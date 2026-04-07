La reacción de Katia Condos luego que Federico Salazar fuera captado abrazando a desconocida mujer

Magaly Medina presenta las imágenes exclusivas de Federico Salazar en una visita muy especial a la casa de una amiga. Mientras Katia Condos confesaba que la ruptura la sorprendió, el conductor de noticias parece no perder el tiempo. ¿Quién es esta mujer vinculada a la farándula? Magaly TV La Firme/ ATV.

Luego de que el periodista Federico Salazar fuera captado en una actitud afectuosa con una mujer identificada como Erika Manrique, la atención mediática se ha dirigido hacia la reacción de Katia Condos, con quien compartió una relación de más de dos décadas. Tras el anuncio de su separación, la actriz ha optado por continuar con su rutina pública y profesional, sin pronunciarse sobre las imágenes que circulan en medios de espectáculos.

En medio de la expectativa generada por la difusión del video de Salazar, Condos ha mantenido su actividad en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y conductora ha compartido mensajes relacionados con sus próximos proyectos, destacando la promoción de “Planchando el Despecho”, la puesta en escena musical que protagoniza junto a Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Maricarmen Marín. En sus historias recientes, la actriz invita a sus seguidores a asistir a las funciones y adquirir entradas, dejando ver una actitud enfocada en su carrera artística y el contacto con el público.

Katia Condos promociona sus presentaciones y evita hablar de Federico Salazar tras ser captado abrazando a otra mujer.

Hasta el momento, Katia Condos no ha emitido declaraciones públicas sobre el video que muestra a Federico Salazar abrazando a Erika Manrique desde la ventana del departamento de esta última. La actriz, sin embargo, se ha mostrado activa en la promoción de sus proyectos y publicaciones habituales, manteniendo la reserva sobre su vida privada a pesar del interés mediático.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

Federico Salazar fue captado con desconocida mujer

Las imágenes que involucran a Federico Salazar fueron difundidas por el programa “Magaly TV, la firme”, el lunes 6 de abril, y corresponden al 31 de marzo, fecha en la que las cámaras del espacio captaron al periodista ingresando al edificio de Erika Manrique en el distrito limeño de La Molina.

El informe mostró primero la llegada de Manrique a su vivienda en una camioneta roja cerca de la 1:00 p.m., seguida minutos después por el arribo de Salazar en su propio vehículo. Según el reporte, el periodista permaneció en la residencia hasta cerca de las 4:00 p.m., momento en que fue registrado desde una ventana del departamento abrazando de manera afectuosa a la anfitriona.

La difusión del video se da cerca de un mes después de que, a través de un comunicado conjunto, Federico Salazar y Katia Condos anunciaran públicamente su separación. El comunicado, compartido en redes sociales, señalaba la decisión de ambos de continuar caminos individuales tras una relación de más de veinte años y dos hijos en común, resaltando el respeto y el cariño mutuo.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo la mujer involucrada con Federico Salazar?

En respuesta a la repercusión de las imágenes, Erika Manrique fue entrevistada por el programa de Magaly Medina. Durante la conversación telefónica, la mujer manifestó que mantiene una relación de amistad con Salazar y que este le había comunicado previamente la separación con Condos. “Claro que me ha contado las cosas que han pasado, porque yo también me enteré. Ese día me avisó en la mañana, el mismo día que salió el comunicado. O sea, él me dijo: ‘me voy a separar’. En la mañana me avisó y en la tarde salió el comunicado”, declaró.

Manrique también negó cualquier vínculo sentimental con Salazar y rechazó haber sido la causa de la ruptura. “Yo a Katia no la conozco, solamente por referencias de él. La conozco por la televisión, no sé si ella sabrá de mí”, afirmó, añadiendo: “No somos pareja… Ay, ya me has puesto nerviosa”.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

Consultada sobre si había tenido citas con el periodista, Manrique sostuvo que ambos son solteros y no tienen que dar explicaciones sobre su vida privada. “Yo vivo sola, no tengo que darle explicaciones a nadie. Soy una mujer libre y él también. Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia, por si acaso”, recalcó durante la entrevista.

La exposición mediática de la vida privada de ambos personajes ha generado diversas reacciones en redes sociales y entre seguidores de la expareja. Mientras Katia Condos ha optado por no comentar el episodio, Federico Salazar tampoco ha realizado declaraciones públicas adicionales sobre el contenido del video ni sobre su vínculo con Erika Manrique.

Katia Condos mantiene su agenda artística tras difusión de imágenes de Federico Salazar con otra mujer.