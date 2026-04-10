Perú

Migraciones y su plan de contingencia en fronteras para agilizar el tránsito durante las Elecciones 2026

La Superintendencia Nacional de Migraciones refuerza controles y atención en puestos fronterizos ante el esperado aumento del flujo migratorio por las elecciones generales, priorizando la seguridad y la fluidez para peruanos y extranjeros

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Migraciones inaugura central con 140 cámaras de reconocimiento facial en fronteras de Perú
La central de seguridad migratoria opera las 24 horas del día y los 365 días del año con 36 operadores especializados. (Andina)

La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha un plan de contingencia especial en los principales puestos fronterizos del país para garantizar la fluidez en el control migratorio durante las Elecciones Generales 2026.

La medida responde a proyecciones oficiales que anticipan que el tránsito de personas por las fronteras se triplicará este fin de semana, impulsado por la llegada de miles de peruanos residentes en el extranjero decididos a ejercer su derecho al voto.

El superintendente nacional, Juan Ramiro Alvarado Gómez, encabezó una jornada de supervisión junto a jefes zonales para verificar la implementación de las acciones previstas. “Nuestra prioridad es el ciudadano”, afirmó Alvarado Gómez, quien detalló que se desplegaron inspectores adicionales en puntos estratégicos para agilizar los registros de entrada y salida.

Además, se reforzó el monitoreo de infraestructura digital y se establecieron canales de coordinación directa con otras autoridades de frontera para responder a posibles picos de demanda.

Migraciones inaugura central con 140 cámaras de reconocimiento facial en fronteras de Perú
La nueva central de control migratorio permite el monitoreo en tiempo real de aeropuertos, fronteras y oficinas de Migraciones en el Perú. (Andina)

Coordinación binacional y atención tecnológica

Uno de los focos principales del plan es la frontera con Chile, donde se espera la llegada de entre 20,000 y 25,000 ciudadanos, cifra que se suma al flujo habitual por Semana Santa.

Para atender esta demanda, Migraciones coordinó con la Cancillería y autoridades chilenas, logrando ampliar la capacidad operativa en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, donde se incrementó el número de módulos de atención de cinco a siete.

Autoridades describieron a la entidad como el “primer filtro de la seguridad nacional” y destacó que los cálculos de ingreso se realizaron con base en registros históricos y proyecciones de viaje.

Las acciones incluyen soporte tecnológico constante para asegurar la operatividad de los sistemas migratorios y una atención ordenada tanto para nacionales como para extranjeros.

Se estima que al menos 30.000 peruanos cruzarán las fronteras nacionales para votar, sumándose a quienes lo harán en consulados de países con alta densidad migratoria. El despliegue de Migraciones busca evitar demoras y asegurar que la jornada electoral transcurra con normalidad, reflejando el compromiso institucional con la eficiencia y la seguridad en el tránsito fronterizo.

Infraestructura y tecnología en el Jorge Chávez

Pese a que el flujo terrestre es el más denso para estas fechas, Migraciones también puso en marcha mejoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ante las quejas por la sensación de hacinamiento en las salas de control, Valladares explicó que, si bien los espacios actuales son más reducidos que en la terminal antigua, el proceso de control se mantiene ágil. Algunas de las medidas adoptadas son:

  • El incentivo del uso de e-gates para que el viajero nacional pueda realizar su control de forma automatizada en segundos.
  • Inauguración de una nueva oficina en el aeropuerto para la emisión de pasaportes de urgencia (hasta 8 horas antes del vuelo). A la fecha, más de 1,500 personas ya han obtenido su documento bajo esta modalidad.

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