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Eliminación en La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la semana y cómo votar para salvarlos?

La noche del 22 de mayo los participantes sufrieron una doble traición, cambiando las reglas de juego luego de 10 semanas

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Cuatro personas, dos mujeres y un hombre en el centro, sonríen frente a un granero al atardecer. Un cartel superior dice "La Granja VIP Perú Los Nominados".
Los cuatro participantes nominados de "La Granja VIP Perú" sonríen para la cámara, posando en el escenario campestre que caracteriza al popular reality de convivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 22 de mayo, La Granja VIP sorprendió a su audiencia con uno de los episodios más intensos desde su inicio. La dinámica de nominación cambió drásticamente después de diez semanas, introduciendo una doble traición que alteró el destino de los participantes. La tensión aumentó cuando los concursantes descubrieron que la placa de nominados se completaría a través de dos decisiones estratégicas, ambas definidas por quienes ostentaban el control de la competencia.

El primero en ejercer este nuevo poder fue Diego Chávarri, ganador de la prueba anterior. A diferencia de semanas anteriores, en las que el proceso de nominación seguía una lógica predecible, esta vez el conductor anunció que la responsabilidad recaería en el vencedor de la última prueba, quien no solo aseguraría su permanencia sino que también tendría la potestad de elegir directamente a un compañero para la placa de riesgo.

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Chávarri, tras confirmar la presencia de Pamela López y Renato Rossini Jr. en la lista de nominados, optó por sumar a Mónica Torres, integrante del equipo de Los Reales. Justificó la decisión como un acuerdo colectivo dentro de su grupo.

Primer plano de Mónica Torres, con expresión seria, vistiendo una capa marrón y un paño blanco sobre los hombros, en un entorno oscuro
Mónica Torres reacciona con seriedad tras la traición de Diego Chávarri, un suceso que marcó un momento clave en el programa La Granja VIP de Panamericana Televisión.

Acto seguido, el formato exigió un giro adicional: la persona recién nominada debía elegir a otro concursante para completar la placa. Mónica Torres seleccionó a Pati Lorena, representante del equipo de Las Víboras, marcando así una jornada de tensiones cruzadas y estrategias inesperadas. Esta decisión definió a los cuatro nominados de la semana: Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López y Pati Lorena.

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El impacto de la doble traición no terminó ahí. Las dos nuevas nominadas, Torres y Lorena, heredaron todos los votos de Rossini Jr. como resultado de un sorteo realizado en el set, una regla inesperada que incrementó la presión sobre los elegidos y modificó el panorama de posibilidades para los equipos en juego.

Primer plano de una mujer de cabello largo y ondulado, hablando en un set de televisión con luces cálidas de fondo. Lleva un collar con una perla. Un banner dice 'Mónica traiciona a Pati'
La reconocida participante Mónica Torres reacciona en el programa 'La Granja VIP' tras la traición a Pati Lorena en un momento clave de la competencia.

En la actualidad, el equipo de Las Víboras se encuentra conformado por cuatro integrantes: Pati Lorena, Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Shirley Arica, esto tras la reciente salida de Pablo Heredia. Por su parte, el equipo de Los Reales mantiene la mayoría numérica con seis miembros: Gabriela Herrera, Diego Chávarri, Paul Michael, Pamela López, Mónica Torres y Cri Cri.

¿Cómo votar por tu favorito?

El futuro de los nominados depende exclusivamente del voto del público, un mecanismo que otorga participación directa a la audiencia. Para respaldar a un concursante, los interesados deben ingresar a la plataforma digital oficial de La Granja VIP y completar el registro correspondiente. Cada usuario registrado tiene derecho a emitir hasta 10 votos diarios sin costo, que pueden destinarse a un solo participante o dividirse según su preferencia entre los nominados.

Vota pr tu favorito en La Granja VIP Perú (Panamericana TV)
Vota pr tu favorito en La Granja VIP Perú (Panamericana TV)

En las semanas recientes, el programa amplió las opciones de participación al ofrecer membresías con incentivos adicionales. Entre ellas se destacan dos modalidades:

  • Membresía “Granjero” (S/ 4,99 semanales): concede acceso a 100 votos extra, una oportunidad de participar en el sorteo especial del sábado 16 de mayo y dos clips inéditos diarios durante toda la suscripción.
  • Membresía “Capataz” (S/ 10 semanales): incluye señal de YouTube 24/7, 40 votos gratuitos distribuidos en 10 diarios durante cuatro días, 200 votos adicionales hasta el 16 de mayo, dos oportunidades para el sorteo especial y seis clips inéditos diarios.
El sistema de membresía para obtener más votos en la ‘La Granja VIP’
El sistema de membresía para obtener más votos en la ‘La Granja VIP’

Estas alternativas buscan incentivar la interacción de la audiencia, que semana tras semana define el rumbo de los participantes. El desenlace de la nominación y la permanencia en el reality quedarán en manos de quienes decidan involucrarse activamente en el proceso de votación.

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