Amiga de periodista Federico Salazar se pronuncia tras imágenes abrazados: “Claro que me van a ver con él, somos solteros”

Magaly Medina presenta un informe sobre las constantes visitas del periodista Federico Salazar a la casa de su amiga, Erika Manrique. En una llamada, ella misma confirma los encuentros y asegura que seguirán viéndose. Magaly TV La Firme/ ATV.

La separación entre Katia Condos y Federico Salazar, tras 30 años de relación y considerados como una de las parejas más sólidas y discretas del medio local, tomó por sorpresa al público. El anuncio fue realizado el 12 de marzo mediante un comunicado conjunto, en el que la actriz y el periodista confirmaron que han decidido seguir caminos separados, aunque aseguraron que el respeto y el cariño que los une continuarán siendo un pilar importante en la familia que han construido.

Durante años, ambos mantuvieron una relación alejada del ruido de la farándula, caracterizada por un bajo perfil, escasas apariciones públicas y una imagen de estabilidad.

Sin embargo, este escenario se ha visto alterado tras la reciente exposición mediática en Magaly TV La Firme, donde la conductora Magaly Medina presentó imágenes y testimonios que, sin afirmar categóricamente una situación específica, colocan en el centro del debate a una tercera figura: Erika Manrique. Su aparición ha generado atención no solo por la cercanía que evidenciaría con el periodista, sino también por el contraste que representa frente al estilo reservado que siempre proyectó la expareja.

Erika Manrique rompe el silencio sobre su gran amistad con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

Es su amiga

Desde el inicio, Medina dejó claro que las imágenes mostraban a Federico Salazar visitando a una amiga, en un contexto que podría interpretarse como cotidiano.

“Nosotros solamente tenemos imágenes que no dicen de Federico visitando a una amiga, un abrazo cariñoso, la despedida… unas horas que pasa con la amiga conversando, tomando el té, no sabemos”, precisó, delimitando los hechos visibles. No obstante, el énfasis del reportaje no estuvo en las imágenes, sino en las declaraciones de Erika Manrique, que aportaron un nivel de detalle inesperado.

Erika Manrique rompe el silencio sobre su gran amistad con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

Erika Manrique se pronuncia sobre su amistad con Federico Salazar

Al ser abordada por el equipo del programa, Manrique respondió con evidente nerviosismo: “Ay, por favor, no me pongas nerviosa. Él es soltero, yo soy soltera. Ah, yo no conozco a Katia, no sé si ella sabrá de mí”. Esta frase, aparentemente simple, se convirtió en uno de los puntos más comentados, ya que introduce una interrogante relevante considerando los más de 30 años de relación que mantuvieron Condos y Salazar.

Para Magaly Medina, este detalle no es menor. “Si yo tengo un esposo de treinta años y no conozco a sus mejores amigas… es bastante como para ponerse a pensar”, comentó, reforzando la idea de que, en relaciones de larga duración, los círculos cercanos suelen entrelazarse de manera natural. En ese sentido, el hecho de que Erika no conozca a Katia —y viceversa— rompe con esa lógica esperada.

Erika Manrique rompe el silencio sobre su gran amistad con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

Federico Salazar visita a Erika Manrique con frecuencia y que sus vecinos lo conocen

Además, la propia Erika detalló la frecuencia de sus encuentros con el periodista, reforzando la continuidad del vínculo. “Él va a mi casa, ¿no? Va a mi casa de cuando en cuando y va a seguir yendo… mis vecinos lo conocen, lo ven cuando él viene”, sostuvo. Estas palabras fueron interpretadas como una confirmación de que no se trata de un contacto esporádico, sino de una relación sostenida en el tiempo.

Pero hay un elemento adicional que ha intensificado el interés mediático: el entorno social de Erika Manrique. A diferencia del perfil sobrio y reservado de Federico Salazar y Katia Condos, ella está vinculada al mundo del espectáculo. Según el informe, mantiene cercanía con figuras como La Negra Petróleo, Geni Alves, entre otros, lo que introduce un contraste evidente entre ambos universos.

Erika Manrique rompe el silencio sobre su gran amistad con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asombrada con declaraciones de Erika Manrique

“Es amiga de varios faranduleros…”, señaló Magaly, remarcando la diferencia entre el círculo habitual de la expareja y el ambiente en el que se desenvuelve Manrique.

Durante años, Federico fue reconocido no solo por su trayectoria, sino también por mantener distancia de la exposición mediática excesiva. Cuya carrera periodística se ha desarrollado en un ámbito más formal, alejado de los escándalos. Por ello, la aparición de una figura vinculada a la farándula en este contexto resulta, cuando menos, llamativa.

Sin embargo, la propia conductora hizo una precisión importante: “A mí lo que me hace ruido es lo que ella dice, no las actitudes de él… cualquiera tiene derecho a ir a ver a sus amigos”.

Erika Manrique rompe el silencio sobre su gran amistad con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.