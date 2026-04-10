Perú

Mujer se lanza del segundo piso de su vivienda para huir de la Policía: inmueble funcionaba como base de venta de droga en SJL

La Policía halló más de dos mil ‘ketes’ de pasta básica de cocaína listos para su comercialización. El operativo permitió la captura simultánea de otros integrantes de la red, entre ellos un hombre de 68 años con amplio historial delictivo

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Una mujer de 60 años, presunta integrante de la banda criminal 'Los Cocharchas de Pamplona', se lanzó desde el segundo piso de su vivienda para evitar ser detenida por la policía. En el operativo se incautaron más de 2000 envoltorios de droga. Fuente: Latina Noticias

Una mujer de 60 años saltó desde el segundo piso de una vivienda en San Juan de Lurigancho para evitar ser capturada durante un operativo de la Policía Nacional del Perú, que desarticuló a la banda criminal Los Cocharcas de Pamplona dedicada a la microcomercialización de droga. En el inmueble, que funcionaba como base de distribución, fueron hallados más de dos mil envoltorios de pasta básica de cocaína.

El procedimiento policial permitió la detención simultánea de otros integrantes, entre ellos un hombre de 68 años apodado “Huacatay”, con amplio historial delictivo, según detalló el coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, a Latina Noticias.

La intervención no solo detuvo a la cabecilla de la banda, sino que dejó al descubierto el presunto método de operación que convertía la vivienda en un punto estratégico del tráfico minorista en Pamplona Alta. La operación policial expuso tanto el mecanismo de entrega de la droga a través de una pequeña ventana como la articulación entre distintos miembros con historial delictivo.

Una mujer con camisa a cuadros rojos y blancos mira con el ceño fruncido, mientras un inserto circular muestra manos manipulando pequeños envoltorios de droga en una bolsa negra
Mercedes Ramos Gutiérrez, presunta microcomercializadora de drogas, es intervenida por la policía, mientras una imagen insertada muestra la droga incautada durante el operativo. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Intentó evitar detención lanzándose por una ventana

El despliegue policial sorprendió a Mercedes Ramos Gutiérrez en el interior de la vivienda, donde en un intento por eludir a los agentes, se arrojó por una ventana del segundo piso. En imágenes captadas por Latina Noticias, puede observarse la precipitación de la mujer y la rápida reacción de la policía que la interceptó en el primer piso.

Al ser interrogada sobre el motivo de su salto, Ramos alegó: “Estaba ayudando a mi sobrina. Yo la ayudo a mi sobrina”, una justificación que repitió durante el procedimiento mientras los efectivos insistían en establecer su implicación. Dicha versión fue rechazada por los propios vecinos, quienes afirmaron al medio que “ella vende”, haciendo alusión a la constante actividad comercial irregular en la vivienda y a episodios previos de intervención policial en el lugar.

La detenida, en un principio, intentó negar su identidad. Frente a los efectivos policiales, se mostró confundida y renuente a identificarse hasta que, finalmente, admitió: “Meche”, reconociendo su nombre de pila. Los agentes procedieron a verificar sus datos y antecedentes.

Imagen dividida: a la izquierda, una mujer adulta con expresión tensa; a la derecha, un oficial de policía con uniforme y gafas, hablando frente a emblemas
La presunta microcomercializadora de drogas Mercedes Ramos Gutiérrez es capturada tras un intento de fuga en San Juan de Lurigancho, mientras el Coronel Carlos Alcántara O. detalla el operativo policial que desarticuló la banda. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

La vivienda funcionaba como punto de venta de droga

Según confirmó el jefe del Escuadrón Verde, la vivienda ubicada en la asociación Nuevo Horizonte, Pamplona Alta, era presuntamente utilizada para la microcomercialización de drogas. Los agentes comprobaron que los envoltorios con pasta básica de cocaína se entregaban a través de una pequeña ventana, donde también se realizaba el cobro en efectivo.

Durante la inspección, se incautaron más de dos mil envoltorios de pasta básica de cocaína listos para la distribución. El hallazgo refrenda la magnitud de la operación y el carácter sistemático de la actividad delictiva. Según los vecinos, la vivienda era frecuentada por compradores y ya había sido objeto de denuncias previas por venta de droga, lo que explica la alerta constante en la zona y los antecedentes atribuidos a la detenida.

La operación policial permitió corroborar el patrón de venta y dispuso de pruebas directas para la imputación por tráfico ilícito de drogas a los miembros de la banda capturados.

Captura de otros integrantes y antecedentes penales graves

El operativo, dirigido por el Escuadrón Verde, también condujo a la detención de Antonio Velázquez Aguirre, alias “Huacatay”, de 68 años, quien —según el coronel Carlos Alcántara— cuenta con varios antecedentes policiales, incluyendo robos, tráfico ilícito de drogas, tentativa de homicidio y delitos sexuales. Alcántara detalló que “ha cumplido condena en dos penales acá en la capital”.

Imagen dividida: a la izquierda, un hombre es detenido; a la derecha, manos manipulan una bolsa negra llena de pequeños paquetes blancos
El operativo policial en San Juan de Lurigancho resultó en la captura de Antonio Velázquez Aguirre, alias "Huacatay", y la incautación de más de dos mil envoltorios de pasta básica de cocaína. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Estas capturas se suman a otras detenciones de personas ligadas a Los Cocharcas de Pamplona. Durante la acción policial, los equipos del grupo Terna realizaron recorridos coordinados por distintos ambientes del domicilio, logrando ubicar y reducir a los implicados.

El resultado consolidado fue la desarticulación del principal foco de distribución de droga en la zona y la incautación de una cantidad significativa de dosis que, de no haber intervenido la policía, habrían llegado al mercado local.

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