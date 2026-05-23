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Segunda vuelta en Perú: ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados tras la votación de 7 de junio?

El reporte preliminar que preparará la entidad incluirá la mayor parte de la muestra electoral y utilizará parámetros estadísticos estrictos para evitar interpretaciones erróneas en caso de resultados ajustados

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El video muestra una cobertura noticiosa sobre la suspensión del Conteo Rápido Integral por parte de la Asociación Civil Transparencia. Se observan dos hombres en pantalla; uno de ellos es Omar Awapara Franco, Secretario General de Transparencia, quien interviene en el enlace. El material gráfico en pantalla explica que la suspensión se debe a fallas durante la jornada electoral. La entidad asegura que la extensión del proceso electoral se da para garantizar un proceso democrático y transparente. La difusión es realizada por el medio Exitosa.

El secretario general de Transparencia, Omar Awapara, anunció que el conteo rápido de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio se difundirá entre las 20:00 y 21:00, con una muestra cercana al 80% y un margen de error conservador. Así lo confirmó durante una entrevista con RPP Noticias, donde explicó las características y particularidades del proceso que este año podría definir el rumbo político de Perú en un contexto de alta expectativa nacional.

Resultados serán más ágiles

Según la información proporcionada por Omar Awapara, la organización civil Transparencia prevé agilizar la entrega de resultados preliminares este domingo debido a que solo participan dos candidatos. “Anticipamos que esta vez el conteo va a ser mucho más rápido. Se trata solamente de dos candidatos”, indicó el secretario general. Esta simplificación en el número de opciones facilita el procesamiento de las actas y reduce los tiempos de consolidación de datos.

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La segunda vuelta electoral, programada para el 7 de junio, ha concentrado la atención pública y política en Perú, por lo que la rapidez en la entrega de resultados reviste especial importancia. Transparencia estima que el conteo rápido cubrirá entre el 70% y el 80% de la muestra total seleccionada, lo que permitirá ofrecer un panorama preliminar sobre la tendencia de la votación. “Yo calculo que debe ser alrededor de las ocho o nueve de la noche”, precisó Awapara sobre el horario en que la ciudadanía podrá conocer los primeros resultados.

Dos manos, una a cada lado, depositan sobres en una urna electoral blanca con el logo de la ONPE. Al fondo, una bandera peruana difusa y cabinas de votación.
Dos manos depositan sobres en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, con la bandera nacional difusa al fondo, simbolizando la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál será el nivel de margen de error?

El secretario general subrayó que el margen de error empleado será conservador, en línea con el que se utilizó durante la primera vuelta. Transparencia se apoya en una metodología estadística basada en una muestra representativa de mesas de sufragio, seleccionadas tanto en el territorio nacional como en el extranjero. El procesamiento de la información se realiza en coordinación con la encuestadora Ipsos Perú, que colabora en la consolidación y validación de los datos obtenidos.

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Ilustración de dos personas viendo una balanza con los logos de Transparencia y Ipsos Perú, actas electorales y una lupa, con una banda roja que dice "Margen de error".
Ilustración digital que muestra una balanza con los logos de Transparencia y Ipsos Perú, actas electorales y una lupa, representando el análisis del conteo rápido electoral y el desafío del margen de error. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Awapara advirtió que, pese al avance tecnológico y metodológico, el margen de error cobra especial relevancia en casos de resultados muy ajustados. “Una posibilidad es que los resultados no nos permitan decir si hay un candidato por encima de otro. Va a depender al final de cuentas de cómo vote la ciudadanía el día 7 de junio”, sostuvo el secretario general. Esta advertencia responde a la posibilidad de que la diferencia entre los dos aspirantes presidenciales resulte mínima, lo que podría dificultar la identificación de un ganador durante las primeras horas posteriores al cierre de las urnas.

Ilustración de un reloj con manecillas en azul marino, la palabra 'Transparencia' y el logo de ONPE en su esfera, rodeado de papeles y sobres flotantes.
Ilustración minimalista muestra un reloj con los logos de Transparencia y ONPE en su esfera, rodeado de papeles y sobres electorales, simbolizando la vigilancia y el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conteo rápido: Clave para conocer al sucesor de José María Balcázar

El proceso de conteo rápido de Transparencia se ha consolidado como una herramienta clave en el seguimiento de los comicios peruanos. El método permite obtener resultados preliminares independientes y verificables antes de la difusión oficial por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Aunque el conteo rápido no sustituye el escrutinio formal, ha sido utilizado por medios, partidos y observadores internacionales para anticipar tendencias y reducir la incertidumbre en jornadas electorales definitorias.

En la primera vuelta, celebrada semanas atrás, Transparencia también difundió resultados de conteo rápido con un margen de error conservador, lo que generó confianza en la ciudadanía sobre la fiabilidad de la metodología. Para la segunda vuelta, el desafío principal radica en la posibilidad de un desenlace reñido, que exigiría una interpretación cuidadosa de los márgenes estadísticos y la evolución de la muestra conforme avance el recuento.

Ilustración de un mapa de Perú con lupa gigante sobre personas contando votos y sobres, logos de ONPE y Transparencia, y un reloj marcando las 21:00.
Ilustración que simboliza la vigilancia ciudadana e institucional sobre el conteo de votos en todo el territorio peruano, con la participación de ONPE y Transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compromiso de transparencia e imparcialidad al dar a conocer resultados finales

La organización civil ha reiterado su compromiso con la transparencia y la imparcialidad, invitando a la ciudadanía a seguir de cerca el proceso y a considerar el margen de error en la interpretación de los primeros resultados. Awapara enfatizó que la publicación del conteo rápido busca contribuir a la tranquilidad y claridad del proceso electoral, proporcionando información confiable en tiempo oportuno.

El despliegue del conteo rápido incluye la participación de cientos de voluntarios y especialistas, quienes supervisan la correcta transmisión y procesamiento de las actas seleccionadas. El trabajo conjunto entre Transparencia e Ipsos Perú garantiza la aplicación de estándares técnicos y procedimientos estadísticos reconocidos en la región.

La expectativa por los resultados de la segunda vuelta se mantiene elevada, y diversos sectores han solicitado prudencia en la interpretación de los datos preliminares. El propio Omar Awapara reiteró que, en caso de una diferencia estrecha, el margen de error podría impedir una proclamación inmediata de un ganador, por lo que recomendó esperar la consolidación de la muestra y el anuncio oficial de la ONPE.

Una familia peruana de espaldas en una sala de estar observa un televisor grande mostrando un gráfico de barras y el logo de Transparencia de noche.
Una familia peruana observa atentamente los resultados electorales proyectados en un gráfico de barras por Transparencia en la televisión, creando una atmósfera de expectación nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora se conocerá los primeros resultados de la segunda vuelta?

El conteo rápido de Transparencia se difundirá entre las 20:00 y 21:00 del domingo 7 de junio, abarcando entre el 70% y el 80% de la muestra, con un margen de error conservador. La ciudadanía podrá acceder a esta información a través de los canales oficiales de la organización.

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