Diana Sánchez desmiente rumores y revela la verdadera naturaleza de su vínculo con Mario Hart durante ‘Combate’

La exchica reality usó el humor para responder a las especulaciones, asegurando en un popular podcast que su relación con Mario Hart siempre fue de amistad y camaradería, sin ningún romance detrás de cámaras ( QTV Network / Sin q decir)

La participación de Diana Sánchez en el podcast Sin más que decir reavivó el antiguo interés por los vínculos que se gestaron entre los integrantes del programa Combate, donde coincidió con figuras como Mario Hart y Alejandra Baigorria.

En el espacio digital, la también conductora abordó con humor las conjeturas sobre un supuesto romance con Hart, insistiendo en que ambos solo compartieron una amistad forjada en el set y que los rumores sobre una “relación” carecen de fundamento real.

Esta revelación se produce después de años en los que su nombre ha sido asociado a versiones nunca confirmadas sobre un triángulo amoroso entre los exintegrantes del popular reality.

Los rumores sobre Mario Hart

Diana Sánchez respondió con ironía a la pregunta que la persigue desde Combate y negó cualquier romance con Mario Hart (+QTV Network / Sin + q decir)

Durante la conversación en el podcast, los conductores cuestionaron directamente a Diana Sánchez sobre la versión que circulaba en la producción de Combate, en la que se insinuaba un vínculo sentimental con Mario Hart. La pregunta fue clara: “¿Tuviste o no algo con Mario Hart?”. Sánchez respondió con ironía: “Sí, con él y con todos para que estén tranquilos. Es más, voy a pedirle a Mario Hart que me pase mi pensión de manutención, mis regalías porque hemos tenido una relación ficticia, pero la hemos tenido, así que cumple”.

La exconcursante remarcó que la amistad que mantuvo con Hart, así como con otros compañeros del programa, se basó en la confianza y la camaradería, y que nunca existió una relación amorosa entre ambos. “Todo el mundo creía que tuve algo con Mario, pero siempre lo he querido como amigo. Nos llevábamos muy bien, igual que con Pantera, e Israel Dreyfus, pero nunca pasó nada. ¿Tú crees que se puede tener una relación con cualquiera de estos chicos del reality? Son imposibles”, afirmó entre risas.

Las declaraciones de Sánchez coinciden con la postura que ha mantenido Hart a lo largo de los años, quien nunca confirmó los rumores de una relación. La insistencia de la prensa y el público solo reforzó el mito, pese a la falta de pruebas.

Alejandra Baigorria y los rumores

Alejandra Baigorria reconoció que los rumores afectaron su relación con Diana Sánchez y marcaron un distanciamiento. (+QTV Network / Sin + q decir)

En el mismo programa pero días antes, Alejandra Baigorria abordó los efectos personales que tuvieron los rumores sobre su amistad con Sánchez. Baigorria relató que decidió distanciarse de Diana al no poder esclarecer por completo los comentarios relacionados con un supuesto affaire entre su entonces pareja, Mario Hart, y su amiga.

“A mí hasta ahora me siguen diciendo que solo fue un rumor”, confesó la empresaria, admitiendo que el episodio todavía genera comentarios pese al paso del tiempo. La versión fue respaldada por Hans Rodríguez, exproductor de Combate, quien aclaró que los comentarios surgieron entre bastidores y nunca se confirmó ninguna relación fuera de lo profesional.

El episodio marcó un quiebre en la relación entre Baigorria y Sánchez, aunque ambas han reiterado que los rumores nunca pasaron de ser eso: especulaciones sin sustento.

Diana Sánchez sobre la amistad y los límites en los realities

Sánchez defendió que la cercanía con Mario Hart fue malinterpretada fuera del set y negó cualquier vínculo sentimental. (+QTV Network / Sin + q decir)

En otra entrevista reciente en Café con la Chévez, Diana Sánchez aprovechó para exponer su perspectiva sobre las amistades y relaciones que se gestan en entornos televisivos como Combate. La exintegrante explicó que la naturaleza lúdica y la convivencia diaria propiciaban bromas y comentarios que, con el tiempo, se convirtieron en el origen de rumores infundados.

Sánchez recordó que, tanto con Mario Hart como con otros compañeros, existía una química de grupo que fue malinterpretada fuera del set. “En el programa todo era chacota, y la cercanía con Mario era porque nos llevábamos bien. Él tenía pareja y su relación era parte del show, pero nunca existió nada más”, aseguró.

Respecto a la actual esposa de Hart, Korina Rivadeneira, Sánchez señaló que mantienen una relación cordial, aunque no cercana. “Nos cruzamos por trabajo, nos pedimos favores, pero no somos amigas íntimas”, precisó.

La exchica reality también mencionó, entre bromas, que si la insistencia de los rumores continúa, terminará “casándose” con Hart solo para complacer a quienes sostienen la versión. Sin embargo, remarcó que su relación siempre fue de amistad y complicidad, sin ningún componente sentimental.

La historia de un affaire

Un anillo, bromas y comentarios en camerinos fueron suficientes para sostener un rumor que jamás se confirmó. (+QTV Network / Sin + q decir)

El productor Hans Rodríguez aportó contexto desde su experiencia en la producción del reality: “En camerinos se escuchaba este ‘affaire’, pero nunca se confirmó nada. Los cuatro personajes se ganaron un viaje a Europa y ahí se rumoreaban varias cosas”.

Por su parte, en 2023, Diana Sánchez había reconocido en otra entrevista con Mario Irivarren y Fabianne Hayashida que Hart llegó a coquetear con ella y que incluso le ofreció un anillo, pero aclaró que nunca aceptó ningún tipo de propuesta sentimental. “Sí me coqueteaba, el anillo que tenía Alejandra, el de perla, era mío. Ese que decían que era de la abuelita, ese yo lo rechacé. Si no estuviera Korina, ya estaría yo”, comentó con humor.

Estos testimonios refuerzan la versión de que, más allá de las bromas y la complicidad, la relación entre Diana Sánchez y Mario Hart nunca pasó del plano amistoso, pese a las especulaciones persistentes en el entorno mediático.