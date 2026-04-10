Marisol arremete contra Magaly Medina por criticar su cuerpo y vestuario: “Incitas al bullying”

Marisol respondió con firmeza a las críticas sobre su cuerpo realizadas por Magaly Medina en televisión nacional.tiktok: Amor y fuego

La polémica entre Marisol, la exitosa cantante de cumbia, y la conductora Magaly Medina alcanzó un nuevo nivel luego de que la intérprete de ‘La Faraona” respondiera enérgicamente a los comentarios sobre su cuerpo y vestuario realizados en el último programa de 'Magaly TV La Firme’.

Lejos de quedarse callada, Marisol defendió su derecho a usar la ropa que desee y rechazó la normalización de insultos y comparaciones en la televisión peruana.

Marisol responde a Magaly Medina: “Incitas al bullying”

En un enlace con Rodrigo González y Gigi Mitre en 'Amor y Fuego’, Marisol fue clara al señalar que los comentarios sobre su cuerpo no la afectan personalmente, pero sí le preocupan por su impacto social:

“A mí no me afectan los comentarios, Gigi. Yo los tomo todos de la manera más fresh, más tranqui. Cada quien tiene su opinión libre. Pero, ¿sabes cuál me sorprende? Que un programa de televisión dirigido por una mujer tenga que criticar a otra mujer y decirle ‘saco de papas’. Eso sí me sorprende”, expresó.

La artista hizo hincapié en que muchísimas mujeres la siguen, especialmente amas de casa y trabajadoras de todo tipo, por lo que considera irresponsable que se transmitan mensajes de body shaming en señal abierta.

Marisol arremete contra Magaly Medina por criticar su cuerpo

La crítica de Marisol a la televisión nacional

Marisol calificó los comentarios de Magaly Medina como una forma de bullying que puede tener efectos negativos en la autoestima de mujeres y niñas en todo el país:

“Eso para mí, en lo personal, decirlo ante todo el Perú, es incitar al bullying. O sea, que a cualquier persona le pueden decir ‘saco de papas’, eso es una falta de respeto”, enfatizó, recordando que en la televisión se deben cuidar los mensajes dirigidos a una audiencia diversa.

La cantante puso como ejemplo la realidad de muchas jóvenes en los colegios, que pueden ser víctimas de burlas y estigmatización por su cuerpo. “Eso es peligroso. En los colegios, hay niñas gorditas y otra niña puede decir: ‘Oye, tú no puedes usar ese short o ese top porque eres gordita’. ¿Acaso tenemos que tener el cuerpo perfecto para usar la ropa que nos gusta?”, cuestionó.

Magaly Medina fue cuestionada por sus comentarios en redes sociales y por líderes de opinión.. Captura: Magaly TV La Firme.

“En Miami y Brasil las gorditas usan bikini”: Marisol defiende la diversidad corporal

Para la intérprete, la crítica a su vestuario es injustificada y refleja una visión limitada de la belleza.

“Yo le invito a esa persona que ha criticado fuerte en televisión a que se vaya a las playas de Miami o Brasil, donde las mujeres usan ropas de baño, bikini, hilos dentales y son gorditas todas. Hay de todo tipo de cuerpo y de raza también”, señaló Marisol, resaltando que la moda y la seguridad personal no deben estar supeditadas a los estándares de belleza impuestos por otros.

La cantante reafirmó que ninguna mujer debería sentir vergüenza de su cuerpo ni limitarse al elegir su vestuario: “¿O sea que las gorditas no podemos usar shortcito? Está totalmente fuera de lugar esa opinión”, insistió.

Marisol instó a predicar con el ejemplo y a respetar la diversidad corporal en la sociedad y el espectáculo.

¿Qué dijo Magaly Medina? Las críticas que encendieron la polémica

En su programa, Magaly Medina criticó abiertamente el videoclip de Marisol, cuestionando su elección de vestuario y llegando a comparar su figura con un “costal de papas” y “costal de arroz”.

“Marisol, por Dios, ¿no tiene espejo en su casa? Cuando uno tiene todas las carnes en su lugar… no esa barriguita tan maltratadita. Esa ropa no la estiliza, le resaltaba todos sus defectos físicos. Se te ve hecho un costal de papas, porque si se te ve así todo cuadrado, es un costal de arroz, de azúcar”, declaró la conductora, generando indignación en parte de la audiencia.

Magaly Medina y sus polémicos comentarios contra Marisol tras aparecer en un reciente videoclip. TikTok.

El debate en redes sociales: apoyo a Marisol y rechazo al body shaming

El enfrentamiento entre Marisol y Magaly Medina rápidamente escaló en redes sociales. Decenas de usuarias y usuarios respaldaron a la cantante, destacando su autenticidad y su influencia positiva en mujeres de todas las tallas.

“Marisol es ejemplo de empoderamiento, no se deja amilanar por los comentarios”, “Las mujeres debemos apoyarnos, no atacarnos”, fueron algunos de los mensajes más recurrentes.

El caso reactivó la discusión sobre el body shaming en la televisión y la necesidad de erradicar los discursos que perpetúan la discriminación corporal.

Magaly Medina cuestiona look de Marisol y genera debate sobre body shaming en clip musical. Captura: Magaly TV La Firme.