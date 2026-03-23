Melissa Klug opina sobre relación de Samahara Lobatón y Youna: “Cometieron errores por ser jóvenes, ahora los veo con mirada de amor”

Melissa Klug destaca la evolución positiva en la relación de Samahara Lobatón y Youna tras superar errores del pasado en La Granja VIP.

La reciente gala de eliminación de ‘La Granja VIP’ no solo estuvo marcada por la tensión del concurso, sino por un momento personal que conmovió al público: el llanto de Samahara Lobatón al recibir un mensaje de apoyo de Youna, padre de su hija. La escena activó una ola de comentarios y reacciones, y motivó a que Melissa Klug, madre de la influencer, hable públicamente sobre la transformación que ha vivido la relación entre ambos jóvenes.

“Se están sanando”: la reflexión de Melissa Klug sobre la evolución de Samahara y Youna

El mensaje de Youna, transmitido durante la gala, fue directo y cariñoso: “Hola mi reina, quiero mandarte todas las fuerzas del mundo. Tú enfócate en hacer una buena participación, que afuera el ‘Team leucemia’ lo está dando todo para que salgas ganadora. No bajes la cabeza, no te rindas. Tus hijos están bien cuidados con la Mayi y yo estoy dándote todo mi apoyo. Te amo”.

Al escucharlo, Samahara rompió en llanto y reconoció el valor de ese respaldo en un momento crucial. “No tengo palabras para agradecer, sobre todo a él, quien, pese a lo que le pasa, tiene una sonrisa para mí. Me impulsa a salir adelante”, dijo.

Melissa Klug se sincera sobre la relación de su hija Samahara y Youna, afirmando que aunque empezaron muy jóvenes y cometieron muchos errores, ahora siente que ambos están en un proceso de sanación. Video: TikTok @riclatorrez / Panamericana TV

Melissa Klug, presente en el set y testigo de la reacción de su hija, explicó cómo percibe la relación actual entre Samahara y el barbero. “Yo siento que los dos se están curando. Los dos se están sanando. Cuando fui a los Estados Unidos y los vi juntos, los veo con otro semblante, con otra mirada, mirada de amor, y siento que se están sanando”, comentó la empresaria.

Klug fue más allá y reconoció que tanto su hija como Youna cometieron errores en el pasado, atribuyéndolos a la juventud y la falta de experiencia. “Creo que se necesitan ahorita, porque Samahara lo que está diciendo es que tiene una herida muy grande y él por lo que está pasando (leucemia), entonces, yo creo que se necesitan y más que tienen una hija”, sostuvo.

La empresaria subrayó que la cercanía entre ambos ha sido positiva, sobre todo después de relaciones y episodios difíciles como el final del vínculo de Samahara con Bryan Torres. Para Klug, el proceso de sanación y acompañamiento mutuo es fundamental para el bienestar de su nieta y para la madurez emocional de ambos padres.

En un momento lleno de emoción en La Granja VIP, Youna se conectó de forma virtual para enviar un poderoso mensaje de apoyo a Samahara Lobatón. Con palabras de aliento, le pidió que no se rindiera, provocando las lágrimas de la participante. Video: TikTok @riclatorrez / Panamericana TV

Apoyo familiar, reconciliación y el valor de aprender de los errores

La gala de eliminación de ‘La Granja VIP’ confirmó el respaldo familiar como un pilar para Samahara. Durante la transmisión, Melissa Klug y las madres de otros nominados alentaron a sus hijos y celebraron el resultado: Samahara fue la más votada por el público y aseguró su permanencia en la competencia.

“Hicimos una buena campaña, sus hermanas, Youna, todos hicimos un gran trabajo para que ella se salve”, afirmó Klug entre risas y emoción. La empresaria también reconoció con humor que su hija no es la más colaboradora en las tareas del reality, aunque resaltó que el apoyo emocional y el trabajo en equipo han sido esenciales para mantener la motivación de Samahara en el programa.

Revive el emocionante instante en que Samaha Lobatón es anunciada como la favorita del público, salvándose de la eliminación en el reality 'La Granja VIP'. La influencer no pudo contener las lágrimas al agradecer a sus seguidores y familia. Video: TikTok @riclatorrez / Panamericana TV

Samahara, por su parte, agradeció públicamente a su familia y a Youna, asegurando que el acompañamiento recibido la impulsa a continuar de pie. Antes de ingresar al reality, la influencer ya había compartido mensajes sobre la dificultad de dejar a sus hijos temporalmente para participar en el concurso, enfatizando que lo hacía por su bienestar y futuro.

La actitud de Melissa Klug frente a la reconciliación y la cercanía entre su hija y Youna refleja una visión de madurez y aprendizaje. “Ahora los veo con mirada de amor”, insistió la empresaria, quien reconoce que el crecimiento emocional no está exento de tropiezos, pero que el diálogo y el perdón contribuyen a fortalecer los lazos familiares. Klug también dejó claro que el proceso de sanación no implica olvidar lo sucedido, sino asumirlo como parte de la construcción de una mejor relación para el futuro.