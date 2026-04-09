La reacción de Melissa Klug tras el inesperado compromiso entre Samahara Lobatón y Youna: "Ya cometieron errores"

Youna interrumpió la tranquilidad de 'La Granja VIP' para pedirle a Samahara Lobatón que se case con él a través de un mensaje en parapente. Mira el romántico momento, lo que dijo Samahara y la conmovedora reacción de su madre, Melissa Klug. Video: Panamericana TV / La Granja VIP

Melissa Klug expresó públicamente su respaldo al compromiso entre su hija, Samahara Lobatón, y el barbero Jonathan Horna, conocido como Youna, tras la propuesta de matrimonio realizada durante el reality ‘La Granja VIP’. La empresaria destacó que su principal prioridad es la felicidad de Samahara, y consideró que tanto su hija como Youna han superado errores del pasado y ahora atraviesan una etapa de mayor madurez y estabilidad.

La reacción de Klug surgió luego de que Samahara recibiera en pleno programa un ramo de flores moradas y una carta con la frase: “Te amo, mi amor. Te estoy esperando para casarnos”. El gesto de Youna, confirmado más tarde por el propio barbero, despertó emociones y celebraciones tanto dentro como fuera del reality, reavivando los rumores de reconciliación y formalización de la pareja.

Klug, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, sostuvo que su mayor deseo es ver contenta a su hija y a su nieta. “Ya tienen una hija hermosa y si él la va hacer feliz... yo lo único que quiero es que mi hija sea feliz”, afirmó en conversación con Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. La empresaria también reconoció el crecimiento personal de ambos: “Ya cometieron los errores que tenían que pasar por unirse muy jóvenes y ahora ya están un poco más centrados”.

La propuesta de Youna y la reacción de Samahara en el reality

El episodio que desató la ola de comentarios ocurrió durante una de las emisiones de ‘La Granja VIP’. Samahara Lobatón fue sorprendida al recibir un ramo de rosas moradas junto a una carta de Youna. El mensaje, leído por Samahara ante cámaras, decía: “Te amo, mi amor. Te estoy esperando para casarnos”. La escena provocó lágrimas y alegría en la influencer, quien declaró abiertamente su amor por el barbero ante la audiencia.

Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, se pronuncia sobre la propuesta de matrimonio que recibió su hija de parte de Youna en el reality 'La Granja'. La empresaria dio su bendición a la pareja, afirmando que lo más importante para ella es la felicidad de su hija. Video: Instagram Instarándula

Compañeras como Gabriela Herrera y Shirley Arica celebraron el gesto, comentando sobre la posibilidad de asistir a una futura boda. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y motivó especulaciones sobre el verdadero origen del obsequio. Para disipar dudas, Youna confirmó a través de mensajes y fotografías privadas que él fue el autor del regalo y la dedicatoria.

La propuesta estuvo marcada por semanas de tensión y sanciones dentro del reality, donde Samahara enfrentó conflictos y momentos de presión. A pesar de los desacuerdos televisivos, Youna sostuvo que su apoyo a Samahara se basa en el bienestar de su hija en común, diferenciando su rol de padre de las actitudes de la influencer en el programa.

En redes sociales, Youna explicó: “Yo no apoyo su mal comportamiento, pero quiero que siga participando porque es la mamá de mi hija y está trabajando simple”.

La reconciliación y el acercamiento público de la pareja también se han reflejado en redes sociales, donde han compartido momentos familiares desde su estadía en Estados Unidos. La relación, marcada por altibajos y rupturas mediáticas, parece atravesar una etapa de mayor entendimiento y complicidad.

Melissa Klug opina sobre la familia y el proceso de madurez en Youna y Samahara

La postura de Melissa Klug respecto a la relación entre su hija y Youna ha evolucionado en los últimos meses. En entrevistas previas a la propuesta, la empresaria subrayó la importancia del proceso de sanación y aprendizaje que han vivido ambos jóvenes. “Yo siento que los dos se están curando. Los dos se están sanando. Cuando fui a los Estados Unidos y los vi juntos, los veo con otro semblante, con otra mirada, mirada de amor”, comentó.

Melissa Klug apoya públicamente el compromiso matrimonial de Samahara Lobatón y Youna tras la propuesta realizada en 'La Granja VIP'. (Captura de video)

Klug atribuyó los conflictos pasados a la juventud y la falta de experiencia, pero considera que ahora la pareja se encuentra en condiciones de tomar decisiones más responsables. Para la empresaria, la cercanía entre ambos ha beneficiado la estabilidad emocional de su nieta. “Creo que se necesitan ahorita, porque Samahara lo que está diciendo es que tiene una herida muy grande y él por lo que está pasando, entonces, yo creo que se necesitan y más que tienen una hija”, declaró.

En otra intervención, Klug reiteró que la reconciliación y el bienestar de los menores en la familia le otorgan tranquilidad personal. “Verla feliz me deja tranquila”, sostuvo la empresaria cuando se le consultó sobre el impacto de la relación en el entorno familiar.