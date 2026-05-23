“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

Tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, el tenista peruano Ignacio Buse dedica unas emotivas palabras a los compatriotas que lo alentaron desde las gradas, expresando su orgullo y su anhelo por su país.

La consagración de Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo representa un hito sin precedentes para el tenis peruano. El joven de veintidós años logró imponerse en la final frente al estadounidense Tommy Paul con parciales de 7-6, 4-6 y 6-3, coronándose campeón de un torneo de esta magnitud por primera vez en la historia del país.

El desenlace del encuentro encontró a Buse en plenitud física y mental, logrando cerrar el partido con autoridad y asegurando el trofeo. Este logro marca un antes y un después para el tenis nacional, que nunca antes había visto a uno de sus representantes levantar un título de estas características.

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El tenista Ignacio Buse se desploma en la arcilla tras ganar el punto decisivo de la final. Observa la explosión de alegría del jugador, su equipo y la hinchada peruana, celebrando un título que no llegaba desde Lucho Horna en 2007.

El conmovedor discurso de Ignacio Buse dedicado al Perú

El tenista nacional reflejó en su rostro la emoción de coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo. Aunque empezó su discurso en inglés, hizo un alto para dedicarle conmovedoras palabras al Perú en español. Ignacio Buse agradeció el apoyo incondicional de los peruanos y resaltó su amor por el país.

“A toda la gente de Perú, veo muchas banderas, muchas camisetas; me emociona muchísimo. Cómo extraño a Perú, quiero estar en Perú ya. Esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú siempre, viva Perú”, declaró un emocionado ‘Nacho’ antes de la premiación.

La declaración de Buse emocionó a los hinchas e hizo explotar la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum. También hizo que los comentaristas de ESPN se rindan ante el peruano.

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“Cómo siente la bandera este chico”, “cómo debe extrañar, no hay dudas, lo acaba decir. es difícil imaginar cuánto extraña un tenista su casa, y más los sudamericanos que hacen grandes esfuerzos durante todo el año”; mencionaron los periodistas extranjeros.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 23, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates with the trophy after winning his final match against Tommy Paul of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

Así fue la premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

La victoria de Ignacio Buse en el Bitpanda Hamburg Open desató una celebración memorable en la pista central del Rothenbaum. El tenista peruano, de veintidós años, conquistó su primer título ATP después de una campaña que comenzó en la fase clasificatoria y lo llevó a superar a rivales de peso, incluido el campeón defensor Flavio Cobolli, así como a Jakub Menšík, Ugo Humbert, Aleksandar Kovacevic y, finalmente, Tommy Paul en el duelo decisivo.

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El desenlace fue emotivo: Buse recibió el trofeo entre lágrimas contenidas, mientras la bandera peruana destacaba entre las tribunas repletas de aficionados que viajaron desde Perú para alentarlo en Hamburgo. Hacía diecinueve años que un tenista nacional no lograba levantar un trofeo ATP, lo que confería al momento un significado especial para la historia del deporte en el país.

El joven tenista Ignacio Buse no puede contener la emoción tras proclamarse campeón en Hamburgo. Observa la ceremonia de premiación, el levantamiento del trofeo y la lluvia de confeti que sellan un día inolvidable en su carrera profesional.

La ceremonia de premiación comenzó con el nombre de Buse resonando por el estadio, acompañado de una ovación sostenida que no cesó durante toda la entrega. El público, que integró a decenas de compatriotas, celebró con entusiasmo cada instante del reconocimiento al nuevo campeón. En el palco, su entrenador Molina mostró abiertamente la emoción de compartir ese logro junto al jugador al que acompañó en cada etapa del proceso que culminó con el título.

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Ignacio Buse alzó el trofeo del Bitpanda Hamburg Open tras una campaña que incluyó victorias ante figuras consagradas y culminó con el apoyo masivo del público y la comunidad peruana en Alemania. El título no solo rompe una espera de casi dos décadas, sino que proyecta a Buse como un nuevo referente del tenis sudamericano a nivel internacional.