Perú

La formalización impulsa el crecimiento de pequeños negocios: Cofopri entrega título de propiedad a mercado de Pamplona Alta

El reconocimiento legal del terreno permitirá que 85 emprendedoras puedan fortalecer sus puestos, garantizar la herencia de sus activos y consolidar su presencia en el sistema financiero peruano

Guardar
Un grupo de seis personas, incluidos comerciantes y un funcionario de Cofopri, posan en una calle en Lima con pancartas y el título de propiedad 850.000
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) entrega el título de propiedad número 850.000 a las socias del Mercado Luis Castañeda Lossio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Lima, en su 30° aniversario.

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) entregó el título de propiedad número 850.000 en Lima Metropolitana, marcando un nuevo hito en el proceso de formalización urbana en el país. Esta vez, el beneficio alcanzó a las comerciantes del mercado Luis Castañeda Lossio, ubicado en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El documento reconoce legalmente la posesión del terreno donde funciona este centro de abastos desde hace más de una década. Para sus 85 comerciantes, la formalización no solo implica seguridad jurídica, sino también la posibilidad de acceder a financiamiento y proyectar el crecimiento de sus negocios.

Fachada del mercado Luis Castañeda Lossio con un letrero amarillo y puertas azules. Un coche negro y una furgoneta azul estacionados frente al edificio en una calle de tierra. Cielo nublado
Cofopri entregó el título de propiedad número 850.000 en Lima Metropolitana a las comerciantes del mercado Luis Castañeda Lossio, ubicado en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, lo que les brinda seguridad jurídica y acceso a financiamiento. (Google Maps)

Un título que cambia el escenario económico

La formalización de la propiedad es uno de los principales pasos para que pequeños negocios puedan integrarse al sistema financiero. Sin un título inscrito, el acceso a créditos suele ser limitado o inexistente.

Con este documento, las comerciantes podrán utilizar el inmueble como respaldo para solicitar préstamos, invertir en infraestructura o ampliar sus actividades comerciales.

Durante la ceremonia, realizada en la Biblioteca Nacional del Perú, el director ejecutivo de Cofopri, Carlos Reátegui Sánchez, señaló que la entrega del título representa un punto de partida para el desarrollo económico de los beneficiarios.

“Este título es importante para el mercado, pero también para el Estado. Es el reconocimiento jurídico a los posesionarios que ahora pueden pedir créditos hipotecarios y crecer en su economía. Este es el primer paso para un mayor desarrollo”, afirmó.

Vista panorámica de un auditorio lleno de personas, muchas levantando las manos o mostrando certificados, y un grupo de autoridades al frente
Funcionarios de Cofopri y beneficiarios de la formalización de la propiedad en Lima, incluyendo al Mercado Luis Castañeda Lossio, celebran la entrega del título 850 mil y la certificación de personal en la Biblioteca Nacional.

Formalización: una deuda histórica en zonas urbanas

En el Perú, la informalidad en la tenencia de la tierra sigue siendo un problema estructural. Miles de familias y pequeños negocios operan sin documentos que acrediten la propiedad de sus predios, lo que limita su acceso a servicios básicos, financiamiento y programas del Estado.

En zonas como Pamplona Alta, donde el crecimiento urbano ha sido acelerado y muchas veces desordenado, la formalización representa un paso clave para consolidar comunidades y mejorar las condiciones de vida.

El avance de Cofopri en las últimas décadas ha permitido reducir parte de esta brecha, aunque el proceso aún enfrenta retos vinculados a la titulación de terrenos ocupados informalmente y a la actualización de registros.

Dos mujeres sonríen en el exterior, una con un documento rojo y otra con un cartel rojo grande, frente a un banner azul de Cofopri
Dos comerciantes del Mercado Luis Castañeda Lossio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Lima, muestran con alegría los títulos de propiedad entregados por Cofopri.

Catastro urbano: la otra pieza del rompecabezas

En paralelo a la entrega del título, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reconoció a 130 funcionarios de Lima, Piura y Lambayeque por su certificación en levantamiento catastral, una herramienta clave para ordenar el territorio.

El catastro permite identificar, registrar y actualizar la información sobre los predios urbanos, lo que facilita la planificación de las ciudades y la provisión de servicios públicos.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Catastro Urbano Nacional, que busca capacitar a 600 funcionarios municipales para mejorar la gestión del territorio y reducir la informalidad.

