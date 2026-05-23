Peruanos celebraron así en las tribunas y en redes el título de Ignacio Buse en Hamburgo

El tenista Ignacio Buse se desploma en la arcilla tras ganar el punto decisivo de la final. Observa la explosión de alegría del jugador, su equipo y la hinchada peruana, celebrando un título que no llegaba desde Lucho Horna en 2007.

Los peruanos celebraron en las tribunas y en redes sociales el histórico título de Ignacio Buse tras su victoria ante Tommy Paul en la final del ATP 500 de Hamburgo. El tenista de 22 años se consagró campeón al imponerse por 2-1, con parciales de 7-6 (6), 4-6 y 6-3, y desató una ola de festejos dentro y fuera de la cancha.

El duelo empezó parejo, con ataques y respuestas de lado a lado. Ignacio Buse sostuvo el ritmo con la velocidad de sus disparos, sus desplazamientos y el saque de derecha, aunque el remate del estadounidense Tommy Paul (N° 26 del ránking ATP) le generó varios problemas durante el primer tramo del partido.

PUBLICIDAD

La primera manga fue tan ajustada que se definió en el “tie-break”, donde el primer punto quedó para el peruano por 7-6 (6). Buse creció en el cierre del set y sostuvo la ventaja con una devolución precisa que le permitió quedarse con el parcial inicial.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 23, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates with champagne after winning his final match against Tommy Paul of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

El desgaste del primer set y el intenso calor terminaron por pasarle factura en el segundo. Paul arrancó con fuerza y se puso 4-0, pero Buse reaccionó y construyó punto a punto hasta acercarse 4-5. Pese al repunte, el estadounidense mantuvo la regularidad y ganó la manga por 6-4.

En el tercer parcial, Buse atacó con mayor insistencia el lado derecho de Paul con remates cruzados, al identificar ese sector como el punto débil de su rival. El peruano recuperó terreno, forzó errores con el revés y empujó a un Paul visiblemente frustrado por la pérdida de puntos en el intercambio.

PUBLICIDAD

El cierre volvió a ser disputado, pero Buse sostuvo el último esfuerzo físico y selló el triunfo por 6-3. Con ese resultado, el peruano levantó el trofeo en Hamburgo y firmó una de las victorias más relevantes de su carrera.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 23, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates with the trophy after winning his final match against Tommy Paul of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

El festejo peruano en el estadio y la reacción en redes

Tras el último punto, que llegó por un error de Paul, los peruanos ubicados en las tribunas se hicieron sentir con gritos de emoción y el cántico de “Perú, Perú”. Aunque no eran muchos, celebraron con intensidad la consagración y recibieron a Buse, que corrió a abrazar a sus compatriotas antes de tomar una banderola peruana. La noticia se expandió con rapidez en redes sociales. En X, “Perú” y “Nacho” se ubicaron como tendencia y los mensajes de felicitación de los internautas se sumaron a la celebración por el título conseguido en Alemania.

PUBLICIDAD

IPD

Luego de 19 años, el tenis peruano volvió a levantar un título en competiciones ATP gracias al rendimiento de Buse, que con este triunfo ascenderá hasta el puesto N° 31 del ránking. Además, el campeón se embolsó 415 mil euros y sumó 500 puntos para la clasificación.

Las palabras de Buse tras el título

Por las exigencias del alto rendimiento, Buse reconoció que no puede pasar mucho tiempo en Perú, aunque expresó su deseo de volver. “Cómo extraño Perú, quiero estar en Perú ya; pero esto sigue, que el sueño continúe. Y ‘Arriba Perú’, siempre. ¡Viva Perú!”, sostuvo el flamante campeón.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 23, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates winning the final match against Tommy Paul of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

En sus declaraciones posteriores al partido, antes de subirse al estrado para recibir el trofeo, también afirmó que “Perú es el mejor país del mundo”, en una muestra del vínculo que mantiene con su país tras la consagración en Hamburgo.

PUBLICIDAD