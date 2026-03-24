Hugo García revela cuál es su trabajo luego de anunciar que será padre con Isabella Ladera

Hugo García e Isabella Ladera posan juntos en una imagen de playa y en un retrato individual, celebrando la feliz noticia de que esperan a su primer hijo. (Hugo García)

Hugo García atraviesa un periodo de cambios significativos en su vida personal y profesional tras alejarse de la televisión peruana. La noticia de que pronto se convertirá en padre junto a la influencer venezolana Isabella Ladera marcó el inicio de una nueva etapa, no exenta de rumores y comentarios sobre su presente laboral y familiar.

Instalado en Miami, García respondió en Instagram a las dudas de sus seguidores sobre su ocupación actual. Explicó que su carrera ahora se centra en la creación de contenido digital y el deporte, especialmente el ciclismo, disciplina en la que se prepara para competir.

“Soy creador de contenido y deportista... pero ahorita más que eso, estoy construyendo algo que me tiene demasiado emocionado. Se vienen unos proyectos que ya quiero poder contarles todo”, señaló García, evidenciando entusiasmo por los nuevos desafíos que enfrenta fuera de la televisión.

Hugo García, conocido como creador de contenido y deportista, compartió detalles sobre su trabajo actual y emocionantes proyectos futuros, incluyendo su próxima paternidad con Isabella Ladera. (Hugo García)

A punto de cumplir 32 años, García detalló que su actividad profesional principal está enfocada en el trabajo con marcas, la comunicación con su audiencia y el desarrollo de proyectos independientes. La publicación en la que anunció la espera de su primer hijo, junto a imágenes familiares y una ecografía, generó múltiples reacciones, incluyendo apoyos y comentarios críticos en redes sociales.

Algunos usuarios pusieron en duda que García sea el padre biológico del bebé que espera Ladera, lo que derivó en etiquetas como “padrastro” y cuestionamientos sobre su lugar en la familia.

Isabella Ladera defiende a Hugo García ante dudas sobre la paternidad

Las especulaciones sobre la paternidad de Hugo García crecieron apenas se hizo pública la noticia del embarazo de Isabella Ladera. Comentarios en redes sociales comenzaron a llamarlo “padrastro”, insinuando que el hijo en camino no sería suyo. Ante estos mensajes, Ladera decidió responder de manera directa para aclarar la situación.

La influencer explicó, con ironía, que García solo es padrastro de Mía, su hija mayor, fruto de una relación anterior. Así, dejó en claro que el bebé que espera es hijo biológico de ambos, frenando los rumores y desinformaciones extendidas en plataformas digitales.

Isabella Ladera responde con contundencia a quienes se refieren a Hugo García como 'padrastro' en el contexto de su embarazo, defendiendo su relación. (TikTok )

En la primera entrevista, la pareja también optó por reservarse detalles sobre el proceso de gestación, como el tiempo exacto de embarazo. Ladera compartió que prefirió no revelar esa información para proteger la privacidad de ambos y evitar la presión mediática.

“Sí puedo (decir cuántos meses tengo), solo que no quería decirlo yo sola en la entrevista porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘no voy a decir nada’. Entonces optamos por cuidar”, manifestó, aclarando el motivo para mantener ese aspecto en reserva.

Otro de los temas que abordó la modelo venezolana fue la cantidad de comentarios sobre su aspecto físico durante el embarazo. En sus redes, señaló que muchas personas tienden a comparar los cuerpos y procesos de gestación sin considerar que cada experiencia es diferente.

Isabella Ladera y Hugo García comparten la noticia de su embarazo con miles de seguidores en Perú y Venezuela a través de redes sociales.

“Piensan que todos los cuerpos y embarazos son iguales y se la viven viendo relojes ajenos, pero bueno, es cosa de ellos”, aseguró, reafirmando su intención de priorizar su bienestar y el de su familia ante la exposición pública.

Mientras tanto, García y Ladera continúan compartiendo con sus seguidores algunos momentos de su vida cotidiana y los avances de sus proyectos profesionales. Ambos han dejado claro que solo comunicarán la información que consideren relevante, estableciendo límites frente a la especulación y preservando la intimidad de su familia ante el interés y las opiniones en redes sociales.