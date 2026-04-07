Luz verde para Diana Sánchez y su esposo: la exbailarina comparte el sueño de formar una familia tras batalla contra la leucemia

Diana Sánchez anuncia que podrá intentar ser madre tras la aprobación médica, luego de que su esposo superara parte de la lucha contra la leucemia. (Instagram Diana Sánchez)

Diana Sánchez, recordada por su paso en realities como ‘Combate’ y ahora conductora de ‘Yo Soy’, sorprendió a sus seguidores al anunciar que, finalmente, podrá intentar convertirse en madre junto a su esposo Dan Guido, quien desde hace años lucha contra la leucemia. La noticia llega tras un largo periodo de incertidumbre, miedo y resiliencia, en el que la pareja priorizó siempre la salud y el bienestar antes de considerar la maternidad.

La conductora y exbailarina peruana compartió que, tras años de incertidumbre y tratamientos médicos, los especialistas autorizaron que junto a su esposo, Dan Guido, puedan intentar formar una familia. La pareja, que ha enfrentado la leucemia de él con fortaleza y amor, inicia ahora un proceso planificado para lograr el embarazo, marcando un nuevo capítulo de esperanza en sus vidas.

“Sí está en mis planes la maternidad, mi esposo sigue con una quimioterapia de dos veces por semana, hace ya más de un año, casi dos, nos han dado como una luz verde para poder intentarlo. El tema es que, por cuestiones del medicamento que toma, es un poco complicado hacerlo de la manera natural. Hemos optado y estamos organizando hasta fechas para que esto se pueda dar”, explicó Diana Sánchez en una reciente entrevista con El Comercio, dejando entrever la emoción que la embarga ante la posibilidad de iniciar una nueva etapa personal.

La noticia fue recibida con alegría y apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la valentía de la presentadora de compartir este momento tan íntimo en medio de circunstancias complejas. Mensajes como “Admiro tanto a Diana. Mucha fuerza. Espero que se les dé“, “Con mucha fe y de la mano de Dios, todo es posible” y “Te lo mereces, sé feliz”, inundaron sus redes.

El largo camino hacia la maternidad y la lucha contra la leucemia

El proceso no ha sido sencillo para Diana Sánchez y Dan Guido. El diagnóstico de leucemia llegó como un golpe inesperado años atrás, cuando Guido comenzó a experimentar síntomas poco claros, como dolores de huesos y sangrado nasal. Tras varios exámenes, los médicos confirmaron la enfermedad y recomendaron un tratamiento agresivo, incluyendo quimioterapias dos veces por semana.

La batalla de Dan Guido contra la leucemia obligó a la pareja a mudarse a Estados Unidos, donde Diana Sánchez asumió trabajos diversos para acompañar a su esposo en el tratamiento.

Esta rutina, aunque necesaria, implicó un reto adicional para la pareja: la imposibilidad de buscar un embarazo de forma natural debido a los efectos de la medicación.

“Cuando los médicos nos dijeron que Dan iba a recibir este tratamiento, lo primero que nos advirtieron fue que no tengamos hijos, porque al recibir su cuerpo estas medicinas, el bebé podría salir con algún problema. Por eso es que me cuido con un súper método anticonceptivo”, contó Diana tiempo atrás, explicando la espera y la prudencia que han guiado sus decisiones.

El diagnóstico también llevó a la exchica reality a dejar el Perú para instalarse en Estados Unidos y acompañar a su pareja durante el tratamiento. Diana trabajó en diferentes oficios, desde mesera y barista hasta agente inmobiliaria, mostrando su capacidad de adaptación y su deseo de construir una vida en común, incluso en la adversidad.

“A esta edad entendí mejor qué es el amor: compromiso, comprensión y cuidado”, reflexionó sobre el proceso. Ahora, después de casi dos años de quimioterapia y bajo la supervisión de los médicos, la pareja recibió el “luz verde” para intentar el embarazo, aunque probablemente deban recurrir a métodos asistidos y planificar cada paso con cuidado.

Un nuevo horizonte personal y profesional para Diana Sánchez

El anuncio de esta nueva etapa coincide con un momento de estabilidad y crecimiento profesional para Diana Sánchez. Tras varios años alejada de la televisión, regresó al Perú para conducir ‘Yo Soy’, espacio que la retó y la llenó de satisfacción fuera de los realities de competencia.

Los médicos dieron luz verde a Diana Sánchez y Dan Guido para iniciar un proceso planificado de embarazo, tras años de tratamientos intensivos.

“Me gusta este programa porque tengo la posibilidad de compartir con la gente que viene y ver cómo van creciendo profesionalmente en un lugar como Perú, donde es difícil encontrar una plataforma para que artísticamente crezcan”, relató en una entrevista con El Comercio.

Si bien la maternidad ha sido un anhelo postergado, Diana ahora se muestra optimista y agradecida por la oportunidad. Planea viajar a Nueva York tras culminar la temporada de ‘Yo Soy’ para reencontrarse con su esposo y, posiblemente, dar la noticia de que la familia creció.

“Ya hemos avanzado en ciertas cosas, espero que terminando mi etapa de ‘Yo Soy’, me estoy yendo a Nueva York un tiempo y ahí yo pueda dar una buena noticia de que la familia creció”, adelantó.

La historia de Diana Sánchez y Dan Guido es una de amor, resiliencia y paciencia. Juntos han enfrentado la enfermedad, la distancia y el miedo, y ahora celebran la posibilidad de cumplir el sueño de ser padres.