Perú

Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al mostrar avanzado embarazo y confirmar que tiene seis meses de gestación

La modelo venezolana y el ex chico reality viven una etapa llena de emoción y cambios junto a su hija Mía, compartiendo cada detalle de la espera de su bebé y su nueva vida lejos de la televisión

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Isabella Ladera y Hugo García
La pareja revela detalles exclusivos sobre su vida en Miami tras dejar la televisión y enfocarse en la familia y nuevos proyectos.

La noticia del embarazo de Isabella Ladera ha generado una ola de reacciones en el entorno digital y en la prensa de espectáculos. La modelo, que mantiene una relación estable con el exchico reality Hugo García, confirmó que está atravesando el sexto mes de gestación y compartió imágenes donde muestra su avanzado embarazo, acompañada de mensajes de alegría y gratitud.

La influencer venezolana anunció en redes sociales que espera un hijo junto a Hugo García, con quien atraviesa una etapa de plenitud y cambios. La pareja comparte detalles de su nueva vida en Miami y pide respeto a su espacio personal, mientras se preparan para recibir al nuevo miembro de su familia.

A través de sus cuentas oficiales, Isabella publicó una fotografía con la frase: “6 meses de ti”, junto a una postal en la que aparece luciendo su vientre en un ambiente relajado y familiar. La publicación, rápidamente viralizada, fue acompañada de un mensaje en el que expresa su sentir en esta etapa: “Rellena, rodeada, repleta de amor, confía que el que nos cuida nunca duerme”. Sus palabras reflejan el momento de plenitud personal y familiar que vive junto a Hugo García y su hija mayor, Mía.

Entre risas y antojos, Isabella Ladera y Hugo García comparten adorables momentos juntos. Ella experimenta con maquillaje natural y él la sorprende con todo su cariño, mostrando complicidad y evidenciando su avanzado embarazo. Video: Instagram Isabella Ladera

Las imágenes corresponden a unas vacaciones que la pareja disfrutó recientemente. Allí, Ladera se mostró sonriente y acompañada de Hugo, consolidando la imagen de una familia unida y en crecimiento, lejos de la televisión y de la presión mediática.

Hugo García y los “síntomas” de embarazo: una experiencia compartida

La confirmación del embarazo llegó acompañada de anécdotas y confesiones por parte de Hugo García. El exchico reality, ahora radicado en Miami, compartió con sus seguidores que, aunque no está embarazado, siente que experimenta varios de los síntomas junto a su novia. García reveló, entre risas, que últimamente tiene más antojos que Isabella, mucho sueño y un nivel de sensibilidad emocional que nunca había experimentado.

“Siempre he sido súper disciplinado pero ahorita es algo que me está costando demasiado y, verdad, para ser totalmente sincero, cuando les digo que también estoy ‘embarazado’, no les miento, tengo muchos antojos (creería que hasta más que mi panzona hermosa)“, escribió en una interacción de Instagram.

Isabella Ladera
Isabella Ladera solicita respeto a su privacidad y pide a sus seguidores no tocar su barriga durante el embarazo.

El deportista y creador de contenido digital también aseguró que vive con intensidad este proceso y que, más adelante, planea compartir su experiencia con otros futuros padres. “Aparte tengo mucho sueño, estoy muy sensible y muchas cosas más, es demasiado loco (ya les contaré acerca de este tema para todos los papás primerizos)”, añadió, mostrando su cercanía con el público masculino que enfrenta la paternidad por primera vez.

Isabella Ladera, Hugo García y la nueva vida familiar en Miami

La vida de la pareja ha experimentado un giro rotundo desde que Hugo García dejó los realities para instalarse en Miami junto a Isabella y Mía, la hija mayor de la influencer. García ha explicado en diversas oportunidades que su trabajo actual se centra en la creación de contenido digital, el deporte —particularmente el ciclismo— y el desarrollo de proyectos independientes.

“Soy creador de contenido y deportista... pero ahorita más que eso, estoy construyendo algo que me tiene demasiado emocionado”, señaló recientemente. Pese a su exposición mediática, la pareja ha optado por mantener ciertos aspectos de su vida privada bajo reserva, especialmente el tiempo exacto de embarazo y otros detalles relacionados con la gestación.

Isabella Ladera
Isabella Ladera confirma que está embarazada de seis meses y comparte su felicidad en redes sociales junto a Hugo García.

Ladera explicó que esta decisión responde al deseo de proteger su privacidad y reducir la presión mediática. “Sí puedo (decir cuántos meses tengo), solo que no quería decirlo yo sola en la entrevista porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘no voy a decir nada’”, explicó, defendiendo el derecho a establecer límites en la información que comparten.

La influencer también abordó temas relacionados con su bienestar emocional y físico, especialmente frente a los comentarios sobre su aspecto durante el embarazo. En una reciente publicación, Ladera solicitó públicamente a sus seguidores y conocidos que eviten tocar su barriga, una experiencia que describió como “terrible” y demasiado íntima.

“Por favor no me toques la barriga… lo que yo siento en ese momento es una sensación terrible”, expresó en un mensaje difundido en TikTok. Aclaró que la petición nace “desde el amor”, agradeciendo el cariño de sus fans pero pidiendo comprensión y respeto a su espacio personal.

Isabella Ladera y Hugo García
Hugo García experimenta síntomas del embarazo como antojos y sensibilidad, compartiendo anécdotas con sus seguidores de Instagram.

Un reencuentro emotivo y nuevos retos familiares

La etapa que atraviesan Isabella y Hugo ha estado marcada por momentos de profunda emoción. Hace unas semanas, la pareja protagonizó un reencuentro especial en Miami para celebrar el cumpleaños de Mía en Disney World, tras la muerte de la abuela de Hugo y una alerta médica relacionada al embarazo.

El viaje, lleno de simbolismo y alegría, reforzó el vínculo entre los integrantes de la familia y ofreció un espacio de celebración en medio de la adversidad. En medio de la felicidad por la próxima llegada del bebé, la pareja también enfrenta rumores y comentarios en redes, especialmente sobre la paternidad de Hugo.

Isabella Ladera
Tanto Isabella Ladera como Hugo García mantienen una presencia activa en redes sociales, documentando su experiencia como padres y pareja.

Al respecto, Ladera aclaró con firmeza que García es el padre biológico de su segundo hijo, mientras que la pequeña Mía es fruto de una relación anterior con el también creador de contenido Isander Pérez. Pese a estas versiones, la pareja ha optado por enfocarse en su bienestar y el de sus hijos, compartiendo solo aquello que consideran relevante y necesario.

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