¿Quién es Alexandra Morillo, la tercera peruana en el casting de Victoria’s Secret además de Luciana Fuster y Natalie Vértiz?

Alexandra Morillo, la tercera modelo peruana en audicionar para Victoria's Secret, posa sonriente y se presenta con un micrófono.

El 22 de mayo, Alexandra Morillo marcó un hito para el modelaje nacional al convertirse en la tercera peruana en presentarse en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026. La modelo compartió escenario con Natalie Vértiz y Luciana Fuster, ambas figuras reconocidas en la industria, tras recibir una convocatoria directa de la organización internacional hace más de un mes.

La audición se realizó en un centro comercial de Miami. Morillo apareció ante un jurado de cinco integrantes, entre quienes destacó la supermodelo Gigi Hadid. Durante su participación, desfiló con un conjunto negro y expresó la intensidad de la experiencia: “El casting... todavía se siente irreal”, publicó en sus redes sociales, acompañado por el video de su paso por la pasarela.

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La modelo peruana también estuvo en este importante casting para convertirse en ángel de Victoria's Secret | Instagram

Dos días antes, Morillo reveló a sus seguidores que había sido aceptada para participar en la selección de la reconocida marca, una noticia que, según sus propias palabras, le resultó inesperada.

“Todavía me cuesta creerlo. Desde chiquitita soñaba con algún día poder estar cerca de algo así. Esto representa muchísimo. No solo por la marca, sino por lo que significa: los años de trabajo, los castings, los rechazos, los viajes, las pasarelas, los momentos en los que una duda de sí misma y, aun así, sigue”, compartió con evidente emoción.

Con este logro, Morillo se suma al selecto grupo de modelos peruanas que han recibido una invitación para el casting presencial de Victoria’s Secret, en donde también estuvieron Vértiz y Fuster.

La modelo peruana Alexandra Morillo camina por la pasarela durante el casting de Victoria's Secret, buscando un lugar en la prestigiosa marca de lencería.

El perfil de Alexandra Morillo

Alexandra Morillo, de 29 años, cuenta con una sólida formación profesional. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lima. En el ámbito de los concursos de belleza, su trayectoria incluye una posición en el top 10 del Miss Asia Pacífico Internacional 2019, la obtención del título Miss World Perú Lima 2020 y la coronación como Miss Perú USA 2022.

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En septiembre de 2022, la organización Miss Perú anunció la participación de Morillo como la primera candidata casada en la historia del certamen nacional, tras una reforma en los estatutos de la franquicia internacional. Este hecho representó un cambio relevante en la historia del concurso y amplió las oportunidades para más mujeres.

Alexandra Morillo, la modelo peruana, posa elegantemente en un deslumbrante vestido morado, siendo la tercera candidata de su país en el prestigioso casting de Victoria's Secret.

En su vida personal, Morillo contrajo matrimonio en Cusco con Jorge Masvidal, expeleador de artes marciales mixtas de la UFC. Este vínculo ha sido parte de la exposición mediática de la modelo, quien comparte aspectos de su vida familiar y profesional con sus más de 81 mil seguidores en Instagram.

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En su faceta empresarial, Morillo impulsa tres emprendimientos en Estados Unidos. Gestiona una tienda exclusiva para novias en Miami, dirige una empresa de alquiler de autos de lujo en la misma ciudad y lidera una agencia dedicada a la creación de contenidos y gestión de redes sociales. Estas iniciativas reflejan su perfil como empresaria y su capacidad para diversificarse más allá de las pasarelas.

Una captura de pantalla muestra el perfil de Instagram de Alexandra Morillo, la modelo peruana que se suma a Luciana Fuster y Natalie Vértiz en el casting de Victoria's Secret.

La experiencia de Alexandra Morillo en el casting de una de las marcas más emblemáticas de la moda internacional se convierte en un referente para modelos peruanas, que ven en ella un ejemplo de perseverancia y profesionalismo. Su paso por el casting presencial de Victoria’s Secret Fashion Show 2026, compartiendo espacio con otras representantes del país, consolida su nombre en la industria y proyecta nuevas posibilidades para el talento nacional en escenarios globales.

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