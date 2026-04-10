Perú

Campaña de DNI electrónico gratis durante abril: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

El DNI electrónico permite realizar trámites digitales de forma segura, facilita la identificación en línea y agiliza el acceso a servicios públicos y privados

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dni electrónico gratis-Perú-30 de mayo
Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Carabayllo informó que, durante todos los miércoles de abril, se desarrollará una campaña gratuita dedicada a la obtención del documento nacional de identidad electrónico (DNIe) para sectores priorizados de la población. La jornada tendrá lugar en la agencia municipal San Pedro, en el horario comprendido entre las 9:00 y las 13:00, según comunicó la entidad edil.

El programa está dirigido a niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores de sesenta años y personas con discapacidad que presenten una copia de su carné de inscripción en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Para acceder al trámite, los interesados deberán portar su DNI vigente, ya sea el documento original o una copia, así como una fotocopia de un recibo de servicios básicos como agua o electricidad. La municipalidad detalló que estos requisitos son indispensables para agilizar el proceso y garantizar la correcta identificación de los beneficiarios.

Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Municipalidad de Carabayllo.
Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Municipalidad de Carabayllo.

La campaña busca facilitar el acceso a la identificación digital, herramienta clave para la realización de trámites en el país y el ejercicio de derechos ciudadanos. Según la Municipalidad de Carabayllo, la implementación del DNI electrónico permite una mayor seguridad en las transacciones y contribuye a la modernización del registro civil local.

Durante cada miércoles del mes, el equipo encargado brindará atención personalizada en la agencia municipal San Pedro. El objetivo principal es reducir las barreras de acceso a la documentación, especialmente en grupos que enfrentan mayores dificultades para movilizarse o realizar gestiones administrativas. Este esfuerzo se enmarca dentro de las políticas de inclusión social y digital que impulsa el gobierno local en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La iniciativa contempla la atención a un número limitado de solicitudes por día, por lo que se recomienda a los interesados acudir temprano y con la documentación completa. Personal municipal estará disponible para orientar y resolver dudas sobre el proceso, así como para asistir a quienes requieran apoyo adicional, especialmente personas con discapacidad o adultos mayores que necesiten acompañamiento.

La campaña busca reducir barreras para los adultos mayores - Créditos: Andina.
La campaña busca reducir barreras para los adultos mayores - Créditos: Andina.

Otros servicios disponibles durante la campaña

De forma complementaria, la Municipalidad de Carabayllo anunció que, los días 15, 22 y 29 de abril, se habilitarán servicios de salud bucal en la misma sede municipal. En estas fechas, los asistentes podrán acceder a evaluaciones odontológicas, aplicación de flúor y elaboración de odontogramas. La atención será gratuita y estará a cargo de profesionales especializados, quienes realizarán los procedimientos respetando los protocolos de bioseguridad vigentes.

Este servicio de salud preventiva está orientado a fortalecer el bienestar integral de los vecinos, especialmente de los menores de edad y adultos mayores, sectores que suelen requerir mayor seguimiento en materia odontológica. La municipalidad enfatizó la importancia de la detección temprana de problemas bucales, ya que esto permite intervenir oportunamente y reducir el riesgo de complicaciones a futuro.

Características del DNI electrónico

  • Incorpora un chip electrónico que almacena datos personales y biométricos.
  • Permite la firma digital reconocida legalmente en el Perú.
  • Facilita la autenticación en plataformas digitales del Estado y entidades privadas.
  • Ofrece mayor seguridad frente a suplantaciones, gracias a elementos de verificación y protección.
  • Incluye fotografía, huella dactilar y firma digitalizada del titular.
  • Resiste al agua, desgaste y manipulación, lo que asegura mayor durabilidad.
  • Es compatible con servicios de lectura electrónica en entidades públicas y privadas.
  • Da acceso a trámites virtuales y gestiones en línea de manera rápida y eficiente.
  • Cumple con estándares internacionales de identificación digital.

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