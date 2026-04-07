Más de 150 observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026

Observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026)

Más de 150 observadores internacionales enviados por la Unión Europea, la OEA y sus equipos técnicos, velarán por la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones generales el próximo 12 de abril. Ambos organismos ya iniciaron el despliegue de sus misiones en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la legitimidad de las elecciones generales.

La Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea completó la llegada de sus integrantes con el arribo de los observadores de corto plazo, quienes se movilizan hacia distintas regiones del país. Alexander Gray, jefe adjunto de la misión de la Unión Europea, señaló que este grupo se suma a los 10 observadores analistas y 50 de largo plazo que trabajan desde hace tres semanas.

“Hoy estamos desplegando nuestros observadores de corto plazo, que han llegado al país hace tres días y han realizado una capacitación para prepararse para la jornada electoral. Su tarea es reforzar el trabajo que llevamos haciendo desde hace dos meses en el país”, detalló Gray en declaraciones a la prensa.

Observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026)

La misión europea prevé superar los 150 observadores distribuidos en todo Perú el día de los comicios. En los días previos a la votación, se incorporará una delegación de eurodiputados y diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Europea, quienes reforzarán la cobertura del proceso. El equipo de la UE permanecerá en el país hasta el cierre definitivo del proceso electoral y, en caso de una segunda vuelta, hasta finales de junio.

El trabajo de la misión internacional incluye la visita a jurados Electorales Especiales (JEE) y oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), así como reuniones con diferentes actores involucrados. Desde 2001, la Unión Europea ha participado en diversas elecciones peruanas.

Según Gray “en Perú, muchas de las recomendaciones que hemos hecho en el transcurso de los últimos 20 años han sido tomadas en cuenta e implementadas”.

La vigésima cuarta misión de la OEA y el despliegue internacional

En simultáneo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó su misión de observación electoral, encabezada por Víctor Rico Frontaura. Este grupo cuenta con un equipo técnico compuesto por más de 90 observadores y especialistas de 22 países. Es la vigésima cuarta vez que la Organización de los Estados Americanos observa un proceso electoral en Perú.

Observadores de la Unión Europea y OEA ya se despliegan a nivel nacional para las Elecciones 2026. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026)

El equipo de la OEA mantendrá reuniones con autoridades electorales, candidaturas, representantes de la sociedad civil, miembros de la comunidad internacional y otros actores relevantes, para obtener diferentes perspectivas sobre el desarrollo de las elecciones.

“El equipo de especialistas de la Misión realizará un análisis exhaustivo e integral de aspectos fundamentales del proceso electoral peruano en áreas como organización electoral. Tecnología electoral. Justicia electoral. Financiamiento político-electoral. Participación política de las mujeres. Participación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Campañas, medios y comunicación digital. Violencia electoral, entre otros”, indicó la OEA.

Una vez concluida la jornada electoral del 12 de abril, la misión de la OEA difundirá un informe preliminar con los hallazgos y recomendaciones. Ambos organismos han confirmado su compromiso con la transparencia y la imparcialidad en el proceso, y pidieron la colaboración de las autoridades nacionales y de la ciudadanía durante el desarrollo de las elecciones.