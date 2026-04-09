Érika Manrique habla de su relación con Federico Salazar: “Nuestro amor es como de hermanos

Érika Manrique posa junto a Federico Salazar, una relación que ella misma describe como de "hermanos", como se ve en esta composición de imágenes.

La aparición de Érika Manrique y Federico Salazar en una situación cercana disparó rumores sobre un supuesto vínculo sentimental, pero la propia Manrique negó cualquier relación romántica con el periodista de América Televisión. “Lo amo como a un hermano, lo conozco antes de Katia y nunca ha existido nada”, afirmó en diálogo con el diario Trome.

La amiga del conductor de ‘Primera edición’ recalcó que su vínculo es exclusivamente de amistad y rechazó los comentarios que la señalaban como el “paño de lágrimas” del presentador tras la reciente separación de Salazar y Katia Condos.

Según relató Manrique, tanto su familia como su hijo conocen a Salazar desde hace años. Insistió en que “nunca ha existido nada” más allá de la amistad entre ambos y que ni siquiera se ven con frecuencia. “No soy su ‘paño de lágrimas’, somos superamigos y ni siquiera nos vemos seguido”, aseguró, descartando versiones que sugerían encuentros constantes o una relación amorosa oculta.

Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

La polémica surgió después de que el programa Magaly TV: La firme difundiera imágenes de Salazar y Manrique abrazados en la casa de ella. La entrevistada explicó que la última vez que se vieron fue el 30 de diciembre para almorzar en su domicilio y que, desde entonces, solo han compartido otro almuerzo ocasionalmente. “Me da mucha pena que se esté generando morbo y yo estoy quedando mal”, expresó, aludiendo al efecto de los rumores en su imagen pública.

Manrique aclaró también que no compartió las celebraciones de Año Nuevo con Salazar y que, tras difundirse el ampay, ambos conversaron sobre la situación. Pese a la atención mediática, confirmó que seguirá manteniendo su amistad con el periodista.

“Lo voy a seguir viendo si él quiere, somos muy buenos amigos. Nunca hemos tenido algo y menos será ahora. Nunca habrá nada porque nuestro amor es como de hermanos; además, yo tengo un novio italiano y por eso he viajado a Europa porque nos vamos a reencontrar”, puntualizó.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

Federico Salazar también aseguró que solo es amigo de Érika

Tras la difusión de las imágenes, Federico Salazar habló con Trome para disipar cualquier especulación sobre su relación con Érika Manrique. El periodista, con su habitual tono relajado, descartó que exista un romance y explicó el motivo de su visita a la casa de Manrique. “Erika es una amiga que me invitó a almorzar a su casa. No hay nada”, sostuvo Salazar al diario peruano.

La elección del lugar para el encuentro no fue casual. El conductor afirmó que prefirió el ambiente privado del domicilio de Manrique para evitar interpretaciones erróneas. “Por eso fue en su casa y no en un restaurante, para que no la vayan a involucrar. Qué gracioso”, expresó.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la conversación, Salazar hizo referencia con humor a los comentarios sobre su aspecto físico y respondió irónicamente a la pregunta sobre un supuesto “rejuvenechip”: “¿Hay eso para hombres? Quizá deba ponérmelo", respondió, restando importancia a los rumores sobre su vida personal.

Más allá de las bromas, el periodista pidió respeto para su entorno familiar, en especial para Katia Condos y sus hijos, señalando que la separación ha sido un proceso complicado para todos los involucrados. La difusión de imágenes y rumores, sostuvo, afecta a las personas cercanas a ambos.