nacional del Perú los va a cuidar”, sostuvo el jefe policial.

Víctor Revoredo
Víctor Revoredo.

Debate sobre la reforma legal

Las normas que impiden la detención de requisitoriados en días electorales han sido aplicadas en comicios anteriores y continúan vigentes.

La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Josué Gutiérrez, confirmó que la PNP solo puede actuar en caso de flagrancia. La ley actual protege el derecho al sufragio, priorizándolo sobre la ejecución de mandatos judiciales en el contexto electoral.

Gutiérrez detalló que la Defensoría presentó un proyecto de ley al Congreso para modificar este marco legal, con el objetivo de permitir detenciones judiciales durante el proceso electoral, garantizando en lo posible el sufragio antes del traslado del detenido.

La propuesta legislativa pretende que la policía pueda ejecutar capturas ordenadas por el Poder Judicial, como prisión preventiva o detención preliminar, excluyendo faltas menores.

La reforma, de ser aprobada, permitiría a la PNP actuar respetando el derecho al voto, pero también cumpliendo con los mandatos judiciales.

Según datos oficiales de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP, hasta septiembre de 2025 se registraban 107.039 personas con requisitoria vigente. La Defensoría estima que, si la reforma avanza, más de 103.000 detenciones podrían ejecutarse en futuros comicios.

Más de 56 mil agentes

La Policía Nacional desplegará 56 mil agentes en todo el territorio este domingo 12 para garantizar la seguridad durante las Elecciones 2026.

Este operativo, coordinado con la ONPE, tiene como objetivo proteger a los votantes y asegurar la normalidad en más de 12 mil locales habilitados.

El comandante general Óscar Arriola explicó que los recintos electorales serán revisados cinco días antes, utilizando unidades caninas para prevenir riesgos.

Además, la PNP custodiará el material electoral, desde los centros de acopio hasta los locales de votación, y durante todas las fases del proceso, incluyendo la instalación de mesas, la jornada y el escrutinio.

Los candidatos presidenciales cuentan con resguardo permanente, sin afectar la cobertura de los locales ni el despliegue general. Los propios policías tendrán facilidades para votar, cumpliendo turnos que les permitan sufragar sin descuidar sus funciones.

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