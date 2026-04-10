Perú

Capturan banda ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’ por robo de lingotes de oro en la Costa Verde

Durante la intervención, las autoridades decomisaron armas de fuego, municiones, más de USD 9.000 en efectivo y otros indicios relevantes, además de detener en flagrancia a dos personas por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas

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En megaoperativo en el Callao capturan a banda que robó lingotes de oro en la Costa Verde. América TV

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste detuvo la madrugada de este viernes a ocho integrantes de una banda criminal acusada de robo agravado y sicariato, la cual es investigada por el asalto de lingotes de oro en la Costa Verde.

La acción judicial, encabezada por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, incluyó allanamientos simultáneos en 19 domicilios y la incautación de 17 vehículos supuestamente empleados por el grupo en diversos delitos desde mayo de 2025.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron armas de fuego, casquillos, más de USD 9.000 en efectivo y otros elementos relevantes para la investigación. Además, dos personas fueron capturadas en flagrancia por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones, lo que refuerza la hipótesis fiscal sobre la diversificación de actividades ilícitas por parte de la organización.

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La captura de los sospechosos fue resultado de un despliegue coordinado que incluyó persecuciones y tecnología avanzada de vigilancia, según América Noticias. Imágenes captadas por cámaras termográficas permitieron seguir a los implicados durante su huida, identificando sus movimientos a través del calor corporal. Esta tecnología fue clave para rastrear a los integrantes de la banda tras el asalto de los lingotes de oro en la Costa Verde.

Las autoridades también emplearon drones con visión nocturna, pertenecientes al Ejército, para apoyar la persecución desde el aire. Estos dispositivos facilitaron el monitoreo de la zona durante el operativo y la localización de los vehículos utilizados por los criminales. Aunque el cabecilla de la organización logró escapar, el resto de la banda fue capturado tras un enfrentamiento armado, que obligó a las fuerzas del orden a desplegarse en distintos puntos de la ciudad.

El despliegue policial se apoyó en tecnología avanzada: cámaras termográficas permitieron rastrear a los sospechosos por su calor corporal durante la persecución tras el asalto en la Costa Verde - Créditos: Captura de pantalla de América Noticias.
El despliegue policial se apoyó en tecnología avanzada: cámaras termográficas permitieron rastrear a los sospechosos por su calor corporal durante la persecución tras el asalto en la Costa Verde - Créditos: Captura de pantalla de América Noticias.

El grupo, conocido como ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’, es señalado como responsable de una serie de asaltos de alto impacto en Lima Metropolitana y el Callao. Una de las acciones más recientes investigadas ocurrió el 22 de marzo de 2026.

Ese día, según la reconstrucción de los hechos, 14 vehículos interceptaron dos automóviles en el Circuito de Playas de la Costa Verde. Los atacantes, armados con pistolas y fusiles, lograron sustraer dos lingotes de oro de cuatro kilos cada uno.

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El patrón de actuación quedó en evidencia también en enero pasado, cuando se registró el robo de un vehículo que transportaba oro en San Martín de Porres. Para este atraco, los delincuentes simularon un operativo policial y movilizaron al menos 10 automóviles. En ese mismo mes, otro golpe criminal fue ejecutado en el Callao, donde un furgón cargado con equipos tecnológicos valorados en USD 94.000 fue interceptado por una combinación de autos y motocicletas lineales.

La violencia empleada por la banda no se limitó a los robos. Entre enero y diciembre de 2025, las autoridades vinculan a la organización con el asesinato de cuatro personas, presuntamente para evitar la filtración de información sensible sobre el funcionamiento interno del grupo. Esta práctica, según la fiscalía, tenía como fin consolidar el control y la impunidad en sus operaciones.

Resultados del operativo fiscal

La operación, que involucró a equipos de inteligencia y unidades especializadas, permitió obtener abundante material probatorio. Entre los bienes confiscados figuran armas de diversos calibres, municiones, dinero en moneda nacional y extranjera, además de documentación que será clave para el desarrollo de las próximas etapas procesales.

La Fiscalía sostiene que la rapidez con la que se ejecutaron las detenciones y los allanamientos fue determinante para evitar la fuga de información y la destrucción de pruebas. Actualmente, los ocho detenidos permanecen bajo custodia judicial mientras avanzan las indagaciones y se analizan los elementos recolectados en los inmuebles intervenidos.

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