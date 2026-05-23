¿Se busca dar indulto humanitario al expresidente Pedro Castillo por grave enfermedad? Vocero de EsSalud confirma su condición clínica

El video presenta el exterior de las sedes del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación. Se observa una entrevista a Omar Neyra, especialista en salud pública. Posteriormente, se muestran imágenes del político Pedro Castillo en diferentes contextos, incluyendo una aparición oficial con banda presidencial. La cobertura incluye el texto superpuesto 'SE BUSCA ENFERMEDAD' en varias escenas. Este contenido es una pieza de cobertura periodística.

El estado de salud del exmandatario Pedro Castillo ha generado una intensa controversia mediática y política en Perú tras las recientes atenciones clínicas recibidas en el penal donde cumple condena. Según confirmación oficial de EsSalud y del área de Medicina Legal, el expresidente presenta un cuadro clínico y hemodinámico estable, sin evidencias de enfermedades graves que justifiquen un indulto humanitario.

Sin embargo, una denuncia periodística ha puesto en tela de juicio la transparencia de estos procedimientos médicos y su posible uso para buscar la excarcelación anticipada del ex jefe de Estado.

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Castillo?

Las últimas evaluaciones médicas practicadas a Pedro Castillo descartaron patologías severas o crónicas que pudieran poner en riesgo su vida, conforme reportó EsSalud en declaraciones recogidas en Willax Televisión. Los equipos médicos concluyeron que el exmandatario presenta “condición física general adecuada” y que los parámetros vitales se mantienen dentro de rangos normales para su edad y antecedentes clínicos. Además, los informes de Medicina Legal coincidieron en que Castillo no padece enfermedades incapacitantes ni requiere tratamientos paliativos de alta complejidad.

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Justicia mantiene investigación contra Pedro Castillo por PetroPerú y otros casos

El debate público se intensificó tras la difusión de reportes sobre supuestas irregularidades en el acceso a los servicios de salud penitenciarios. Brahiang Núñez, vocero de EsSalud, admitió que existieron “anomalías” en ciertos diagnósticos previos y que, en ocasiones, se habrían generado accesos privilegiados y atenciones aceleradas para el exmandatario, saltando los procedimientos habituales y sin justificación clínica evidente. Esta situación permitió la creación de expedientes médicos con diagnósticos que, según fuentes institucionales, “no reflejaban la gravedad real de la condición del paciente”.

Las denuncias periodísticas, incluyeron testimonios de personal médico y administrativo anónimo que detallaron cómo las solicitudes de atención para Pedro Castillo eran admitidas con prioridad y en plazos inusuales, a diferencia del resto de la población penitenciaria. Un funcionario del sistema de salud sostuvo: “El expresidente ha recibido evaluaciones médicas rápidas y reiteradas, incluso cuando sus síntomas no ameritaban una urgencia”. Esto motivó auditorías internas en el sistema de salud penitenciario y la apertura de investigaciones para determinar si existieron presiones o interferencias externas.

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¿En búsqueda de un indulto humanitario?

En paralelo a la controversia médica, Pedro Castillo protagonizó un episodio de protesta durante una de las audiencias de su juicio oral, cuando inició una huelga de hambre como señal de disconformidad por la conducción del proceso y sus condiciones de reclusión. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) calificó esta medida como “falta grave” y ordenó el aislamiento transitorio del exmandatario, así como el monitoreo permanente de su estado físico. La decisión del INPE incluyó la presencia constante de personal de salud y la restricción de visitas, hasta descartar alteraciones graves en sus parámetros vitales.

El tema del indulto humanitario ha sido recurrente en el debate público y político en Perú desde la detención de Pedro Castillo. Sin embargo, hasta la fecha, no existen elementos objetivos en los informes médicos oficiales que avalen la solicitud de una medida de gracia por razones humanitarias. La legislación peruana establece que este beneficio solo puede concederse a reclusos en las siguientes situaciones:

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Reos con enfermedades terminales,

Salud irreversibles o

Condiciones clínicas que no puedan ser tratadas adecuadamente en prisión,

Estos requisitos no se verifican en el caso del exmandatario según los reportes revisados y confirmados por voceros de EsSalud.

Fotografía de archivo del 27 de noviembre de 2025 que muestra al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) reaccionando durante una audiencia, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo/ ARCHIVO

En el entorno político y mediático, diversas figuras y asociaciones han cuestionado la imparcialidad de los exámenes médicos practicados a Pedro Castillo, sugiriendo que se trataría de una estrategia para facilitar su salida anticipada de prisión. No obstante, las autoridades sanitarias recalcaron que los informes presentados fueron elaborados por equipos independientes y bajo estrictos protocolos de auditoría clínica. Un portavoz de EsSalud declaró a Willax Televisión: “Las evaluaciones a Pedro Castillo han seguido los procedimientos técnicos establecidos y no arrojan evidencia de un deterioro que justifique el indulto”.

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