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Así cayó Pedro Castillo, según ‘Miki’ Torres, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular: “Fue una suma de esfuerzos”

Virtual senador del fujimorismo afirma que el expresidente “no se vacó solo”, sino que fue responsabilidad del Congreso, el Ministerio Público y un sector de la prensa

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Miguel Ángel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, detalla que la salida de Pedro Castillo fue el resultado de una 'suma de esfuerzos' entre el periodismo, el Congreso y el Ministerio Público. Video: Willax

Polémica generaron las declaraciones de Miguel ‘Miki’ Torres, virtual senador y candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, en relación a la salida de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Durante una entrevista con Christian Hudtwalcker en el programa “Ahora y en la hora”, Torres indicó que el mandato presidencial 2021-2026 fue “terrible” porque, dice, se hizo una “gesta de contención” para remover a Castillo de la Presidencia de la República.

“El Perú no aguanta más. Lo que hemos tenido en los últimos cinco años ha sido terrible. Y ha sido terrible porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: ‘No, se sacó solo’. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya. Y claro, por supuesto, no hay que quitarle el mérito, él también puso su granito de arena”, dijo.

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Las declaraciones de ‘Miki’ Torres no solo generaron polémica en redes sociales, sino que el propio candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien intenta imitar y reivindicar a Castillo, se pronunció al respecto.

Primer plano de un hombre hablando y señalando, vestido con traje azul y camisa clara, con la imagen circular de Pedro Castillo en la parte superior derecha.
Miki Torres afirma que fue "todo una suma de esfuerzos" la salida de Pedro Castillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sánchez denuncia “sedición”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, acusó a Fuerza Popular de sedición tras las declaraciones de Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia de ese partido, quien reconoció que la salida de Pedro Castillo del poder fue una “suma de esfuerzos”.

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, señaló Sánchez a su llegada a Chiclayo, donde afirmó que la Fiscalía, el Congreso, fuerzas políticas y medios de comunicación se coordinaron para derrocar “un gobierno constitucional y democrático”. Para el candidato izquierdista, eso equivale a sedición y golpismo.

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“Sí pues, ya sabemos, ‘Miky’ Torres, complotaron. Se juntó la Fiscalía, dice, fuerzas políticas, el Congreso, medios de comunicación, para sacarlo como sea a un gobierno constitucional y democrático. Así es la sedición, así es el golpismo. Felizmente, ya el pueblo sabe que el único camino posible es recuperar el gobierno con democracia”, dijo.

Acuarela que muestra a Roberto Sánchez con gafas y camisa verde, mirando a Miki Torres con traje oscuro y corbata verde; ambos con micrófonos.
Una composición en acuarela muestra a Roberto Sánchez mirando a Miki Torres, quien mantiene una postura y mirada sin dirigirla hacia Sánchez, con micrófonos frente a ambos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el ritmo de su campaña —considerado lento frente al de Keiko FujimoriSánchez descartó que sea una desventaja y afirmó que el contexto le favorece, al apuntar a un electorado que busca justicia, desarrollo económico y seguridad ciudadana.

Ahí mismo, Sánchez reiteró su compromiso de indultar a Pedro Castillo si llega a la presidencia, pese a que el exmandatario fue condenado por conspirar contra el orden democrático. El candidato describió esa medida como una “reivindicación de la justicia para el Perú” y la enmarcó dentro de un proyecto de “unidad nacional”.

Un día antes, Roberto Sánchez tendió la mano a Rafael López Aliaga. En declaraciones a RPP, el candidato izquierdista señaló que la segunda vuelta obliga a poner por delante los consensos y dejar de lado las diferencias partidarias.

“La responsabilidad que nos ha dado nuestro pueblo en esta segunda vuelta es ser capaces de conversar poniendo en segundo lugar las diferencias y anteponiendo los problemas principales que deben solucionarse en nuestro Perú”, afirmó.

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