Magaly Medina desata polémica por duros comentarios sobre look de Marisol: “No tiene espejo, ni como protagonista de frutinovela”

La conductora Magaly Medina no tuvo piedad y criticó duramente el atrevido atuendo de la cantante de cumbia Marisol, apodada 'La Faraona'. A pesar de defender la libertad de las mujeres para vestir como deseen, calificó el look de horrible y desfavorecedor. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 9 de abril, el programa Magaly TV La Firme volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de que su conductora, Magaly Medina, lanzara una serie de comentarios directos y altamente críticos contra la cantante de cumbia Marisol, a propósito de su aparición en un videoclip reciente.

Durante la emisión, Medina inició su intervención con una postura que, en apariencia, buscaba respaldar la libertad individual de las mujeres para vestirse como deseen. “Yo no critico que una mujer de cierta edad, madura edad, lo que fuera, se vista como le dé la gana. Porque a mí me parece que las mujeres nos debemos de vestir como nos… como queremos, como nos sentimos bien”, expresó, marcando una línea discursiva que apelaba a la autonomía personal.

En esa misma línea añadió: “No hay de que: ‘qué barbaridad, a esa edad y poniéndose minifalda’. No, yo creo que no. Mientras uno se vea regia y bien puesta, pues ponte la ropa que te da la gana”.

Magaly Medina cuestiona look de Marisol y genera debate sobre body shaming en clip musical. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, el tono cambió drásticamente cuando la conductora dirigió sus comentarios específicamente hacia Marisol, cuestionando duramente su elección de vestuario en pantalla. “Pero Marisol, por Dios, ¿no tiene espejo en su casa la mujer? Salir así en un videoclip. O sea, no es que la ropa sea sexy, no”, señaló, introduciendo una crítica que rápidamente escaló hacia lo físico.

A pesar de reconocer que la cantante podría optar por un estilo más atrevido, Medina condicionó esta posibilidad a estándares corporales específicos: “Ella puede usar una ropa sexy, pero de verdad, cuando uno tiene todas las carnes en su lugar”.

La conductora no se detuvo ahí y profundizó en descripciones que apuntaron directamente al cuerpo de la artista. “Pero no esa barriguita así tan maltratadita, tan feíta, tan llena de grasita, ¿no? Es cuadrada, Marisol. Y de verdad esa ropa no le hacía ningún bien, no la estilizaba, le resaltaba todos sus defectos físicos”, afirmó, utilizando calificativos que fueron rápidamente replicados en redes sociales y generaron debate sobre los límites de la crítica en televisión.

Magaly Medina cuestiona look de Marisol y genera debate sobre body shaming en clip musical. Captura: Magaly TV La Firme.

En su discurso, Medina también planteó una idea sobre cómo debería presentarse la imagen personal en función de lo que se desea destacar. “Porque yo creo que uno se tiene que descubrir cuando uno tiene algo que mostrar. Ella jurará, pues, que tiene buenas piernas. Perfecto, pero luce las piernas, pero con un atuendo donde no se te vea hecho un costal de papas”, expresó.

La comparación no pasó desapercibida: “Porque si se te ve así todo cuadrado, es un costal de arroz, de azúcar, no sé”, añadió, reforzando el tono irónico y crítico que caracteriza su estilo televisivo.

Incluso recurrió a comentarios sarcásticos al referirse a la producción audiovisual en la que participó la cantante. “No, no, ni siquiera para protagosita de frutinovela, por Dios”, dijo entre risas, antes de añadir una reflexión personal sobre su propia autoexigencia frente a cámaras: “Yo no me atrevo. Yo me veo así en pantalla y le juro que hago que borren la toma”.

La periodista también cuestionó el entorno profesional que rodea a los artistas, sugiriendo que muchas veces existe una percepción distorsionada de la imagen real debido a factores técnicos. “Es que a veces en los estudios con las luces, los camarógrafos dicen: ‘No, sí te ves muy bien, te ves flaquita, te ves linda’. No”, comentó, dejando entrever que, a su juicio, el resultado final no fue favorable para Marisol. A esto sumó críticas adicionales al peinado de la cantante: “Y el peinado nada que ver, pues no”.

Magaly Medina cuestiona look de Marisol y genera debate sobre body shaming en clip musical. Captura: Magaly TV La Firme.

En otro momento, Medina retomó su postura inicial sobre la libertad de vestimenta, pero nuevamente introdujo un matiz personal. “Yo soy de las primeras que digo que uno como se sienta, uno tiene que vestirse. Yo me seguiré poniendo minifaldas hasta que mis piernas ya tengan arrugas”, afirmó. No obstante, volvió a endurecer su discurso al referirse directamente a la artista: “Pero así, Dios, de verdad es una calamidad andante la Marisol. Nada de sexy”.

Finalmente, cerró su intervención con una comparación que generó reacciones encontradas. “¿Saben a quién se parece? Me recordó a la amiga de Federico”, dijo entre risas, en alusión a la amiga del periodista Federico Salazar, Erika Manrique.

Magaly Medina cuestiona look de Marisol y genera debate sobre body shaming en clip musical. Captura: Magaly TV La Firme.