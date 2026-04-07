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¿Quién es Erika Manrique, la amiga de Federico Salazar que él sigue en redes y pertenece al mundo del espectáculo?

La mujer, quien recientemente se identificó como amiga del periodista, forma parte del entorno del espectáculo y ha sido vista junto a figuras mediáticas

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Magaly Medina presenta las imágenes exclusivas de Federico Salazar en una visita muy especial a la casa de una amiga. Mientras Katia Condos confesaba que la ruptura la sorprendió, el conductor de noticias parece no perder el tiempo. ¿Quién es esta mujer vinculada a la farándula? Magaly TV La Firme/ ATV.

Un abrazo cercano, sonrisas cómplices y una despedida afectuosa marcaron el inicio de una historia que hoy ocupa titulares en la farándula local. Las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme este 6 de abril muestran al periodista Federico Salazar compartiendo varias horas con una mujer que, hasta hace poco, no formaba parte del radar mediático: Erika Manrique.

Lo que parecía un encuentro entre amigos terminó convirtiéndose en un episodio curioso por las declaraciones de Manrique. Y es que, las cámaras captaron el momento en que ambos se despiden tras una larga visita en un edificio de La Molina.

Según el informe, el periodista llegó alrededor de la una y media de la tarde y permaneció en el lugar por más de tres horas. Al retirarse, la escena final —una “apachurradita”, miradas directas y sonrisas— fue suficiente para encender las alertas mediáticas.

Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

Erika Manrique se pronuncia sobre su amistad con Federico Salazar

Desde el set, Magaly Medina fue cauta al presentar el material, aunque dejó clara su lectura. “A ver, Federico Salazar. Acá no queremos decir nada. Nosotros vemos que él va a visitar a una amiga, pero la amiga… me parece que ha sido de lengua”, señaló, enfocando la atención en lo que la propia mujer declaró y no únicamente en las imágenes.

El reportaje reconstruye el encuentro paso a paso. La llegada del periodista, el ingreso al edificio y la prolongada estadía forman parte de una narrativa que busca contextualizar el vínculo entre ambos. “Son casi la una y media de la tarde y Federico… ingresa”, describe la voz en off, destacando el intento de mantener un perfil bajo durante la visita.

Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es Erika Manrique?

Sin embargo, el giro clave aparece cuando se identifica a la mujer. “¿Quién es esta amiga?… es muy amiga de Jenny Álvez… también de Angie Jibaja y de La Negra Petróleo”, explicó Magaly Medina, situándola dentro de un entorno vinculado al espectáculo. Este detalle resulta relevante, ya que contrasta con la imagen tradicionalmente reservada que proyectaba el periodista.

Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora no dejó pasar ese punto y cuestionó abiertamente su presencia en eventos mediáticos. “A mí me parece que ganas de farandulear no le faltan… tú no te vas a una fiesta donde sabes que van a estar mis cámaras… algo te debe de gustar el ambientito”, comentó en referencia a su participación en el cumpleaños de La Nena Petróleo, donde coincidió con figuras como Daisy Araujo y Jenny Álvarez.

Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

En paralelo, el informe recuerda que este episodio ocurre poco después de la separación entre Federico Salazar y Katia Condos, tras 30 años de relación. Un quiebre que sorprendió incluso a la propia actriz. “Sí, un poco sí”, respondió cuando le preguntaron si la situación la tomó por sorpresa. “No”, añadió ante la consulta de si lo esperaba, dejando entrever el impacto emocional del momento.

Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

Erika Manrique afirma que no tiene nada que ver con ruptura de Katia Condos y Federico Salazar

Consultada sobre la naturaleza de su relación con el periodista, Erika fue directa, aunque no del todo cómoda. “No somos pareja”, afirmó. Sin embargo, ante la insistencia, añadió: “Ay, ya me puso nerviosa… yo vivo sola… soy una mujer libre. Él también. Yo no tengo que ver nada con Federico en el caso de la separación”, mencionó la señora para los reporteros de Magaly TV La Firme.

Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Federico Salazar y Erika Manrique: quién es la amiga que él sigue en redes y su nexo con la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

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