Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Corazón Serrano, visible en la imagen, se retiró del festival Vibra Perú, cuyo logo también se muestra, debido a desacuerdos con la organización respecto al anuncio de artistas adicionales.

La controversia entre Corazón Serrano y los organizadores de Vibra Perú 2026 escaló en redes sociales tras la confirmación de que la agrupación no formará parte del festival de Fiestas Patrias. Los hermanos Leodán y Edwin Guerrero Neira optaron por explicar públicamente sus razones, apuntando a desacuerdos en la estrategia de difusión y en la dinámica interna del evento.

En una transmisión a través de TikTok, los representantes de Corazón Serrano detallaron que al comienzo de las negociaciones, la producción de Vibra Perú accedió a los requisitos planteados para la presentación del espectáculo “Acceso al corazón 4”.

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El punto central del acuerdo giraba en torno a la forma en que se anunciaría la presencia del grupo. Según Leodán Guerrero, el entendimiento era que el cartel del 28 de julio debía destacar a Corazón Serrano junto a Gian Marco, mientras que el resto de artistas sería presentado como parte de la jornada siguiente.

Leodán y Edwin Guerrero se pronunciaron en redes sociales ante la polémica por su ausencia del festival en 28 de julio y el anuncio de un nuevo concierto | TikTok

“Lo que yo pedí desde el principio era que nosotros debíamos tener un flyer donde nosotros aparezcamos el 28 en conjunto con Gian Marco y al siguiente día que ponga a los demás artistas que tenía. Él me aceptó porque esa era la conversación inicial”, explicó.

Aunque la agrupación aceptó sumar más nombres nacionales, el acuerdo no contemplaba que estos serían promocionados de igual manera en la campaña previa. Guerrero Neira señaló que la sorpresa surgió cuando, dos días antes de la venta de entradas, se les presentó un nuevo cartel con una lista mucho mayor de artistas, algo que nunca se había conversado en las reuniones iniciales.

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“Nunca hablamos de que estos artistas también se iban a anunciar y hacer todo este tipo de comunicación que nosotros necesitamos. El sábado, dos días antes de la venta, me presenta un flyer donde aparecen mucho más artistas, de los cuales no habíamos conversado inicialmente”, detalló.

La reacción del grupo fue inmediata. La decisión de apartarse del festival, según expresaron, tuvo que ver con la necesidad de contar con mayor tiempo para ensayos y con la exigencia de que se respetaran los acuerdos originales.

Edwin Guerrero Neira, dueño de Corazón Serrano, explica en una videollamada la decisión de la agrupación de no participar en el festival Vibra Perú, citando desacuerdos sobre la adición de nuevos artistas.

“Cuando me presenta este flyer donde hay muchos más artistas, es donde yo le digo que teníamos una incomodidad bastante grande porque nosotros necesitamos más tiempo para nuestros ensayos, ya que no hacemos prueba de sonido como tal, que se hace en una hora. Le dije que ‘necesito que se respete los acuerdos iniciales’”, sostuvo el productor ejecutivo.

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Para Corazón Serrano, mantener la calidad del espectáculo y el cumplimiento de lo pactado desde el comienzo resultó determinante para no continuar con su participación en Vibra Perú 2026.

Vibra Perú cuestiona la salida de Corazón Serrano de su festival

Desde la organización del festival, la reacción no tardó en llegar. Se emitió un pronunciamiento donde se subraya que la salida de Corazón Serrano fue informada de manera abrupta, tanto en redes sociales como por correo electrónico, minutos antes de hacerse pública.

El equipo de Vibra Perú expresó su malestar, señalando que la agrupación no siguió ningún proceso de coordinación previa que permitiera manejar la situación de manera menos dañina para el público y los demás artistas involucrados.

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Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día. IG

En el comunicado, los organizadores también destacaron que la banda no solo canceló su participación en el evento, sino que programó un show propio el mismo día y en las inmediaciones del recinto. Esta decisión fue calificada como desleal, ya que afecta directamente a quienes ya habían comprado entradas y a los artistas que permanecen en el cartel.

La organización sostuvo que se enteró del retiro de Corazón Serrano por redes sociales y un correo enviado minutos antes del comunicado. IG

El pronunciamiento de Vibra Perú menciona que se aceptaron varias solicitudes de Corazón Serrano, como la ampliación de su tiempo en escena, ensayos en el lugar y modificaciones en la escenografía. No obstante, se rechazó que el grupo pretendiera tener derecho a decidir qué otros artistas participarían el 28 de julio, criterio que se consideró incompatible con el concepto del festival.

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