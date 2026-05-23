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Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con varias bajas, los ‘cremas’ buscarán sumar de visita pensando en el Clausura. Este duelo marcará el debut de Héctor Cúper en el campeonato nacional. Sigue las incidencias del crucial cotejo

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17:26 hsAyer

¡Por los tres puntos! Universitario de Deportes visita a CD Moquegua en su condición de visita por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Con tres bajas, Héctor Cúper hará su debut en el campeonato local y tendrá la misión de reencontrarse con el triunfo pensando en el Clausura.

17:26 hsAyer

Así llega Universitario de Deportes al partido

Luego del valioso empate obtenido ante Nacional en Montevideo por la Copa Libertadores, Universitario dirige ahora su atención al Torneo Apertura, con la necesidad de sumar puntos en la tabla acumulada. El partido en el estadio 25 de Noviembre aparece como una oportunidad clave para acercarse a ese objetivo, en un escenario que se espera con buena asistencia de público.

El entrenador Héctor Cúper analiza la posibilidad de rotar el plantel y dar descanso a algunos titulares, considerando que el martes afrontarán un duelo crucial ante Deportivo Tolima en el Monumental, donde se juegan la clasificación a los octavos de final del torneo continental. La gestión de cargas físicas y la administración del grupo serán determinantes en estos días.

En cuanto a la conformación del equipo, José Carabalí será baja debido al fallecimiento de su abuela. Andy Polo no podrá estar por suspensión y el ‘Tunche’ Rivera quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica. Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a ajustar la estrategia y buscar alternativas para mantener el rendimiento competitivo del equipo en ambos frentes.

El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.
17:26 hsAyer

Así llega CD Moquegua al partido

CD Moquegua afronta el duelo ante Universitario con la urgencia de cortar una racha adversa de tres partidos sin victorias en el Torneo Apertura. El equipo apunta a sumar de a tres para dejar atrás los últimos resultados y seguir escalando posiciones en la tabla.

El reciente traspié ante Chankas en Andahuaylas, donde cayó por 1-0 en la fecha 15, dejó al plantel con la motivación de revertir la tendencia. A pesar de la derrota, la percepción interna es positiva, ya que consideran que el equipo muestra señales de crecimiento en el campeonato y buscan confirmarlo en el próximo compromiso.

En el plantel, Nicolás Amasifuén resalta como lateral izquierdo. Su desempeño ha sido clave, aportando tanto en defensa como en ataque, con un notable desarrollo físico respecto a temporadas anteriores. Su rendimiento será fundamental para las aspiraciones de Moquegua en el trascendental partido ante Universitario.

Jack Durán – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 15 abril
Más allá del resultado, el partido quedó marcado por un episodio que afectó el ánimo del equipo y condicionó su rendimiento en una jornada cargada de tensión. (CD Moquegua)
17:26 hsAyer

Dónde ver Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026

La cobertura en vivo del duelo entre Universitario y CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 estará disponible a través de L1 Max, canal que transmite todos los encuentros de la jornada. Los aficionados podrán sintonizar la señal mediante las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso desde cualquier punto del país.

Para quienes prefieran opciones digitales, la plataforma Liga 1 Play permitirá disfrutar del partido en directo desde teléfonos, tabletas o computadoras, facilitando la visualización sin restricciones horarias ni de ubicación.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura permanente, brindando información previa, actualizaciones en tiempo real de las acciones más relevantes y las declaraciones de los protagonistas al finalizar el encuentro. Así, los seguidores podrán mantenerse al tanto de cada detalle y del análisis posterior a través del portal.

Universitario se medirá con CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.
Universitario se medirá con CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.
17:26 hsAyer

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Universitario de Deportes y CD Moquegua destaca como uno de los partidos más esperados de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El duelo se disputará en el estadio 25 de Noviembre hoy, sábado 23 de mayo, con inicio programado para las 12:45 horas según el horario de Perú, Colombia y Ecuador.

Para facilitar el acceso de seguidores en distintos países, la organización ajustó los horarios de transmisión. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el partido comenzará a las 13:45 horas. Por otro lado, en Uruguay, Paraguay y Brasil, los aficionados podrán ver el inicio desde las 14:45 horas.

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