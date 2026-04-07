Perú

La reacción de Katia Condos luego que Federico Salazar fuera captado abrazando a desconocida mujer

Katia Condos está enfocada en su agenda profesional y mantener la reserva sobre su vida privada tras la difusión de imágenes que muestran a Federico Salazar junto a otra mujer

Guardar
Magaly Medina presenta las imágenes exclusivas de Federico Salazar en una visita muy especial a la casa de una amiga. Mientras Katia Condos confesaba que la ruptura la sorprendió, el conductor de noticias parece no perder el tiempo. ¿Quién es esta mujer vinculada a la farándula? Magaly TV La Firme/ ATV.

Luego de que el periodista Federico Salazar fuera captado en una actitud afectuosa con una mujer identificada como Erika Manrique, la atención mediática se ha dirigido hacia la reacción de Katia Condos, con quien compartió una relación de más de dos décadas. Tras el anuncio de su separación, la actriz ha optado por continuar con su rutina pública y profesional, sin pronunciarse sobre las imágenes que circulan en medios de espectáculos.

En medio de la expectativa generada por la difusión del video de Salazar, Condos ha mantenido su actividad en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y conductora ha compartido mensajes relacionados con sus próximos proyectos, destacando la promoción de “Planchando el Despecho”, la puesta en escena musical que protagoniza junto a Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Maricarmen Marín. En sus historias recientes, la actriz invita a sus seguidores a asistir a las funciones y adquirir entradas, dejando ver una actitud enfocada en su carrera artística y el contacto con el público.

Katia Condos promociona sus presentaciones y evita hablar de Federico Salazar tras ser captado abrazando a otra mujer.
Katia Condos promociona sus presentaciones y evita hablar de Federico Salazar tras ser captado abrazando a otra mujer.

Hasta el momento, Katia Condos no ha emitido declaraciones públicas sobre el video que muestra a Federico Salazar abrazando a Erika Manrique desde la ventana del departamento de esta última. La actriz, sin embargo, se ha mostrado activa en la promoción de sus proyectos y publicaciones habituales, manteniendo la reserva sobre su vida privada a pesar del interés mediático.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.
Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

Federico Salazar fue captado con desconocida mujer

Las imágenes que involucran a Federico Salazar fueron difundidas por el programa “Magaly TV, la firme”, el lunes 6 de abril, y corresponden al 31 de marzo, fecha en la que las cámaras del espacio captaron al periodista ingresando al edificio de Erika Manrique en el distrito limeño de La Molina.

El informe mostró primero la llegada de Manrique a su vivienda en una camioneta roja cerca de la 1:00 p.m., seguida minutos después por el arribo de Salazar en su propio vehículo. Según el reporte, el periodista permaneció en la residencia hasta cerca de las 4:00 p.m., momento en que fue registrado desde una ventana del departamento abrazando de manera afectuosa a la anfitriona.

La difusión del video se da cerca de un mes después de que, a través de un comunicado conjunto, Federico Salazar y Katia Condos anunciaran públicamente su separación. El comunicado, compartido en redes sociales, señalaba la decisión de ambos de continuar caminos individuales tras una relación de más de veinte años y dos hijos en común, resaltando el respeto y el cariño mutuo.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.
Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo la mujer involucrada con Federico Salazar?

En respuesta a la repercusión de las imágenes, Erika Manrique fue entrevistada por el programa de Magaly Medina. Durante la conversación telefónica, la mujer manifestó que mantiene una relación de amistad con Salazar y que este le había comunicado previamente la separación con Condos. “Claro que me ha contado las cosas que han pasado, porque yo también me enteré. Ese día me avisó en la mañana, el mismo día que salió el comunicado. O sea, él me dijo: ‘me voy a separar’. En la mañana me avisó y en la tarde salió el comunicado”, declaró.

Manrique también negó cualquier vínculo sentimental con Salazar y rechazó haber sido la causa de la ruptura. “Yo a Katia no la conozco, solamente por referencias de él. La conozco por la televisión, no sé si ella sabrá de mí”, afirmó, añadiendo: “No somos pareja… Ay, ya me has puesto nerviosa”.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.
Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

Consultada sobre si había tenido citas con el periodista, Manrique sostuvo que ambos son solteros y no tienen que dar explicaciones sobre su vida privada. “Yo vivo sola, no tengo que darle explicaciones a nadie. Soy una mujer libre y él también. Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia, por si acaso”, recalcó durante la entrevista.

La exposición mediática de la vida privada de ambos personajes ha generado diversas reacciones en redes sociales y entre seguidores de la expareja. Mientras Katia Condos ha optado por no comentar el episodio, Federico Salazar tampoco ha realizado declaraciones públicas adicionales sobre el contenido del video ni sobre su vínculo con Erika Manrique.

Katia Condos mantiene su agenda artística tras difusión de imágenes de Federico Salazar con otra mujer.
Katia Condos mantiene su agenda artística tras difusión de imágenes de Federico Salazar con otra mujer.

Temas Relacionados

Katia Condosperu-entretenimientoFederico Salazar

Más Noticias

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

Las bandas nacionales Mar de Copas, Grupo Río, We The Lion y Randa hicieron vibrar a los veraneantes en cuatro fechas realizadas en las playas del sur. Para este 2026, Movistar prepara nuevos lanzamientos en entretenimiento dirigidos a sus clientes

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

La titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil advierte sobre la propagación de información no verificada respecto a la base de datos electoral

“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ debutará ante los ‘canarios’ en Montevideo con el objetivo de empezar sumando en el Grupo B del torneo internacional. No te pierdas todos los detalles de este duelo clave

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Las nuevas rutas forman parte del Sistema Integrado de Transporte, que busca duplicar su cobertura en los próximos años

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión

La baja cobertura de vacunación y el aumento de casos en el sur del país elevan la preocupación por nuevos focos de contagio en plena movilización ciudadana

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: fecha, lugar y precio de entradas

Ministerio Público cita a Diealis para que dé su declaración por caso de violencia contra su expareja Verónika Rojas

DEPORTES

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026