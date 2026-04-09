Perú

Youna conmueve a Samahara Lobatón con inesperada declaración en transmisión en vivo: “Te amo, te estoy esperando para casarnos”

Un ramo de flores moradas y una carta muy especial encendieron las emociones de Samahara en 'La Granja VIP', reavivando los rumores de reconciliación y sorprendiendo a todos con intenciones de boda a la vista

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En un momento lleno de sentimientos, Youna sorprende a Samahara Lobatón con un ramo de flores antes de despedirse en La Granja VIP. La participante queda visiblemente emocionada y es consolada por sus compañeras. Video: Panamericana TV / La Granja VIP

El reality ‘La Granja VIP’ vivió un momento inesperado y emotivo cuando Samahara Lobatón fue sorprendida con un especial detalle enviado por Youna, padre de su primera hija. Mientras conversaba con sus compañeras Shirley Arica y Gabriela Herrera, la influencer recibió un ramo de rosas moradas y una carta que la dejó en shock: “Te amo, mi amor. Te estoy esperando para casarnos”.

El barbero y expareja de la influencer desató la emoción y los rumores de reconciliación tras enviarle un ramo de flores moradas y una carta con una propuesta de matrimonio en plena transmisión del reality de convivencia. Samahara rompió en llanto y declaró su amor a Youna, dejando abierta la posibilidad de una boda futura pese a las turbulencias recientes en su relación.

Samahara, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas y expresó a viva voz su amor por el barbero: “¡Te amo, Youna! Hijo de ”, gritó entre risas y llanto, mientras sus compañeras bromeaban sobre la inminencia de una boda. “Se va a casar… ¿Me invitarás a la boda, no?”, lanzó Shirley Arica, sumándose a la alegría del momento.

La escena, captada en vivo, reavivó los rumores de una posible reconciliación entre Samahara y Youna, quienes han mantenido una relación de idas y vueltas, marcada por momentos de distanciamiento, apoyo mutuo y complicidad, especialmente en situaciones familiares y en la crianza de su hija.

Un gesto romántico en medio de polémicas y distancia pública

La propuesta de Youna llega en un contexto particular. Días antes, el barbero había sorprendido al distanciarse públicamente de Samahara debido a sus reiterados enfrentamientos y polémicas dentro del reality.

Samahara Lobatón y Youna
Youna sorprende con propuesta de matrimonio a Samahara Lobatón durante transmisión en vivo de 'La Granja VIP'. (Instagram Samahara Lobatón / Youna)

Tras una serie de broncas y sanciones a la influencer por su comportamiento en ‘La Granja VIP’, Youna se pronunció en redes sociales: “Para toda la gente que dicen, ‘¿Por qué apoyas a Samahara?’ Yo no apoyo su mal comportamiento, pero quiero que siga participando porque es la mamá de mi hija y está trabajando simple”, comentó.

El propio Youna dejó claro que, aunque desea que Samahara siga trabajando por el bienestar de su hija, no comparte ni respalda sus actitudes conflictivas dentro del show. “Y si Samahara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo”, sentenció, buscando diferenciar su apoyo como padre del desempeño televisivo de la influencer.

El episodio más reciente, donde Samahara y Pamela López casi llegan a un enfrentamiento físico, motivó a la producción del reality a sancionar a ambas, junto a Shirley Arica y Paul Michael, nominándolos y dejando su permanencia en manos del público.

En paralelo, Youna también se mostró incómodo por los acercamientos de Samahara con Renato Rossini en el reality, admitiendo que le generaban celos y frustración.

De la distancia a la reconciliación: apoyo familiar y el sueño de una boda

A pesar de los altibajos y la tensión mediática, el vínculo entre Samahara Lobatón y Youna se mantiene fuerte. La propia Melissa Klug, madre de Samahara, ha reconocido que ambos han cometido errores por juventud, pero que actualmente los ve “con otra mirada, mirada de amor, y siento que se están sanando”.

El influencer Youna se dirige a sus seguidores para aclarar que no respalda las actitudes de Samahara Lobatón, pero desea que siga trabajando por ser la madre de su hija. Video: TikTok Youna

Klug subrayó que la cercanía entre ambos ha sido positiva para la estabilidad emocional de su nieta y para la madurez de los padres. El apoyo de Youna ha sido un pilar para Samahara durante su participación en ‘La Granja VIP’. En momentos de crisis y presión, el barbero ha enviado mensajes de aliento y respaldo, recordándole que forman un equipo y que, a pesar de las diferencias, la familia es lo más importante.

La propuesta de matrimonio, aunque sorpresiva y teñida de humor por el entorno del reality, ha sido interpretada por seguidores y compañeros como un gesto de reconciliación y esperanza.

“Yo estoy esperando para casarnos”, escribió Youna, desatando la emoción de Samahara y alimentando los rumores de una posible boda en el futuro. Por ahora, la pareja mantiene su relación en un plano de complicidad, apoyo y cariño, priorizando el bienestar de su hija y la reconstrucción de la confianza.

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