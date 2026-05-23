Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

La boyband habló sobre la gran acogida que ha tenido en Perú y las muestras de cariño desde su debut. (Video: Paula Elizalde)

La boy band internacional Santos Bravos expresó su agradecimiento por el entusiasmo de los fans peruanos que interpretan sus coreografías en espacios públicos de Lima, especialmente en La Alameda, previo a su primer concierto dual en la capital.

El grupo, conformado por Alejandro Aramburú (Perú), Kenneth Lavíll (México), Drew Venegas (Estados Unidos/México), Kauê Penna (Brasil) y Gabi Bermúdez (Puerto Rico), ofreció una conferencia de prensa el 22 de mayo para medios locales, antes de presentarse el 24 de mayo en un show que marca su debut en Perú.

Durante la conferencia, realizada tras su llegada a Lima, los integrantes de Santos Bravos compartieron su impresión sobre el impacto que ha tenido su música en la escena juvenil local.

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Alejandro Aramburú, único peruano del grupo, relató cómo la presencia de sus canciones en La Alameda, un punto tradicional de encuentro para fanáticos del k-pop, lo sorprendió.

Los cuatro miembros de Santos Bravos disfrutan de un momento distendido en su última aparición pública, compartiendo sonrisas y miradas en la mesa. (Paula Elizalde)

“He visto lo de La Alameda, es una locura. Yo me acuerdo que a veces pasaba en carro con mis papás y decían: ‘Mira, están bailando’. Y qué loco que ahora estén las canciones mías y de los chicos, Es una bendición”, afirmó el cantante, tras ser consultado por Infobae Perú.

La Alameda, ubicada en el centro de la ciudad, se ha consolidado como un lugar donde la juventud limeña se reúne para bailar coreografías, intercambiar objetos y compartir su afición por la cultura pop asiática. Hasta hace poco, predominaban allí temas de bandas como BTS, Twice y Stray Kids. Ahora, los covers de Santos Bravos comienzan a ganar protagonismo, impulsados por la identificación de los seguidores con Alejandro Aramburú.

El fenómeno se ha extendido también al merchandising, con productos creativos inspirados en la banda. Aramburú destacó el ingenio de los fans: “Es muy cool y lo que más me encanta es cómo son tan ingeniosos con el merch y las cosas. Hay unas cosas que a veces vemos que me dan muchas risa. Hacen mucho como que las almohaditas esas con nuestras caras chiquitas”.

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La banda emergente Santos Bravos posa sonriente y con atuendos modernos para la cámara durante su más reciente aparición pública. (Paula Elizalde)

El artista subrayó el valor social de estas actividades, al señalar que la música de Santos Bravos busca generar espacios de disfrute colectivo: “Me encantan ese tipo de actividades porque están haciendo arte, están bailando, están disfrutando, están pasándola bien y siento que eso es lo más importante, que lo disfruten y para eso hacemos música, para que la gente la escuche, para que se junte y para que la disfrute”.

Kenneth Lavill sorprendido con el apoyo de los peruanos a Santos Bravos

Por su parte, Kenneth Lavíll manifestó el reconocimiento del grupo hacia el público peruano. “La verdad es que nos sentimos muy agradecidos y muy bendecidos de verdad porque, como ya lo dijimos, el apoyo que hemos sentido de Perú desde el día uno es increíble”, sostuvo Lavíll, también en respuesta a Infobae Perú.

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El cantante hizo hincapié en el esfuerzo de los seguidores: “Creo que poder ser la inspiración o poder motivar a los chicos, desde aprenderse nuestras coreografías para mí es una locura, porque se toman el tiempo para estar ahí”.

“No sé cuánto tiempo estén, una hora, dos horas, para memorizarlas, luego las formaciones, grabar el video, crear la merch. Todo toma un tiempo y no tienen la necesidad, es porque de verdad se sienten conectados con nosotros”, agradeció Kenneth.

Los integrantes de Santos Bravos posan juntos con atuendos modernos durante un evento de prensa, mostrando su carisma ante los fotógrafos. (Paula Elizalde)

El grupo confirmó que, pese a la ausencia temporal de Gabi Bermúdez por motivos de salud, se espera su llegada para el concierto programado en el recinto limeño. El evento representa el primer show dual de Santos Bravos en Perú y marca un hito en la relación entre la banda y su creciente base de fans locales.

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