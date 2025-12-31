Perú

Estas son las 17 familias más ricas del Perú en el 2025: la primera tiene un patrimonio de USD 7.440 millones

El fuerte repunte de los metales, la caída del dólar y un año marcado por grandes operaciones corporativas impulsaron la valorización de los principales patrimonios familiares del país

La estimación de las fortunas
La estimación de las fortunas considera la participación de cada familia en sus empresas, su valor de mercado, la información financiera, la liquidez y los activos inmobiliarios. Foto: composición Infobae Perú

El 2025 fue un año excepcional para las grandes fortunas del país. El fuerte incremento del precio del oro —que pasó de USD 2.000 a cerca de USD 4.500 la onza— y de la plata, junto con la depreciación del dólar frente al sol, impulsaron la valorización patrimonial de grupos con fuerte exposición a minería, energía y finanzas. A ello se sumó una intensa actividad de adquisiciones y fusiones, poco habitual para los estándares locales, que reconfiguró portafolios y elevó el valor de los activos empresariales.

La estimación de los patrimonios considera la participación de cada familia en sus empresas, la cotización bursátil cuando corresponde, estados financieros, dividendos, efectivo disponible y activos inmobiliarios. En los casos de compañías no listadas, se usaron comparables internacionales, un factor que este año jugó a favor debido al alza de las bolsas globales. El resultado es un ranking de 17 familias, hecho por Ernesto Linares Mascaro, que refleja no solo riqueza acumulada, sino también decisiones estratégicas tomadas en un contexto económico singular.

Las familias Brescia y Romero: las más ricas del Perú

La familia Brescia encabeza la lista con un patrimonio estimado en USD 7.440 millones, sostenido por los holdings Breca Minería y Breca Banca. La minería explica una parte central del valor, con Minsur como segundo productor mundial de estaño y una importante presencia en oro, además de negocios en infraestructura, cemento y pesca industrial. El componente financiero se refuerza con su participación en BBVA Perú y el liderazgo de Rímac Seguros, la mayor aseguradora del país.

En segundo lugar aparece la familia Romero, con USD 6.360 millones, tras un año marcado por grandes operaciones corporativas. Destacaron la venta de activos pesqueros y energéticos, la reorganización de Primax en varios países y adquisiciones en seguros, energía y alimentos. El desempeño bursátil de Credicorp, cuyas acciones superaron los USD 280, fue clave en la valorización del grupo, al concentrar cerca de la mitad de su patrimonio.

La tercera posición corresponde a la familia Rodríguez (Grupo Gloria), con USD 5.020 millones. Aunque enfrentó sanciones regulatorias y salidas de mercados poco rentables, el grupo cerró el año con cifras récord de ventas y utilidades al 2025, apoyado en lácteos, cemento, azúcar y agroexportación. La recuperación operativa compensó las controversias y consolidó su posición entre las mayores fortunas.

Dueños de Interbank en el cuarto lugar

Con USD 3.600 millones, la familia Rodríguez Pastor se ubica en el cuarto lugar. El 2025 estuvo marcado por el impacto reputacional y financiero del cierre del Real Plaza Trujillo, que afectó la cotización de InRetail. Sin embargo, el sólido desempeño de Intercorp Financial Services, cuyas acciones subieron de USD 29,20 a USD 43,60, permitió amortiguar el golpe y sostener el valor del grupo.

La familia Hochschild, con USD 2.030 millones, protagonizó una de las mayores transacciones del año al vender el 50% de Cementos Pacasmayo por USD 550 millones. El fuerte repunte de las acciones de Hochschild Mining y el dinamismo de Aclara Resources, enfocada en tierras raras, reforzaron un portafolio cada vez más orientado a minerales estratégicos para la transición energética.

Más abajo se ubica la familia Benavides, con USD 1.700 millones, impulsada por el alza de las acciones de Buenaventura y el inicio de producción del proyecto San Gabriel. La minería aurífera volvió a ser el principal motor del patrimonio, con expectativas de mayor producción hacia el 2026.

Empresas mineras potencian patrimonio de las familias más ricas

Las familias Arias y Marsano reflejan cómo el alto precio del oro compensó dificultades operativas. Minera Poderosa, controlada por las hermanas Arias Vargas, aumentó en 39% el valor de sus ventas pese a menores volúmenes y a los atentados sufridos en Pataz. Marsa, por su parte, mantuvo exportaciones elevadas, aunque enfrenta el desafío de agotar reservas hacia el 2028.

En el mismo corredor minero destaca la familia Navarro Grau, con USD 1.200 millones, cuyo grupo Horizonte elevó el valor de sus exportaciones gracias a los precios internacionales, pese a una caída en producción. La conflictividad social sigue siendo el principal riesgo para estas fortunas concentradas en el norte del país.

Familia Acuña también en el top

El tramo final del ranking reúne patrimonios diversificados. La familia Lindley (USD 780 millones) combina su participación en Arca Continental con el crecimiento de Tambo y Aruma. Los Fishman (USD 650 millones) se apoyan en Quimpac y Tai Loy, mientras que César Acuña y su familia (USD 530 millones) concentran su riqueza en la educación superior, con la Universidad César Vallejo como eje.

Completan la lista las familias Dyer, Mulder, Matta y Añaños, con patrimonios entre USD 420 millones y USD 500 millones, que van desde la agroexportación y la pesca hasta cadenas de mascotas en Europa y bebidas con presencia internacional.

