Perú

Detienen a policía implicado en traslado de droga en Cusco: cargamento supera los 5 millones de dólares, según autoridades

Autoridades analizan la inusual modalidad de transporte sin ocultamiento, mientras el Ministerio Público dirige las diligencias para identificar la red detrás del envío

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El operativo en Ollantaytambo permitió incautar 131 kilos de cocaína transportados sin caletas. Entre los detenidos figura un policía en actividad que habría alertado sobre controles. Latina Noticias

La intervención policial en una ruta del Cusco volvió a poner en evidencia las dinámicas del tráfico ilícito de drogas en el sur del país. Un operativo ejecutado en la provincia de Urubamba permitió detectar un cargamento significativo de cocaína que se desplazaba durante la madrugada en condiciones que llamaron la atención de los agentes antidrogas.

El caso generó especial atención debido a la presencia de un efectivo policial entre los intervenidos. La participación de un miembro en actividad dentro de una operación ilícita abre una línea de investigación paralela en torno a posibles redes de protección o filtración de información dentro de la institución.

Las diligencias se desarrollan bajo la supervisión del Ministerio Público, que asumió el control del proceso tras la detención de los implicados y la incautación de la sustancia. Las autoridades buscan determinar el alcance de la red vinculada al traslado de la droga y su posible conexión con rutas de salida hacia el extranjero.

Intervención en una ruta clave del Cusco

La presencia de un agente policial en el traslado del cargamento abre una investigación sobre posibles redes de protección dentro de la institución. Composición: Infobae
La presencia de un agente policial en el traslado del cargamento abre una investigación sobre posibles redes de protección dentro de la institución. Composición: Infobae

El operativo tuvo lugar en el sector de Huayracpunku, en el distrito de Ollantaytambo, durante las primeras horas de la madrugada. Agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas detectaron dos vehículos que se desplazaban en condiciones consideradas sospechosas.

Según información difundida por Latina Noticias, una de las unidades cumplía funciones de alerta, mientras la segunda trasladaba directamente la carga ilícita. La intervención permitió detener ambos vehículos y proceder con la inspección correspondiente.

Durante la revisión, los agentes encontraron tres sacos de polietileno en la tolva de una camioneta. En su interior se hallaron 128 paquetes tipo ladrillo. Las pruebas químicas confirmaron que el contenido correspondía a alcaloide de cocaína, con un peso total de 131 kilogramos.

Uno de los aspectos que generó mayor interés en la intervención fue la forma de traslado del cargamento. A diferencia de otros casos, la sustancia no se encontraba en compartimentos acondicionados ni en caletas.

El jefe de la División Antidrogas de la región, capitán PNP Pedro Navarro, explicó esta particularidad. “Lo particular de esta intervención es que hemos visto que el vehículo no estaba acondicionado con caleta o compartimentos ocultos, sino que la droga lo traían en la tolva”, indicó.

La misma fuente señaló que este tipo de traslado resulta inusual dentro de las modalidades detectadas en operativos recientes, lo que forma parte de las líneas de análisis en curso.

Cuatro detenidos y un policía implicado

Autoridades analizan la inusual modalidad de transporte sin ocultamiento, mientras el Ministerio Público dirige las diligencias para identificar la red detrás del envío. Captura de video
Autoridades analizan la inusual modalidad de transporte sin ocultamiento, mientras el Ministerio Público dirige las diligencias para identificar la red detrás del envío. Captura de video

El operativo concluyó con la detención de cuatro personas identificadas como Nestor H. (57), Delfin M. (40), Clever G. (40) y Jhonathan M. (38). De acuerdo con Latina Noticias, tres de ellos proceden de la provincia de La Convención y uno de Tacna.

Entre los intervenidos se encontraba un miembro de la Policía Nacional en actividad. Según la información preliminar, este efectivo cumplía el rol de “liebre”, con la función de advertir sobre posibles controles en la ruta.

Las autoridades confirmaron que los detenidos no registran antecedentes penales. Sin embargo, su presunta participación en el traslado del cargamento forma parte de la investigación que se desarrolla bajo custodia policial.

Valor del cargamento y ruta prevista

La Policía Nacional estimó que el valor del cargamento supera los cinco millones de dólares en el mercado internacional. Este cálculo se basa en el volumen incautado y su proyección en circuitos de tráfico fuera del país.

Durante la intervención también se incautaron cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo, equivalente a 900 soles. Estos elementos serán analizados como parte de las diligencias para identificar posibles contactos y rutas de coordinación.

Las investigaciones preliminares señalan que la droga tenía como destino la ciudad del Cusco. Desde ese punto, el traslado continuaría hacia regiones como Puno y Tacna, consideradas zonas estratégicas para la salida del país.

Diligencias en curso bajo supervisión fiscal

Tras la intervención, los detenidos y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público. Las autoridades realizan el pesaje oficial, el lacrado de la sustancia y otras diligencias conforme a ley.

El proceso incluye la evaluación de la situación legal de cada uno de los implicados, incluido el efectivo policial. Las investigaciones buscan establecer responsabilidades individuales y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Las autoridades mantienen el caso en desarrollo mientras continúan las acciones destinadas a esclarecer la estructura detrás del traslado del cargamento incautado.

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