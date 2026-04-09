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Perú refuerza la frontera con Chile con apoyo militar por crimen organizado y posible ingreso de migrantes

Esto implica un despliegue conjunto que incluye patrullajes permanentes, operativos masivos y control territorial en zonas consideradas críticas

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Perú despliega fuerzas conjuntas en frontera con Chile por crimen y aumento de migrantes
Perú despliega fuerzas conjuntas en frontera con Chile por crimen y aumento de migrantes

El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en cuatro distritos de TacnaPalca, Tacna, La Yarada - Los Palos y Tarata— con el objetivo de frenar el avance del crimen organizado en la frontera sur. La medida responde a un escenario donde se han identificado delitos como tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico, trata de personas, contrabando y tráfico ilegal de armas.

El decreto dispone que la Policía Nacional mantenga el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. En la práctica, esto implica un despliegue conjunto que incluye patrullajes permanentes, operativos masivos y control territorial en zonas consideradas críticas. Las autoridades también trabajarán con información de inteligencia, mapas del delito y estadísticas para orientar las intervenciones.

La estrategia busca recuperar espacios donde operan redes criminales que aprovechan la dinámica de la frontera. En estas áreas, la movilidad constante de personas y mercancías facilita actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como la economía local.

Las personas se paran junto a un cartel que dice "Bienvenidos a Perú" mientras los inmigrantes indocumentados, en su mayoría de Venezuela, Colombia y Haití, permanecen atrapados en Chile, luego de que Perú se negara a abrir sus fronteras a los inmigrantes que se dirigían a sus países y México, según los medios locales, en Zona Chacalluta, Arica, Chile 27 de abril de 2023. REUTERS/Alexander Infante SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS
Las personas se paran junto a un cartel que dice "Bienvenidos a Perú" mientras los inmigrantes indocumentados, en su mayoría de Venezuela, Colombia y Haití, permanecen atrapados en Chile, luego de que Perú se negara a abrir sus fronteras a los inmigrantes que se dirigían a sus países y México, según los medios locales, en Zona Chacalluta, Arica, Chile 27 de abril de 2023. REUTERS/Alexander Infante SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS

Qué cambia en la frontera con Chile tras las nuevas medidas de seguridad

Uno de los ejes principales del estado de emergencia es el control migratorio. Las autoridades reforzarán la vigilancia en la línea fronteriza con Chile mediante patrullaje permanente, uso de drones y cierre de pasos no autorizados.

Además, se aplicará el rechazo en frontera, lo que implica la devolución inmediata de extranjeros que intenten ingresar por rutas ilegales. También se incrementarán los operativos contra el tráfico ilícito de migrantes, con participación de distintas entidades del Estado.

Perú despliega fuerzas conjuntas en frontera con Chile por crimen y aumento de migrantes
Perú despliega fuerzas conjuntas en frontera con Chile por crimen y aumento de migrantes

Estas acciones coinciden con medidas adoptadas en Chile. El plan de “Escudo Fronterizo” impulsado por el presidente José Antonio Kast contempla la construcción de muros y zanjas a lo largo de la frontera norte. Durante una reciente visita a la zona, el mandatario aseguró que su gobierno actuará con firmeza frente a los ingresos irregulares.

Por qué el plan de Chile podría generar ola migratoria en Perú

El internacionalista Ramiro Escobar advirtió que las medidas restrictivas en Chile podrían tener un impacto directo en Perú. Según explicó, el endurecimiento del control puede provocar la acumulación de migrantes en la zona de la Concordia.

“Se amontona mucha gente en la frontera”, señaló, al recordar que este tipo de situaciones ya se han registrado en el pasado. En ese contexto, muchas personas podrían intentar cruzar hacia territorio peruano, generando una presión adicional sobre las autoridades.

Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)
Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

Este escenario no solo implica un desafío operativo, sino también humanitario. La falta de mecanismos claros para atender a migrantes varados podría agravar la situación en una zona donde ya existen dificultades para el control territorial.

Una frontera bajo tensión: seguridad, migración y decisiones políticas

El estado de emergencia en Tacna se produce en un contexto regional complejo. La frontera sur se convierte en un punto donde confluyen la seguridad interna, la migración y las decisiones políticas de países vecinos.

Perú enfrenta una situación delicada debido a la porosidad de sus fronteras, lo que facilita el ingreso irregular de personas. En ese escenario, cualquier medida restrictiva en Chile tiene efectos inmediatos en el lado peruano.

Mientras Chile apuesta por barreras físicas, Perú responde con mayor presencia policial y militar. Ambas estrategias reflejan enfoques distintos frente a un mismo problema.

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