Diana Sánchez reveló por qué no tiene hijos y la dura batalla de su novio contra la leucemia que padece

Diana Sánchez revela por qué no tiene hijos con Dan Guido. Instagram

Diana Sánchez es una de las figuras más queridas de ‘Combate’, por su competitividad y energía a la hora de realizar las pruebas de destreza. Tiempo después, ‘Esto es Guerra’ la convocó a sus filas. Sin embargo, no duró mucho porque decidió viajar a Estados Unidos para encontrarse con su novio Dan Guido.

Su exposición en televisión nacional no terminó ahí, pues la modelo regresó a nuestro país para ser parte de ‘El Gran Show’. Pese a que era una de las favoritas, la exchica reality decidió dar un paso al costado y viajar a Estados Unidos nuevamente.

Aunque en ese entonces no quiso contar los detalles, en medio de lágrimas Diana Sánchez anunció su alejamiento de la pantalla chica para reunirse con su gran amor, de quien tiempo después se supo que luchaba contra la leucemia.

Diana Sánchez contó por qué se fue del Perú. (YouTube)

La excombatiente fue al país de su novio para cuidarlo y apoyarlo. No pasaría mucho tiempo para que Dan Guido le pida la mano. Desde aquel entonces, la pareja ha vivido su amor a plenitud.

Por su parte, los fans de la combatiente no han dudado en celebrar esta unión. Sin embargo, también la han cuestionado que no haya tenido hijos a pesar de sus 5 años de relación. Ante ello, Diana Sánchez decidió responder con total claridad, aquella que dejó sorprendidos a muchos.

“Siempre me preguntan por qué no soy mamá, la razón es por la salud de Dan. Él recibe quimioterapias por la leucemia que tiene y aún faltan dos años para que concluya su tratamiento y lo primero es que él esté bien”, contó a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

La popular ‘chata’ acotó que los especialistas le aconsejaron que por el momento no tengan hijos, pues las medicinas pueden perjudicar al bebé.

“Cuando los médicos nos dijeron que Dan iba a recibir este tratamiento, lo primero que nos advirtieron fue que no tengamos hijos, porque al recibir su cuerpo estas medicinas, el bebé podría salir con algún problema. Por eso es que me cuido con un súper método anticonceptivo”, indicó.

La dura batalla de su novio Dan Guido

Diana Sánchez indicó que Dan Guido tiene leucemia y lucha cada día para salir adelante. En su live en Instagram, la exchica reality señaló que si bien su novio se ha recuperado de forma considerable, aún tiene leucemia. No lo ha superado en un 100%, es por ello que aún debe seguir con sus quimioterapias y tratamientos médicos.

La excombatiente contó detalles sobre la salud de su novio.

Como se recuerda, en el 2021, Diana Sánchez explicó que Dan tiene un tipo de leucemia difícil de diagnosticar. Incluso, se animó a contar los síntomas que tuvo.

“Todo comenzó luego de su cumpleaños, yo fui a visitarlo a Nueva York, y al día siguiente me comenta que estaba con dolor de cuerpo. Lo primero que a uno se le viene a la mente es el COVID-19. Se hizo un examen y salió negativo”, contó Diana Sánchez en aquella ocasión.

“Me decía ‘yo siento un dolor extraño, me duelen los huesos, me duele la cadera, me duele la rodilla (...) pasaron ciertas cosas que sí nos alertaron, como el dolor de los huesos. Un día me dijo, ‘estoy sangrando por la nariz’. Pensé que era alergia o la presión del avión porque él estaba viajando mucho. Era un sangrado extraño”, acotó la combatiente.

A raíz de ello, Dan Guido se sometió a unos exámenes que arrojaron la verdadera enfermedad que padecía.

¿A qué se dedica Diana Sánchez en Estados Unidos?

Diana Sánchez dejó la popularidad y su trabajo en Perú para estar con su gran amor, Dan Guido. Sin ser conocida allá, la joven tuvo que buscar un oficio para poder mantenerse.

Sin ningún problema, Diana contó a sus seguidores que todo lo que ha logrado en New York es gracias a sus 4 trabajos. Incluso, especificó cuáles son las actividades que realiza.

Diana Sánchez revela que tiene 4 trabajos en Estados Unidos. (Instagram)

“Estoy trabajando en un restaurante en el cual me dedico a ser cajera, mesera, hago reservaciones, contesto los pedidos y atiendo las mesas. Luego también trabajo para una empresa que se dedica a hacer grandes eventos en Manhattan, así que con ellos bailo y hago todo lo que es espectáculos”, indicó en su historia de Instagram.

Además, también realiza colaboraciones con distintas marcas. “Trabajo como modelo para una empresa que se dedica a hacer y producir productos deportivos”, acotó.