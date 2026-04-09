La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

La emoción embarga a la familia de Hugo García e Isabella Lauder al anunciar la dulce espera de su primer hijo. La abuela, Fabiola Silva, comparte su alegría y expectativas ante la llegada del nuevo miembro.

La familia de Hugo García e Isabella Ladera atraviesa un momento de entusiasmo tras la revelación accidental de la fecha estimada de nacimiento de su hijo, prevista para mediados de julio, según confirmó la mamá del exintegrante de ‘Esto es Guerra’. En declaraciones recogidas por América Hoy, Fabiola Silva compartió su alegría por la llegada del primer varón de la familia y anticipó los preparativos para acompañar a la pareja durante el nacimiento en Estados Unidos.

La noticia sobre el embarazo de Isabella Ladera y Hugo García ha mantenido la atención de la prensa de espectáculos y sus seguidores. Durante una entrevista reciente, Fabiola Silva expresó su emoción por la pronta llegada de su tercer nieto, el primero de sexo masculino, y reveló detalles sobre la fecha aproximada en que esperan recibir al nuevo integrante.

“Quincena, 20 de julio, por ahí”, comentó. El dato, compartido en el programa matutino, ha generado expectativa entre los seguidores de la pareja, según informó América Hoy.

La familia, que reside actualmente en Miami, se prepara para este acontecimiento con entusiasmo. Silva detalló que la modelo venezolana se encuentra en buen estado de salud y vive el embarazo de manera positiva. “La veo hermosa, rozagante, feliz. Una barriga maravillosa, sin una estría”, comentó en la entrevista.

La madre de Hugo García confirma que el primer hijo varón de la pareja con Isabella Ladera nacerá a mediados de julio en Estados Unidos. (Instagram Isabella Ladera / Captura de video)

La llegada del bebé marca un nuevo capítulo en la vida de la pareja, que decidió mantener en reserva algunos aspectos de la gestación hasta ahora. Desde el anuncio del embarazo, realizado en febrero, tanto García como Ladera han priorizado su privacidad, compartiendo solo ciertos momentos clave con sus seguidores en redes sociales.

Un ‘gender reveal’ con accidente y la confirmación del sexo

El 6 de abril, la pareja organizó una emotiva celebración para revelar el sexo de su primer hijo en común. Las imágenes, difundidas por ambos en sus cuentas de Instagram, muestran a la familia vestida de blanco, rodeada de elementos deportivos y detalles alusivos a la pasión de Hugo García por el automovilismo y el deporte.

En el momento central del evento, el corte de una torta con relleno celeste confirmó que esperan un niño, desatando aplausos y felicitaciones tanto en el ámbito digital como entre sus allegados. Durante la celebración, un episodio inesperado se volvió viral: Isabella Ladera saltó de alegría al conocer el género de su bebé y su falda se deslizó levemente, mostrando parte de su ropa interior.

La modelo venezolana abordó el incidente con humor en sus redes sociales: “Este sí no se me baja”, escribió en referencia a una fotografía posterior. La reacción de los familiares tampoco pasó desapercibida. Ayrton García, hermano del futuro padre, protagonizó una escena emotiva al enterarse de la noticia.

Entre risas y antojos, Isabella Ladera y Hugo García comparten adorables momentos juntos. Ella experimenta con maquillaje natural y él la sorprende con todo su cariño, mostrando complicidad y evidenciando su avanzado embarazo. Video: Instagram Isabella Ladera

En un video publicado por Hugo García, se observa a Ayrton abriendo una mochila y encontrando las pruebas de embarazo en positivo. “¿Estás con COVID? No te creo nada, me estás haciendo una broma, es en serio, no te puedo creer... Te amo con todo mi corazón”, exclamó antes de abrazar a su hermano.

El momento fue destacado por América Hoy como uno de los más emotivos de la celebración familiar. La gestación de Ladera transcurre en Miami, ciudad donde la pareja ha construido una rutina familiar junto a Mía, la hija mayor de la influencer, fruto de una relación anterior. La presencia de la niña ha sido determinante para consolidar el vínculo familiar y dar forma a una nueva etapa, según relató la propia modelo.

El embarazo, la vida en Miami y el futuro de la pareja

La relación entre Hugo García e Isabella Ladera se ha consolidado lejos de los reflectores de la televisión. Desde su mudanza a Miami, García ha enfocado su carrera profesional en la creación de contenido digital y el deporte, mientras acompaña a su pareja en cada etapa del embarazo.

En redes sociales, ambos han compartido imágenes y mensajes sobre el avance de la gestación, destacando la emoción con la que viven el proceso. El embarazo fue planeado y recibido con alegría tras intentos previos.

Hugo García e Isabella Ladera posan junto a la hija mayor de la influencer para revelar el género de su bebé, anunciando que esperan un niño con artículos deportivos y de carreras. (Instagram Isabella Ladera / Hugo García)

Ladera confirmó que actualmente atraviesa el sexto mes de gestación, una información que también coincide con la fecha estimada de parto revelada por Fabiola Silva. La pareja ha optado por mantener bajo reserva algunos detalles, argumentando su deseo de proteger la privacidad familiar.

En el ámbito personal, la pareja celebró el cumpleaños número 33 de Hugo García a fines de marzo con una fiesta temática de carreras de autos, reforzando la conexión entre la pasión deportiva de García y su nueva etapa como futuro padre. Durante el evento, Isabella Ladera organizó una celebración privada con familiares y amigos, en la que ambos compartieron mensajes de agradecimiento y cariño.

En cuanto a la salud de la madre y el bebé, Silva aseguró que la modelo venezolana experimenta un embarazo sin complicaciones y mantiene un estado físico óptimo. La abuela destacó que, aunque el nacimiento está previsto para julio, la familia ya cuenta los días para recibir al nuevo integrante en Estados Unidos.

La noticia de la llegada del primer hijo varón de la pareja ha sido recibida con entusiasmo tanto por la familia como por sus seguidores. “Somos inmensamente felices”, escribió Fabiola Silva en su cuenta de Instagram.