Capturan a pasajero con casi 12 kilos de cocaína en el aeropuerto Jorge Chávez rumbo a Londres, valorizada en más de US$1 millón

El caso revela nuevas técnicas del narcotráfico para evadir controles, como el uso de aluminio y la fragmentación de la droga en múltiples paquetes. TVPerú

La detección de cargamentos de droga en aeropuertos internacionales mantiene en alerta a las autoridades peruanas. En uno de los principales puntos de salida del país, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, un nuevo caso expone los métodos empleados por redes del narcotráfico para intentar burlar los controles de seguridad. La intervención reciente de un pasajero con más de once kilogramos de cocaína confirma la presión constante sobre las rutas aéreas hacia Europa.

El episodio se produce en un contexto de creciente vigilancia en terminales aéreos, donde la articulación entre entidades nacionales e internacionales busca reducir el flujo de sustancias ilícitas. La importancia estratégica del aeropuerto limeño dentro de las rutas del narcotráfico obliga a reforzar los mecanismos de control, inteligencia e investigación.

El caso también coincide con iniciativas institucionales orientadas a fortalecer la cooperación entre organismos especializados. Estas acciones apuntan a mejorar la capacidad de respuesta frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas.

Intervención en el aeropuerto Jorge Chávez

La PNP, a través de la Dirandro, detuvo a un pasajero en el aeropuerto Jorge Chávez. Gob

Un pasajero identificado como Alonso Diego Villajuan Arroyo fue detenido cuando intentaba trasladar un cargamento de clorhidrato de cocaína con destino a Europa. Según la información difundida por fuentes oficiales, el individuo, de 33 años, transportaba once kilos con novecientos noventa y cinco gramos de droga.

El método empleado consistía en ocultar la sustancia en chalecos acondicionados dentro de una maleta enviada a bodega. Cada chaleco contenía varios paquetes distribuidos en bolsitas, lo que permitía fragmentar el cargamento. “Esto estaba siendo trasladado en chalecos. Cada chaleco, cuatro chalecos, en cada chaleco estaban yendo aproximadamente tres kilos, tres kilos y medio”, se detalla en el reporte difundido por las autoridades.

El itinerario del pasajero incluía escalas en Lima, San Paulo y Londres, con destino final en Inglaterra. “Esta persona tenía el itinerario de Lima, San Paulo, San Paulo, Londres, Londres, New Castle. O sea, el destino final era Inglaterra”, se precisa en la misma fuente.

Modalidades de ocultamiento y rutas internacionales

La intervención se produce en un contexto de mayor cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito en aeropuertos. Gob

El caso evidencia el uso de técnicas diseñadas para evitar la detección por equipos de seguridad. Los chalecos se encontraban envueltos en papel aluminio, un recurso que busca interferir en los controles de rayos X. Además, la distribución en múltiples paquetes dificulta la identificación inmediata del cargamento.

Las rutas hacia Europa, en particular hacia ciudades del Reino Unido, se mantienen como uno de los principales destinos del tráfico de cocaína procedente de Sudamérica. La conexión aérea entre Lima y otros puntos de tránsito en Brasil y Europa facilita el movimiento de personas y mercancías, lo que representa un desafío para las autoridades.

El aeropuerto internacional Jorge Chávez concentra operaciones de 32 aerolíneas con destinos globales. Según datos oficiales, registra un movimiento aproximado de 17.1 millones de pasajeros, lo que lo convierte en un punto clave dentro de las rutas utilizadas por organizaciones criminales.

Refuerzo de la cooperación internacional

En paralelo a este tipo de intervenciones, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) preparan nuevas acciones conjuntas. Ambas instituciones suscribirán un memorando de entendimiento con el objetivo de fortalecer la investigación, la inteligencia y los controles en el aeropuerto.

El acuerdo contará con la participación de la presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías Claux, y del representante de UNODC para Perú y Ecuador, Kristian Hölge. También asistirán Irene Horejs, embajadora de la Unión Europea en Perú, y Sergio Naranjo, coordinador del Proyecto AIRCOP para América Latina y el Caribe.

Estas iniciativas buscan optimizar el intercambio de información y la coordinación entre agencias, con énfasis en la detección de redes de tráfico internacional. El Proyecto AIRCOP, en particular, promueve la creación de unidades conjuntas de control aeroportuario para enfrentar el transporte ilícito de drogas y otros delitos transnacionales.

El caso también refleja la captación de personas por parte de organizaciones criminales, que utilizan la modalidad de “burrier” para trasladar cargamentos de menor volumen en vuelos comerciales. Según la información difundida, el detenido enfrenta una posible pena superior a quince años de prisión.