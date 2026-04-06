‘Magaly TV La Firme’: Federico Salazar sorprende a todos con misterioso encuentro luego de separación de Katia Condos

Esta noche en 'Magaly TV La Firme', se mostrarán exclusivas imágenes del periodista Federico Salazar en un cariñoso abrazo. ¿De quién se trata? Además, revelarán nuevas pruebas en el escándalo que involucra a Piero Arenas. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Las redes sociales y la prensa de espectáculos se vieron sacudidas este lunes 6 de abril luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ lanzara una promoción en la que anuncia imágenes exclusivas de Federico Salazar abrazando a una misteriosa persona dentro de un departamento.

La difusión de este avance coincide con el proceso de separación que el periodista enfrenta tras su ruptura con la actriz Katia Condos, comunicada oficialmente el pasado 11 de marzo. El periodista y conductor de América Noticias fue grabado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en actitudes cercanas con una misteriosa mujer.

El avance del reportaje ha generado gran expectativa, ya que ocurre menos de un mes después de que Salazar y Katia Condos anunciaran el fin de su matrimonio tras 30 años de relación. El avance, presentado como ‘Exclusivo’, muestra a Salazar en lo que parece ser un encuentro cercano, seguido de una secuencia en la que sube a su vehículo junto a la mujer.

“¿A quién abraza Federico Salazar? El secreto de amor”, se escucha en la voz en off del video promocional, mientras se suceden imágenes que prometen convertirse en el tema central del programa de la ‘Urraca’.

La expectativa ha crecido debido a que Salazar y Condos fueron, durante tres décadas, una de las parejas más estables y queridas de la televisión peruana. En su comunicado de separación, ambos pidieron respeto y privacidad para ellos y sus hijos, enfatizando que el cariño y el vínculo familiar seguirán siendo la prioridad.

Federico Salazar es protagonista de un presunto ampay, registrado por 'Magaly TV La Firme', tras su reciente separación con Katia Condos. (Captura de video)

La separación de Federico Salazar y Katia Condos

El anuncio de la separación de Federico Salazar y Katia Condos fue recibido con sorpresa por el público y el medio artístico. En un comunicado conjunto, la pareja dejó claro que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que, si bien los caminos sentimentales se bifurcan, el respeto y la colaboración como padres seguirán siendo fundamentales.

“Es un momento sensible”, escribieron, pidiendo comprensión para afrontar la nueva etapa junto a sus tres hijos. Desde entonces, ambos han evitado dar detalles sobre los motivos de la ruptura. Salazar, en una entrevista para ‘Amor y Fuego’, no descartó la posibilidad de una reconciliación y enfatizó que la separación no fue causada por la intervención de una tercera persona.

“Quién sabe. No se descarta nada”, afirmó el conductor, agregando que el proceso no ha sido abrupto ni inesperado para quienes conocen de cerca su vida personal. Katia Condos, por su parte, abordó la situación en un pódcast, asegurando que ve la historia como un éxito y que el bienestar de la familia será siempre la prioridad.

La pareja, que se casó en 2008 tras años de relación previa, fue un referente de complicidad y apoyo mutuo. Durante la separación, ambos han destacado la importancia de la comunicación y el acuerdo para mantener la estabilidad emocional de sus hijos.

Katia Condos habla por primera vez sobre su separación de Federico Salazar después de 30 años. Lejos de considerarlo un fracaso, lo ve como un éxito y comparte cómo transita este nuevo capítulo en su vida. Cristian rivero El Podcast.

Reacciones y especulación

El anuncio de un presunto ampay de Federico Salazar ha provocado una ola de comentarios en redes sociales, donde tanto seguidores como colegas han manifestado sorpresa y expectativa ante lo que podría revelar el programa de Magaly Medina. La imagen del periodista, considerado una figura respetada del periodismo nacional, podría verse afectada por la exposición de su vida privada en un momento particularmente sensible.

Muchos usuarios han recordado la cordialidad con la que Salazar y Condos manejaron el anuncio de su separación, y han pedido que se respete el proceso de cambio que atraviesan. A pesar de la avalancha de especulaciones, Salazar ha optado por mantener la calma y el respeto hacia su expareja, recalculando su vida personal sin permitir que la exposición mediática defina el rumbo de su familia.

Tras anunciar el fin de su relación, Federico Salazar se muestra calmado y no le cierra las puertas a una posible reconciliación con Katia Condos. Por otro lado, la actriz reaccionó de manera explosiva ante las cámaras de 'Amor y Fuego'. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Katia Condos, por su parte, ha defendido la importancia de sentir y transitar los cambios con honestidad, convencida de que la familia saldrá adelante. En ese sentido, Federico y Katia continúan apostando por el bienestar de sus hijos y por la reconstrucción de sus vidas.