Un grupo de personas, entre hombres y mujeres, posa en un escenario sosteniendo certificados, con una pantalla al fondo que dice 'Entrega de Certificados'
Funcionarios de Lima, Piura y Lambayeque reciben certificados de competencias en Levantamiento Catastral por Cofopri en la Biblioteca Nacional del Perú.

¿Cómo formalizar una propiedad informal en Cofopri?

Para quienes aún no cuentan con título de propiedad, el proceso de formalización a través de Cofopri sigue una serie de pasos:

  • Verificación del terreno: Cofopri identifica si el predio es susceptible de formalización y si no presenta conflictos legales.
  • Empadronamiento: Se registra a los ocupantes del terreno y se recopila información sobre su posesión.
  • Levantamiento catastral: Técnicos realizan mediciones y delimitación del predio.
  • Evaluación legal: Se revisa la documentación y se valida la posesión.
  • Entrega del título: Una vez aprobado el proceso, se emite e inscribe el título de propiedad en registros públicos.

El trámite puede variar según la situación del predio, pero en muchos casos es gratuito cuando forma parte de programas de formalización masiva impulsados por el Estado.

Contar con un título no solo brinda seguridad jurídica, sino que también abre la puerta a acceder a créditos, vender legalmente el inmueble o transferirlo a herederos.

Temas Relacionados

Títulos de propiedadPamplona AltaSan Juan de MirafloresSJMLimaCofopriperu-noticias

Más Noticias

Perú vs Senegal: André Carrillo revela detalles de la interna con Mano Menezes y la estrategia para vencer al campeón de África

La ‘Culebra’ es uno de los fijos para arrancar en la ‘bicolor’ contra los ‘leones’ en el amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Senegal: André Carrillo revela detalles de la interna con Mano Menezes y la estrategia para vencer al campeón de África

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

El equipo de Sebastián Beccacece se enfrentará a los ‘leones del Atlas’ con la misión de consolidarse para su próxima participación en el Mundial 2026. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Yiddá Eslava reaparece en ‘La Granja VIP Perú’ y revela detalles de su crisis de salud: “Tuve varias convulsiones”

La actriz relató que sufrió un epsiodio epiléptico y agradeció el apoyo de sus compañeros por ayudarla en estos momentos tan complicados.

Yiddá Eslava reaparece en ‘La Granja VIP Perú’ y revela detalles de su crisis de salud: “Tuve varias convulsiones”

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

El arquero ‘blanquiazul’ está a un partido de meterse a la Copa del Mundo. Su rival a vencer será Irak el próximo martes 31 de marzo

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Tomás Gálvez: “Se ha perseguido a personas vinculadas a partidos, eso nos confronta y eso tiene que terminar”

Tomás Gálvez exige en vivo a José María Balcázar otorgar presupuesto al Ministerio Público: “Sino iremos cerrando”

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

El candidato presidencial Carlos Jaico dijo que hay 2.35 millones de mypes, pero no es así

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava reaparece en ‘La Granja VIP Perú’ y revela detalles de su crisis de salud: “Tuve varias convulsiones”

Yiddá Eslava reaparece en ‘La Granja VIP Perú’ y revela detalles de su crisis de salud: “Tuve varias convulsiones”

Ticketmaster sobre la venta de entradas a BTS en Perú: “Nuestra función es garantizar una compra segura y ordenada”

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

Mujer que estuvo en yate con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina rompe su silencio: Esto dijo sobre la fiesta

Fans de BTS en Perú exigen cambio de sede tras confirmarse el Estadio San Marcos para sus dos conciertos en Lima

DEPORTES

Perú vs Senegal: André Carrillo revela detalles de la interna con Mano Menezes y la estrategia para vencer al campeón de África

Perú vs Senegal: André Carrillo revela detalles de la interna con Mano Menezes y la estrategia para vencer al campeón de África

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

Renzo Garcés exhorta a las autoridades deportivas a cesar los reclamos en los escritorios: “Resulta bastante incómodo”

Presidente de Géminis traslada la presión a Alianza Lima a puertas del duelo por semifinales: “Ya hemos sido campeones nacionales”