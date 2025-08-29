¿Cómo obtener el DNI electrónico (DNIe) en Perú? Trámite, costos y requisitos

El DNI electrónico (DNIe) es el documento oficial que acredita la identidad de los ciudadanos peruanos tanto de manera presencial como digital, permitiendo también la firma de documentos electrónicos y el acceso seguro a servicios en línea del Estado. Desde el 28 de agosto de 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emite únicamente el DNIe para todos los peruanos, sustituyendo progresivamente al modelo anterior.
Beneficios del DNIe
- Acredita la identidad de manera digital y presencial.
- Permite firmar documentos electrónicos con validez legal.
- Brinda acceso seguro a servicios públicos digitales y privados.
- Refuerza la seguridad en trámites electrónicos y la protección de datos.
¿Quiénes pueden obtener el DNIe?
- Peruanos menores y mayores de edad.
- Personas naturalizadas.
- Personas con discapacidad permanente.
Trámite por primera vez para menores de 0 a 16 años
Requisitos generales:
- Ficha Registral (formato proporcionado en Reniec, firmada por el declarante).
- Copia certificada del acta de nacimiento.
- Si el acta ya está registrada en Reniec, no es necesario presentar el documento.
- Si el menor nació en el extranjero se requiere el acta expedida por consulado o apostillada.
- Recibo original de agua, luz, teléfono, predial o arbitrios (máx. 6 meses de antigüedad).
- Foto reciente tamaño pasaporte (tomada gratuitamente en Reniec para mayores de 7 años).
- Documento de identidad del declarante (madre, padre, tutor legal, etc.).
- Recibo de pago por derechos administrativos.
¿Cómo se tramita?
- Realizar el pago S/ 16.00 (código 00647) en el Banco de la Nación, agentes o Pagalo.pe.
- Acércate con el menor (no es necesario si tiene menos de 8 meses) a cualquier oficina Reniec o Centro MAC y entrega los requisitos.
- Recibe el ticket de recojo y verifica la fecha de entrega (aprox. 15 días hábiles).
- Recoge el DNIe en el lugar de trámite o solicita cambio de oficina por S/ 5.00
Trámite por primera vez para mayores de 17 años
Requisitos generales:
- Ficha Registral firmada.
- Copia certificada de acta de nacimiento (si corresponde).
- Recibo original o digital de agua, luz, predial o arbitrios (máx. 6 meses).
- Copia simple de la constancia de inscripción militar (si la tienes).
- Carnet de estudiante o constancia (si estudias actualmente).
- Recibo de pago por derechos administrativos.
¿Cómo se tramita?
- Paga S/ 30.00 (código 02121).
- Dirígete a Reniec o Centro MAC con los documentos.
- Entrega los requisitos y recibe el ticket de recojo.
- El plazo de entrega es de 10-15 días hábiles.
Trámite extemporáneo (mayores de 20 años sin DNI antes)
Además de los requisitos generales:
- Declaración jurada del padre, madre o hermano; o dos testigos si no hay familiares directos.
- Pago: S/ 30.00 (código 02121).
- Plazo de entrega: 30 días hábiles.
DNIe para personas naturalizadas peruanas
- Incluye copia certificada del título de naturalización.
- Pago: S/ 32.00 (código 02119).
- Plazo de entrega: 30 días hábiles.
DNIe para personas con discapacidad permanente
- Trámite gratuito para mayores de 17 años sin DNI anterior.
- Incluye Declaración Jurada de Discapacidad.
- Presencial en Reniec o Centros MAC.
- Plazo de entrega: 10-15 días hábiles.
Costos del DNIe (Campaña 2025)
- Renovación/cambio/duplicado, para mayores de 17 años: S/ 30
- Inscripción menores (primer DNI): S/ 16
- Inscripción extemporánea, mayores de 20 años: S/ 30
- DNI por naturalización: S/ 32
¿Dónde pagar?
- Banco de la Nación, agentes del BN o en línea en Pagalo.pe
Consultas y asistencia
- WhatsApp Reniec: https://wa.me/51990182569
- Tel.: (01) 315-2700 / 315-4000, anexo 1900
El estado de tu trámite puede revisarse en la web de Reniec. Si no puedes recoger el documento, puedes autorizar a un representante con carta poder simple, firma y huella.
El DNI electrónico es ahora el documento estándar para todos los trámites civiles, facilita la vida digital y protege tu identidad en cada paso.