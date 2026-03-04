Marisol deja atrás polémica con Leslie Shaw: “Le deseo lo mejor, pero el pasado está enterrado”

La 'Faraona de la Cumbia', Marisol, fue consultada sobre las recientes declaraciones de Leslie Shaw y su respuesta fue tajante. La cantante dejó claro que el pasado está pisado y su único enfoque es su exitosa carrera musical. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

La rivalidad entre Marisol, la “Faraona de la Cumbia”, y la cantante Leslie Shaw suma un nuevo episodio. Luego de meses de tensiones, declaraciones cruzadas y críticas, Marisol ha dejado claro que el tema con Leslie Shaw es parte del pasado y que no tiene interés en reavivar la polémica.

Sus palabras, dadas a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ tras un concierto, confirman que para ella el conflicto está “enterrado”, mientras Leslie intenta mostrar una nueva actitud y hasta deja abierta la puerta a una posible reconciliación.

Leslie Shaw baja el tono: “No le guardo rencor a Marisol”

En una reciente entrevista para 'Amor y Fuego’, Leslie Shaw sorprendió con una postura más conciliadora respecto a su colega.

“No le guardo ningún rencor a Mary, las cosas tuvieron que pasar así, ya está. Me da pena algunas veces, pues me hubiera encantado hacer más conciertos con ella… ¿Quién sabe? Más adelante puede pasar… uno no sabe”, comentó la intérprete, dejando entrever que no descarta un acercamiento en el futuro.

La respuesta generó expectativa sobre la posibilidad de que ambas artistas dejen atrás las diferencias y colaboren en algún momento.

Mientras la denuncia avanza, las declaraciones públicas de Leslie Shaw reavivaron el debate sobre lo ocurrido en la grabación. (Amor y Fuego)

Marisol responde: “Lo que está enterrado no lo recuerdo”

Sin embargo, Marisol fue contundente al ser consultada por el mismo programa sobre la nueva actitud de Leslie Shaw.

“Simplemente yo estoy bien, estoy feliz trabajando y lo demuestro todos los fines de semana, que es lo más importante. Y nada, lo que para mí está enterrado, yo ya no lo recuerdo. Yo le deseo el bien a ella y a todas las personas, que les vaya superbién, que sigan trabajando, que tengan muchos éxitos, nada más, como yo los tengo gracias a Dios”, declaró la cantante de cumbia, cerrando la puerta a cualquier intento de reconciliación.

Marisol responde a Leslie Shaw y cierra la puerta a una reconciliación. IG.

El origen de la polémica entre Marisol y Leslie Shaw

El enfrentamiento público entre ambas artistas no es reciente. En septiembre de 2025, Marisol arremetió contra Leslie Shaw luego de que esta criticara el costo y la calidad de su videoclip, desatando una serie de respuestas directas.

Marisol negó haber llorado por Leslie y aseguró que sus lágrimas son solo para quienes realmente valen en su vida:

“No te hagas ilusiones, yo no lloré en el programa por ti. Si tuviera que llorar, lo haría por mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi familia y mi gente que yo amo y quiero. No lloraría por cosas que no tienen importancia ni por cualquier persona”, dijo.

La “Faraona” también desmintió rumores sobre el uso de ropa de canje y negó cualquier tipo de amistad con Shaw, asegurando que nunca existió un vínculo cercano entre ambas.

Marisol rechazó las afirmaciones de Leslie sobre una supuesta amistad. Afirmó que la confianza se gana con años y sostuvo que Shaw admitió demasiado tarde que nunca fueron cercanas. (América TV)

Declaraciones cruzadas y diferencias irreconciliables

Durante la polémica, Leslie Shaw acusó a Marisol de ser “mala amiga” y puso en duda la autenticidad de la cumbiambera. Marisol respondió con firmeza: “Nunca me ha faltado el respeto, y quien empezó esto eres tú, porque tú me llamaste mala amiga. Ahora recién reconoces que nunca fui tu amiga”, enfatizó.

Para Marisol, la amistad es un lazo que se construye con años y confianza, y no algo improvisado o forzado por la industria musical. “Para tener amigos, para ser amigo de alguien, tiene que pasar muchos años y conocerlo mucho tiempo”, afirmó.

El conflicto se vuelve viral

El enfrentamiento entre Marisol y Leslie Shaw trascendió los programas de espectáculos y llegó a las redes sociales. Tras las críticas de Shaw, Marisol anunció que no respondería en otros espacios y que utilizaría sus propias plataformas para defenderse.

“Yo no te voy a salir a responder en programas, usaré mi TikTok”, advirtió, dejando en claro que su prioridad es su música y su público.

La cumbiambera también aprovechó para cuestionar el estilo musical de Leslie Shaw y reafirmar su independencia económica y artística: “Yo no uso ropa de canje, todo lo que tengo lo pago”, sentenció.

La disputa entre Marisol y Leslie Shaw dejó la televisión y llegó a plataformas digitales. Marisol optó por responder desde su TikTok y aseguró que defenderá su imagen sin intermediarios. (YouTube)

¿Reconciliación posible o distanciamiento definitivo?

Mientras Leslie Shaw intenta dejar atrás el conflicto y se muestra abierta a una eventual colaboración, Marisol prefiere dar vuelta a la página y concentrarse en su carrera.

El público, dividido entre ambas artistas, sigue atento a sus declaraciones y a cualquier novedad que pueda surgir en uno de los duelos más mediáticos de la música peruana.