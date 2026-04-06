Hugo García e Isabella Ladera comparten la tierna revelación del género de su bebé: "Se viene nuestro campeón mundial”

Hugo García e Isabella Ladera comparten su emoci ón al revelar el g enero de su beb é, un ni ño, posando con ropa tem ática de automovilismo. (Instagram Isabella Ladera / Hugo García)

El lunes 6 de abril, Hugo García e Isabella Ladera pusieron fin al misterio y revelaron el género de su primer hijo juntos. A través de redes sociales, la pareja compartió una serie de imágenes llenas de ternura, donde se aprecia el momento central de su “gender reveal”: al partir una torta, el interior celeste confirmó que el bebé será un varón.

El anuncio fue acompañado por una frase que refleja la alegría y el sueño compartido: “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”. Es así como la pareja anunció oficialmente, a través de una emotiva sesión de fotos, que esperan un niño. Tras meses de expectativa y mensajes enigmáticos en redes sociales, Hugo e Isabella comparten su felicidad con familiares, amigos y seguidores, consolidando una nueva etapa en su vida juntos.

Las fotos, en las que también aparece Mía, la hija mayor de Isabella fruto de una relación anterior, muestran a la familia vestida de blanco y rodeada de detalles alusivos al deporte —pelotas de béisbol, carritos de juguete y unas prendas de la marca de autos Mercedes—, haciendo alusión a la pasión deportiva de Hugo y a la ilusión de ambos por el futuro de su hijo.

Hugo García e Isabella Ladera posan junto a la hija mayor de la influencer para revelar el género de su bebé, anunciando que esperan un niño con artículos deportivos y de carreras. (Instagram Isabella Ladera / Hugo García)

“Los sueños sí se cumplen”, escribió Isabella junto a la publicación, que rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación tanto de seguidores como de amigos y figuras del espectáculo como Natalia Segura, Ignacio Baladán, Korina Rivadeneira y Jota Benz.

Detalles del embarazo y la nueva vida en Miami

La gestación de Isabella Ladera ha sido uno de los temas de conversación recurrentes en la farándula local. Desde que anunciaron el embarazo en febrero, la pareja optó por mantener en secreto el género del bebé, compartiendo solo detalles selectos con sus seguidores. En aquella ocasión, publicaron una imagen en blanco y negro partiendo una torta, dejando a los fans con la duda y generando expectativa en redes.

Durante el embarazo, Isabella e Hugo han optado por vivir el proceso de forma privada y a su propio ritmo, lejos del bullicio mediático. Residen actualmente en Miami, donde han construido una rutina familiar estable. La presencia de Mía, la hija de Isabella, ha sido clave para consolidar el vínculo y dar forma a una nueva familia.

Hugo García e Isabella Ladera comparten su alegría al revelar el sexo de su bebé, un niño, mientras ella muestra su vientre embarazada. (Instagram Isabella Ladera / Hugo García)

Hugo, por su parte, ha asumido con entusiasmo el rol de padrastro y futuro padre, participando activamente en todas las etapas de la gestación. Durante estos meses, la pareja ha compartido con sus seguidores algunos de los momentos más especiales del embarazo: desde los antojos y síntomas de Isabella, hasta las sesiones de fotos y las muestras de cariño.

Ambos han respondido a críticas y rumores priorizando la tranquilidad y el bienestar de su entorno más cercano. “Estamos felices de saberlo y de disfrutar este momento en familia”, explicó Isabella en una de las primeras publicaciones relacionadas con la llegada del bebé.

La gestación avanza favorablemente y, aunque la pareja aún no ha confirmado la fecha exacta de nacimiento, se espera que el bebé llegue entre abril y mayo de 2026. Isabella ha relatado que este embarazo fue buscado y que, tras varios intentos fallidos, la noticia de la llegada del bebé fue recibida con lágrimas de emoción por ambos.

Hugo García e Isabella Ladera anuncian con alegría que esperan un niño, revelando el género de su bebé en una emotiva celebración familiar. (Instagram Isabella Ladera / Hugo García)

El cumpleaños de Hugo García: una celebración especial en la antesala de la paternidad

A fines de marzo, la familia celebró otro hito importante: el cumpleaños número 33 de Hugo García. Isabella organizó una fiesta sorpresa con temática de carreras de autos, en alusión a la pasión de Hugo por los motores y a la forma en que ambos se conocieron. La celebración reunió a familiares, amigos cercanos y compañeros que viajaron desde Perú para acompañar al ex chico reality en este momento especial.

La fiesta, donde Hugo lució un traje de piloto y la torta recreaba una pista de Fórmula 1, estuvo llena de detalles personalizados y emotivos gestos. Isabella compartió en Instagram:

“Cumpleaños sorpresa para mi compañero. Quería que te sintieras como un niño ya que estás a punto de ser papá… Te conocí en un evento de una de tus actividades favoritas y qué mejor manera de honrarte otro añito de vida. Te amamos mucho ¡Feliz cumpleaños, papá!”.

Hugo García celebra su cumpleaños con una fiesta temática de Fórmula 1 y, junto a Isabella Ladera. (Instagram Isabella Ladera / Hugo García)

Hugo, emocionado, respondió: “Volví a ser niño, gracias por cada detalle y hacerme sentir tan especial. Los amo con mi vida”. La celebración reforzó el gran momento que atraviesan como pareja, rodeados de amor y en la antesala de la llegada de su primer hijo juntos.