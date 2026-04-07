JNE lanza convocatoria con sueldos de S/ 8.000: 63 plazas para abogados en Lima y 19 regiones

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El Jurado Nacional de Elecciones lanzó una nueva convocatoria laboral clave de cara a los comicios subnacionales. Se trata de 63 plazas bajo modalidad de locación de servicios para profesionales en Derecho que deseen integrarse como personal de secretaría en distintas regiones del país. La oferta ya se encuentra vigente y forma parte del despliegue institucional rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Esta convocatoria destaca no solo por el número de vacantes disponibles, sino también por la remuneración ofrecida: S/ 8.000 por entregable, una cifra competitiva dentro del sector público. Sin embargo, el proceso será breve, ya que el plazo de postulación vence el miércoles 08 de abril de 2026, por lo que los interesados deberán actuar con rapidez y asegurarse de cumplir todos los requisitos establecidos.

¿Qué puestos ofrece el JNE y cuáles son los requisitos?

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La convocatoria contempla la contratación de 63 servicios de secretaría, dirigidos exclusivamente a profesionales con formación en Derecho y experiencia en el sector público o funciones afines.

Para postular, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

Formación académica: Título universitario en Derecho, con colegiatura y habilitación vigente.

Experiencia general: Mínimo 4 años en el sector público o privado.

Experiencia específica: 3 años en la función o materia. 1 año en cargos similares (nivel analista o equivalente). 2 años en el sector público.

Especialización: Diplomado o programa en Derecho Administrativo, Constitucional, Procesal o Gestión Pública.

Cursos adicionales: En gestión pública, sistema electoral, redacción jurídica, materia electoral, entre otros.

Otros requisitos: Contar con certificado digital para firma electrónica de documentos.

El pago por cada servicio asciende a S/ 8.000, lo que convierte esta convocatoria en una de las más atractivas del mes dentro del sector público.

¿En qué regiones hay vacantes del JNE?

Fotografía de archivo de una jornada electoral en Perú. EFE/Paolo Aguilar

Las plazas están distribuidas a nivel nacional, en diversas sedes de los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estas son todas las regiones donde hay oportunidades:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lima

Loreto

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Ucayali

Esto permite que profesionales de distintas partes del país puedan acceder a esta oportunidad sin necesidad de trasladarse a la capital, fortaleciendo el proceso electoral en cada jurisdicción.

¿Cómo postular a esta convocatoria del JNE?

El proceso de inscripción es completamente virtual y consta de dos pasos fundamentales:

Registro en la plataforma oficial del JNE dentro del plazo establecido (del 06 al 08 de abril de 2026). Envío del CV documentado al correo: secre-erm2026@jne.gob.pe

Es importante que el correo cumpla con el formato solicitado en el asunto, incluyendo: servicio, sede, nombre, apellido y número de DNI (ejemplo: SECRE-BAGUA-VICTOR-GOMEZ-25254545).

Otro detalle clave es que el peso total de los archivos adjuntos no debe superar los 10 MB, de lo contrario, el correo será rechazado automáticamente.

Los interesados también deben verificar previamente que cumplen con todos los requisitos, ya que el proceso es competitivo y está orientado a seleccionar perfiles altamente calificados.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: por qué estas plazas son clave

Estas contrataciones forman parte del fortalecimiento operativo del Jurado Nacional de Elecciones con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, uno de los procesos democráticos más importantes del país.

Los profesionales seleccionados tendrán un rol fundamental en el soporte jurídico y administrativo de los Jurados Electorales Especiales (JEE), contribuyendo a garantizar la legalidad, transparencia y orden del proceso electoral en cada jurisdicción.

En ese contexto, esta convocatoria no solo representa una oportunidad laboral bien remunerada, sino también una posibilidad de participar directamente en un proceso clave para la gobernabilidad y la democracia en el Perú.

Si cumples con el perfil, esta puede ser una de las mejores oportunidades del mes dentro del sector público. El tiempo es limitado y la demanda será alta.