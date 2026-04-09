Perú

Youna confirma que él envió flores con pedida de matrimonio a Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’: “Sí, fui yo”

El barbero decidió aclarar las dudas y rumores sobre el regalo que recibió la madre de su hija durante el aislamiento del reality de convivencia

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En un momento lleno de sentimientos, Youna sorprende a Samahara Lobatón con un ramo de flores antes de despedirse en La Granja VIP. La participante queda visiblemente emocionada y es consolada por sus compañeras. Video: Panamericana TV / La Granja VIP

La llegada de un ramo de rosas a Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’ generó sorpresa entre los participantes y la audiencia. El regalo llegó acompañado de una propuesta de matrimonio. Samahara leyó emocionada la dedicatoria frente a las cámaras: “Te amo mi amor, te estoy esperando para casarnos”.

Gabriela Herrera y Shirley Arica, compañeras en el reality, celebraron la noticia. Ambas comentaron que estarían presentes si se concretaba el matrimonio. La escena se volvió rápidamente viral, pero también despertó dudas sobre el verdadero autor del regalo.

Poco después, Samuel Suárez, conductor de Instarándula, expresó su preocupación en vivo. Cuestionó si el obsequio era genuino o si se trataba de una broma de seguidores.

Una mujer de cabello largo oscuro, vestida de claro, camina en un sendero de grava sosteniendo un ramo de flores envuelto en morado. Un hombre y una puerta de madera al fondo
Samahara Lobatón recibe un ramo de flores, enviado por Youna como pedida de matrimonio, mientras participa en el reality show 'La Granja VIP'.
“Me da mucha pena, ojalá que sea un detalle realmente de Youna y no de los fans, porque se le ve emocionada... ojalá que sea un lindo detalle de Youna y no que los fans estén jugando con los sentimientos de Samahara”, manifestó el periodista.

El tema se difundió rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios comenzaron a especular sobre el origen del ramo de rosas. La incertidumbre creció y el tema ocupó titulares en programas y cuentas especializadas en entretenimiento.

Youna envió las pruebas a Instarándula

En medio de la polémica, Youna decidió tomar la palabra. El barbero se comunicó directamente con Samuel Suárez por mensaje privado.

“Sí, fui yo, tranquilo. Todos piensan que yo recién me entero de eso, pero como no quería aclarar nada, mejor te lo mando y tú lo aclaras”, escribió Youna al periodista durante una transmisión en vivo.
Capturas de pantalla de historias de Instagram mostrando mensajes de chat donde Youna confirma haber enviado flores y anillos de boda, junto a un ratón animado
Youna confirmó mediante chats que él fue quien envió las flores y la pedida de matrimonio a Samahara Lobatón, quien participa en el programa ‘La Granja VIP’. (Instarándula)

Para terminar con las dudas, Youna envió fotos del ramo y de la dedicatoria. Las imágenes confirmaron que él había sido el autor del regalo y del mensaje para Samahara Lobatón. No se trataba de una broma ni de una acción de fans.

Samuel Suárez compartió la evidencia en sus historias de Instarándula. Además, le agradeció a Youna por aclarar la situación y por su sinceridad.

“Gracias Youna y qué bueno que recapacitaste en algunas declaraciones. Siento que parte de su fortaleza ahorita en el reality eres tú. Aunque si bien no estás de acuerdo en algunas acciones, sabemos que un encierro no es simple para nadie”, expresó el periodista.

Un hombre con gorra verde y barba posa seriamente en una selfie, junto a una mujer sonriente recibiendo flores en un entorno exterior
Youna aparece en una selfie con gorra verde y expresión seria, mientras que Samahara Lobatón sonríe ampliamente al recibir un ramo de flores en el set de ‘La Granja VIP’.

La confirmación de Youna puso fin a varias jornadas de especulaciones. El gesto también mostró cómo la vida personal de los participantes puede influir en el ánimo dentro del reality. La relación entre el barbero y Samahara volvió así al centro de la atención pública.

El envío del ramo y la propuesta de matrimonio reavivaron el interés sobre la relación de Samahara y Youna. El episodio sumó un nuevo capítulo en ‘La Granja VIP’ y en la narrativa mediática de ambos protagonistas.

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