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¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse? Su debut en Roland Garros y el calendario de torneos de la temporada

Ignacio Buse no tendrá descanso tras conquistar el Bitpanda Hamburg Open. El campeón peruano debuta este lunes en Roland Garros y, si avanza en el Grand Slam parisino, continuará en junio con la temporada de hierba: Halle, Queen’s y Wimbledon esperan a ‘Nacho’

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Ignacio Buse no tendrá descanso tras conquistar el Bitpanda Hamburg Open. El campeón peruano debuta este lunes en Roland Garros
Ignacio Buse no tendrá descanso tras conquistar el Bitpanda Hamburg Open. El campeón peruano debuta este lunes en Roland Garros

Ignacio Buse no tendrá tiempo de aterrizar la celebración. El tenista peruano de 22 años conquistó este sábado el Bitpanda Hamburg Open —su primer título ATP y el primero de un peruano en un ATP 500 en la historia— y este lunes ya tiene rival en el cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El calendario no perdona ni a los campeones.

El torneo parisino arranca su cuadro principal el domingo 24 de mayo y se extenderá hasta el 7 de junio en las instalaciones de la Porte d’Auteuil. Buse llega a París como el jugador en mejor forma de la arcilla europea: en las últimas dos semanas acumuló victorias ante Flavio Cobolli, Jakub Menšík, Ugo Humbert, Aleksandar Kovacevic y Tommy Paul, una secuencia que incluye al campeón defensor de Hamburgo, a un exganador de Masters 1000 y al número 25 del mundo. Su calificación de desempeño promedio en el torneo alemán fue de 7.8 sobre 10.

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El joven tenista Ignacio Buse no puede contener la emoción tras proclamarse campeón en Hamburgo. Observa la ceremonia de premiación, el levantamiento del trofeo y la lluvia de confeti que sellan un día inolvidable en su carrera profesional.

Roland Garros: el Grand Slam que más le sienta

La superficie no es un problema para Buse. Según el Infosys ATP Win/Loss Index, 16 de sus 17 victorias en el circuito se produjeron sobre arcilla, la misma superficie de Roland Garros. Esta temporada, antes de Hamburgo, el peruano ya había llegado a semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro y sumado victorias en los Masters 1000 de Madrid y Roma, lo que confirma que su mejor tenis aparece consistentemente sobre polvo de ladrillo.

Buse llega al Grand Slam parisino con el mejor ranking de su carrera —en torno al puesto 36 del mundo tras sumar los 500 puntos del título en Hamburgo— y con la condición de cabeza de serie, lo que le garantiza evitar a los ocho mejores jugadores del mundo en las primeras rondas. Es la primera vez en su carrera que accede a Roland Garros con ese estatus.

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Ignacio Buse llega al Roland Garros bien preparado sobre la arcilla
Ignacio Buse llega al Roland Garros bien preparado sobre la arcilla

La temporada de hierba, en el horizonte

Si Buse avanza en Roland Garros, el calendario de junio lo llevará directamente a la temporada de hierba, la superficie más diferente a la arcilla en todo el circuito. La semana del 8 de junio se disputarán el BOSS Open de Stuttgart (ATP 250) y el Libema Open de ‘s-Hertogenbosch (ATP 250), dos torneos de preparación para Wimbledon. La semana del 15 de junio, los ATP 500 de Halle —el Terra Wortmann Open— y el HSBC Championships de Queen’s en Londres concentrarán a los mejores jugadores del mundo sobre césped.

El Grand Slam de Wimbledon arranca el 29 de junio y se extiende hasta el 12 de julio. Para Buse, que esta semana demostró que su nivel compite con cualquiera sobre arcilla, la transición a la hierba será el próximo gran desafío de una temporada que ya superó todas las expectativas.

Tenis - Abierto de Francia - Roland Garros, París, Francia - 28 de mayo de 2025. Vista general del logotipo de Roland Garros y las pelotas de tenis durante la segunda ronda. REUTERS/Stephanie Lecocq
Tenis - Abierto de Francia - Roland Garros, París, Francia - 28 de mayo de 2025. Vista general del logotipo de Roland Garros y las pelotas de tenis durante la segunda ronda. REUTERS/Stephanie Lecocq

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Una semana que cambia todo

El título en Hamburgo no solo transforma el ranking de Buse. Le otorga un premio de USD 484.000 —equivalentes a 415.140 euros—, el mayor ingreso de su carrera, y lo instala en la conversación por un lugar entre los 30 mejores del mundo, una posición que ningún peruano había alcanzado desde Jaime Yzaga en 1989. Con 22 años y una semana en la que venció a cinco rivales de nivel sin perder la cabeza en ningún momento, Buse llega a Roland Garros no como una sorpresa del circuito, sino como uno de los jugadores a tener en cuenta en la arcilla parisina.

“Que el sueño continúe”, dijo al levantar el trofeo en Hamburgo. El calendario le da la oportunidad de hacerlo desde este mismo domingo.

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