Isabella Ladera aclara el anuncio sobre el nacimiento de su bebé con Hugo García: “Yo sigo en la panza, tías, tranquilisss”

Isabella Ladera desmiente los rumores de nacimiento de su bebé con Hugo García y aclara que continúa en su sexto mes de embarazo.

Las redes sociales colapsaron este fin de semana luego de que Isabella Ladera y Hugo García compartieran en sus historias de Instagram una imagen de un bebé recién nacido con el rostro cubierto. De inmediato, miles de seguidores asumieron que la pareja, que hace algunos meses confirmó el avanzado embarazo de Isabella, ya había recibido a su hijo.

Sin embargo, la propia Ladera aclaró rápidamente la situación y puso fin a la confusión con un mensaje directo: “Yo sigo en la panza, tías, tranquilisss”. La influencer venezolana explicó la confusión que generó una foto de un recién nacido publicada por ella y Hugo García en redes sociales.

La pareja, que atraviesa el sexto mes de embarazo, reiteró que su bebé aún no ha nacido y compartió detalles sobre cómo viven esta etapa en medio de la expectativa de sus seguidores y la presión mediática. La primera publicación fue realizada por Hugo García, quien subió la foto de un recién nacido a sus historias.

Esto generó una ola de mensajes y comentarios en redes, donde incluso cuentas de espectáculos especularon sobre el supuesto nacimiento del bebé. Minutos después, Isabella compartió una serie de imágenes en las que se le ve visitando a una amiga cercana que acababa de dar a luz, acompañada de un mensaje: “Orgullosa de ti hermana de mi vida, los amo mucho”.

La confusión en redes sociales surge tras la publicación de una foto de un recién nacido, que corresponde al hijo de una amiga de Isabella Ladera.

La influencer, que ha optado por el hermetismo durante todo su embarazo, se vio obligada a explicar que la foto corresponde al hijo de su amiga y no al suyo. En una nueva historia, publicó otra imagen de su vientre y reiteró: “Yo sigo en la panza tías tranquilisss”, despejando así cualquier duda sobre su estado.

Un embarazo bajo reserva, rumores y la vida en Miami

La pareja, que reside actualmente en Miami junto a Mía, la hija mayor de Isabella, ha preferido mantener en privado muchos detalles de la gestación. Hasta hace apenas unos días, la modelo no había revelado cuántos meses tenía de embarazo y tampoco ha compartido públicamente el género de su bebé, aunque ya celebraron la revelación en familia y publicaron fotos en blanco y negro para mantener el misterio.

“6 meses de ti”, fue la frase con la que Isabella confirmó el tiempo de embarazo en una reciente publicación, acompañada de imágenes de sus vacaciones junto a Hugo García. “Rellena, rodeada, repleta de amor, confía que el que nos cuida nunca duerme”, agregó, mostrando su felicidad y tranquilidad en esta nueva etapa.

La confirmación llegó luego de meses de especulación y rumores en redes sociales. La pareja ha explicado que la decisión de no compartir ciertos detalles responde a la necesidad de proteger su privacidad y la de su futuro hijo. “Sí puedo (decir cuántos meses tengo), solo que no quería decirlo yo sola en la entrevista porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘no voy a decir nada’”, explicó Ladera, defendiendo su derecho a establecer límites frente a la presión mediática.

La influencer Isabella Ladera compartió esta imagen en redes sociales para desmentir los rumores sobre el nacimiento de su bebé con Hugo García.

Hugo García y los “síntomas” de embarazo: una experiencia compartida

Hugo García, exchico reality y ahora creador de contenido, ha acompañado cada paso de la gestación con entusiasmo y sentido del humor. En una reciente interacción con sus seguidores, confesó que se siente “embarazado” junto a Isabella, experimentando antojos, sueño y una sensibilidad emocional inusual. “Tengo muchos antojos (creería que hasta más que mi panzona hermosa)… aparte tengo mucho sueño, estoy muy sensible y muchas cosas más, es demasiado loco (ya les contaré acerca de este tema para todos los papás primerizos)”, compartió el deportista.

Radicado en Miami, Hugo ha enfocado su vida profesional en el deporte —especialmente el ciclismo—, la creación de contenido digital y el trabajo con marcas. El cambio de vida, lejos de la televisión, ha servido para fortalecer su vínculo con Isabella y la familia ensamblada que han formado junto a Mía, la hija mayor de la modelo venezolana.

La pareja ha sido clara en establecer límites frente a los comentarios y especulaciones sobre su vida privada. Ladera, que ha recibido muestras de cariño y también críticas por la manera en que gestiona su embarazo, pidió recientemente a sus seguidores que respeten su espacio personal, en especial durante esta etapa.

Entre risas y antojos, Isabella Ladera y Hugo García comparten adorables momentos juntos. Ella experimenta con maquillaje natural y él la sorprende con todo su cariño, mostrando complicidad y evidenciando su avanzado embarazo. Video: Instagram Isabella Ladera

“Por favor no me toques la barriga… lo que yo siento en ese momento es una sensación terrible”, señaló en un video de TikTok, enfatizando que la petición nace desde el amor y el agradecimiento, pero priorizando su bienestar.

En medio de la felicidad por la próxima llegada del bebé, la familia también ha atravesado momentos de tensión, como la reciente pérdida de la abuela de Hugo y una alerta médica que llevó a Isabella a recibir asistencia de urgencia por intensos dolores. La pareja ha optado por compartir solo lo necesario y agradece el apoyo de quienes respetan su decisión de mantener ciertos aspectos en reserva.