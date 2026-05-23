Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Por los tres puntos! Universitario de Deportes visita a CD Moquegua en su condición de visita por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 . Con tres bajas, Héctor Cúper hará su debut en el campeonato local y tendrá la misión de reencontrarse con el triunfo pensando en el Clausura.

17:26 hs

Así llega Universitario de Deportes al partido

Luego del valioso empate obtenido ante Nacional en Montevideo por la Copa Libertadores, Universitario dirige ahora su atención al Torneo Apertura, con la necesidad de sumar puntos en la tabla acumulada. El partido en el estadio 25 de Noviembre aparece como una oportunidad clave para acercarse a ese objetivo, en un escenario que se espera con buena asistencia de público.

El entrenador Héctor Cúper analiza la posibilidad de rotar el plantel y dar descanso a algunos titulares, considerando que el martes afrontarán un duelo crucial ante Deportivo Tolima en el Monumental, donde se juegan la clasificación a los octavos de final del torneo continental. La gestión de cargas físicas y la administración del grupo serán determinantes en estos días.

En cuanto a la conformación del equipo, José Carabalí será baja debido al fallecimiento de su abuela. Andy Polo no podrá estar por suspensión y el ‘Tunche’ Rivera quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica. Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a ajustar la estrategia y buscar alternativas para mantener el rendimiento competitivo del equipo en ambos frentes.