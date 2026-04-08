Perú

El 0,03% de peruanos gana más de S/11 mil al mes, mientras casi el 30% vive con S/1.400 o menos

Un estudio de Equifax - Infocorp retrata al peruano que trabaja y consume: solo 3 de cada 10 mil peruanos gana por encima de los S/11 mil al mes

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Mano con 100 soles y otros 100 soles en la mesa
La mayor riqueza de los peruanos se concentra en el 4% de la población mayor a 18 años. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Paula Elizalde

¿Cuál es el perfil del trabajador peruano con respecto a su posición económica y consumo? "El consumidor peruano gana poco, consume activamente y vive de forma muy distinta según dónde se ubica en el país", señala Equifax-Infocorp en un estudio que retrata a la población peruana mayor a 18 años.

“Se estima que el 29,4% percibe menos de S/1.400 al mes y otro 29,9% se ubica entre S/1.400 y S/2.300. En conjunto, casi 6 de cada 10 peruanos con información disponible gana menos de S/2.300 mensuales”, revela la consultora sobre el mercado peruano.

También apunta otro datos curioso. Solo el 0,03% de peruanos mayor a 18 años recibe ingresos que superan los S/11.000 al mes. Esto quiere decir que solo tres de cada 10 mil peruanos logran generar estas ganancias.

dinero - soles
El Salary Guide 2026 de Cornerstone identificó a la minería, energía, hidrocarburos, servicios financieros y manufactura como los sectores con mejores salarios para gerentes en Perú. - Crédito Hola Andy/Flickr

La mayor riqueza se concentra en 4 de cada 100

“Conocer en profundidad el perfil del consumidor peruano es el primer paso para ampliar el acceso al crédito de forma responsable y sostenible”, señala María Chirinos, Gerente del Canal Personas de Equifax-Infocorp.

La empresa cree en que un Perú es un mercado de escala con necesidades financieras reales. “El análisis por segmento de riqueza confirma esa estructura. El grupo de menor capacidad económica estimada concentra al 32% de la población, más de 10,5 millones de personas, frente al 4,1% que pertenece al segmento de mayor riqueza”, apuntan.

Es decir, Perú no se trata de un mercado de alto poder adquisitivo, pero Equifax - Infocorp sí lo considera un mercado de escala: “millones de personas con necesidades financieras reales que las entidades que logren evaluarlos adecuadamente pueden atender”.

Por su lado, la familia Brescia es la más rica del Perú.
¿Millonarios en Perú? La familia Brescia es la más rica del país. Foto: Infomercado

“Hay personas que generan ingresos y participan activamente en la economía, pero que aún no logran integrarse plenamente al sistema financiero formal. El reto está en identificarlas mejor y ampliar su acceso de forma responsable”, agregó Chirinos.

Un consumidor desigual

Equifax - Infocorp detalla que el score de riesgo para personas naturales estima la probabilidad de que alguien incurra en morosidad en los próximos 12 meses. Así, más del 15% de la población nacional se concentra calificada con puntajes considerados de riesgo alto.

“Sin embargo, ese riesgo no es uniforme y es posible identificar variaciones significativas entre regiones, con la costa norte y la selva representando el mayor riesgo crediticio del país y la región sur-Andina del país con indicadores de menor riesgo identificados a nivel nacional”, aclaran.

Esta posición supone una mejora respecto al año anterior, cuando su patrimonio se estimaba en USD 2.400 millones y se situaba en el puesto 1.513.
El empresario Eduardo Hochschild destacó como el único representante del Perú en el ranking “The World´s Billionaires 2026”, una clasificación internacional que reúne a los mayores patrimonios del planeta. Foto: Vanity Fair

Así, para las entidades con planes de expansión regional, la lectura es más directa: “aplicar los mismos criterios de aprobación en todo el país significa aprobar de más en algunas regiones y rechazar de más en otras. Conocer esas diferencias es tan importante como conocer al propio cliente”.

“Retratar al consumidor peruano es solo el punto de partida. El sistema financiero debe desarrollar herramientas capaces de evaluar a ese consumidor con la misma precisión con que hoy se evalúa al segmento tradicional”, agrega la empresa y sostiene que el Perú tiene un consumidor diverso, activo y con capacidad real de pago. La tarea, apuntan, es es seguir desarrollando las herramientas que permitan verlo con claridad y darle acceso al sistema financiero que merece.

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