Mininter anuncia cámaras con detección de armas en buses de transporte público

Proceso de adquisición de cámaras para 8,000 buses sigue en curso y sin adjudicación, afirma ATU. (Foto referencial: Agencia Andina)

La mañana de este martes 7 de abril, el titular del Mininsterio del Interior (Mininter), José Zapata, visitó el patio de maniobras de la empresa de transporte Vipusa en Ancón.

El encuentro, realizado pocos días después del ataque que cobró la vida de una pasajera en la Panamericana Norte, marcó el inicio de una serie de acciones para reforzar la seguridad en el transporte público frente al avance de la extorsión y los atentados contra buses.

Durante la visita, Zapata se reunió con dirigentes y conductores para explicar la implementación de cámaras de videovigilancia en la mayoría de las unidades. Según el titular del Mininter, estos dispositivos estarán integrados al C4 de la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Central de Emergencia 105, donde se mantendrán en monitoreo permanente. El objetivo es anticipar posibles incidentes y responder con rapidez ante cualquier amenaza.

El ministro detalló que las cámaras no solo permitirán identificar a posibles atacantes y personas requisitoriadas, sino que también contarán con inteligencia artificial capaz de detectar armas de fuego u objetos metálicos inusuales en el interior de los buses.

Ante la activación de una alerta, el conductor podrá contar con el respaldo inmediato de la PNP, gracias al botón de pánico instalado en las unidades.

Amenazas paralizan a Vipusa: choferes abandonan rutas y buscan salir del Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/)

Botón de pánico

Además de las cámaras, la estrategia contempla la incorporación de botones de pánico interconectados al sistema policial.

“El chofer podrá activar una alerta y obtener la respuesta de la Policía en minutos”, explicó Zapata. La medida forma parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, que prioriza la prevención de delitos, control territorial y fortalecimiento de la investigación criminal.

El ministro anunció la adquisición de 270 patrulleros para la estrategia “Ruta Segura”, un plan que busca acompañar y custodiar el trayecto de los buses en zonas de mayor riesgo.

La tecnología será reforzada con dispositivos de reconocimiento facial y monitoreo en tiempo real, elementos que ya han sido implementados en buena parte de la flota de empresas como Vipusa, Santa Catalina, El Rápido y otras agrupadas en el colectivo Transporte Unido (TU).

Según José Quispe, dirigente de TU, el 60% de las unidades del gremio ya cuenta con cámaras de reconocimiento facial y botón de emergencia, instalados como respuesta a la ola de extorsión.

El monitoreo permitirá la identificación de delincuentes y la intervención policial en lapsos máximos de seis minutos, de acuerdo con las pruebas realizadas por el gremio.

El despliegue de los nuevos equipos ha sido acompañado por patrullaje en los patios de maniobras y el resguardo de las rutas principales por parte de la policía. El alcalde de Ancón, Samuel Daza, y altos funcionarios del Mininter participaron en el anuncio, donde reiteraron el compromiso de recuperar el control de las calles y garantizar la tranquilidad de los usuarios del transporte público.