La formalización impulsa el crecimiento de pequeños negocios: Cofopri entrega título de propiedad a mercado de Pamplona Alta

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) entrega el título de propiedad número 850.000 a las socias del Mercado Luis Castañeda Lossio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Lima, en su 30° aniversario.

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) entregó el título de propiedad número 850.000 en Lima Metropolitana, marcando un nuevo hito en el proceso de formalización urbana en el país. Esta vez, el beneficio alcanzó a las comerciantes del mercado Luis Castañeda Lossio, ubicado en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El documento reconoce legalmente la posesión del terreno donde funciona este centro de abastos desde hace más de una década. Para sus 85 comerciantes, la formalización no solo implica seguridad jurídica, sino también la posibilidad de acceder a financiamiento y proyectar el crecimiento de sus negocios.

Cofopri entregó el título de propiedad número 850.000 en Lima Metropolitana a las comerciantes del mercado Luis Castañeda Lossio, ubicado en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, lo que les brinda seguridad jurídica y acceso a financiamiento. (Google Maps)

Un título que cambia el escenario económico

La formalización de la propiedad es uno de los principales pasos para que pequeños negocios puedan integrarse al sistema financiero. Sin un título inscrito, el acceso a créditos suele ser limitado o inexistente.

Con este documento, las comerciantes podrán utilizar el inmueble como respaldo para solicitar préstamos, invertir en infraestructura o ampliar sus actividades comerciales.

Durante la ceremonia, realizada en la Biblioteca Nacional del Perú, el director ejecutivo de Cofopri, Carlos Reátegui Sánchez, señaló que la entrega del título representa un punto de partida para el desarrollo económico de los beneficiarios.

“Este título es importante para el mercado, pero también para el Estado. Es el reconocimiento jurídico a los posesionarios que ahora pueden pedir créditos hipotecarios y crecer en su economía. Este es el primer paso para un mayor desarrollo”, afirmó.

Funcionarios de Cofopri y beneficiarios de la formalización de la propiedad en Lima, incluyendo al Mercado Luis Castañeda Lossio, celebran la entrega del título 850 mil y la certificación de personal en la Biblioteca Nacional.

Formalización: una deuda histórica en zonas urbanas

En el Perú, la informalidad en la tenencia de la tierra sigue siendo un problema estructural. Miles de familias y pequeños negocios operan sin documentos que acrediten la propiedad de sus predios, lo que limita su acceso a servicios básicos, financiamiento y programas del Estado.

En zonas como Pamplona Alta, donde el crecimiento urbano ha sido acelerado y muchas veces desordenado, la formalización representa un paso clave para consolidar comunidades y mejorar las condiciones de vida.

El avance de Cofopri en las últimas décadas ha permitido reducir parte de esta brecha, aunque el proceso aún enfrenta retos vinculados a la titulación de terrenos ocupados informalmente y a la actualización de registros.

Dos comerciantes del Mercado Luis Castañeda Lossio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Lima, muestran con alegría los títulos de propiedad entregados por Cofopri.

Catastro urbano: la otra pieza del rompecabezas

En paralelo a la entrega del título, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reconoció a 130 funcionarios de Lima, Piura y Lambayeque por su certificación en levantamiento catastral, una herramienta clave para ordenar el territorio.

El catastro permite identificar, registrar y actualizar la información sobre los predios urbanos, lo que facilita la planificación de las ciudades y la provisión de servicios públicos.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Catastro Urbano Nacional, que busca capacitar a 600 funcionarios municipales para mejorar la gestión del territorio y reducir la informalidad.

Funcionarios de Lima, Piura y Lambayeque reciben certificados de competencias en Levantamiento Catastral por Cofopri en la Biblioteca Nacional del Perú.

¿Cómo formalizar una propiedad informal en Cofopri?

Para quienes aún no cuentan con título de propiedad, el proceso de formalización a través de Cofopri sigue una serie de pasos:

Verificación del terreno: Cofopri identifica si el predio es susceptible de formalización y si no presenta conflictos legales.

Empadronamiento: Se registra a los ocupantes del terreno y se recopila información sobre su posesión.

Levantamiento catastral: Técnicos realizan mediciones y delimitación del predio.

Evaluación legal: Se revisa la documentación y se valida la posesión.

Entrega del título: Una vez aprobado el proceso, se emite e inscribe el título de propiedad en registros públicos.

El trámite puede variar según la situación del predio, pero en muchos casos es gratuito cuando forma parte de programas de formalización masiva impulsados por el Estado.

Contar con un título no solo brinda seguridad jurídica, sino que también abre la puerta a acceder a créditos, vender legalmente el inmueble o transferirlo a herederos.