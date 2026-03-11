Mario Hart desmiente a Alejandra Baigorria sobre supuesto romance con Diana Sánchez en Combate: “Es una persona que quiero”

Mario Hart responde a rumores de relación con Diana Sánchez y defiende su amistad. Captura: Combate.

Las recientes declaraciones sobre lo ocurrido tras cámaras en el recordado reality “Combate” han vuelto a colocar a varios de sus exintegrantes en el centro de la conversación pública. En medio de los comentarios que circularon en redes sociales y programas digitales, Mario Hart decidió pronunciarse para aclarar los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con Diana Sánchez, versiones que resurgieron luego de que un exproductor del programa hiciera referencia a un presunto “affaire” entre ambos durante la época en que compartían el set del popular espacio de competencia de ATV.

La polémica creció aún más cuando el tema fue relacionado con comentarios previos de Alejandra Baigorria, quien en el pasado mantuvo una mediática relación sentimental con el piloto y ex chico reality. Las especulaciones comenzaron a multiplicarse en redes sociales y plataformas de espectáculos, donde usuarios y seguidores del programa recordaron episodios y momentos del pasado que alimentaban la narrativa de un posible romance oculto entre Hart y Sánchez.

Ante la creciente ola de comentarios, el equipo de Instarándula, el espacio digital conducido por el periodista Samuel Suárez, interceptó a Mario Hart para preguntarle directamente por las versiones que circulaban. El breve encuentro fue compartido posteriormente a través del canal de Instagram del comunicador, generando rápidamente reacciones entre los seguidores del espectáculo local.

Durante la conversación, el actual conductor de televisión y deportista automovilístico optó por responder con calma a las preguntas sobre su relación con la exchica reality. Hart negó que haya existido algún tipo de vínculo sentimental con Diana Sánchez y dejó en claro que entre ambos siempre hubo una relación basada en la amistad y el respeto mutuo.

“Es una gran amiga y es el único vínculo que tengo con ella y que espero mantener, porque es una persona que quiero mucho, respeto, por más que no tengo contacto con ella hace mucho tiempo. Es de las pocas amigas que hice en el reality y que espero que le siga yendo bien”, aseveró el piloto, tratando de poner fin a las especulaciones que se habían multiplicado en los últimos días.

Con estas declaraciones, Mario Hart buscó aclarar la situación y marcar distancia de las versiones que sugerían un supuesto romance durante las grabaciones de Combate, programa que durante varios años se convirtió en uno de los realities más populares de la televisión peruana y que lanzó a la fama a varios de los personajes que hoy siguen presentes en el mundo del espectáculo.

Actualmente, Hart mantiene una relación estable con la actriz y modelo Korina Rivadeneira, con quien formó una familia y comparte su vida personal lejos de las polémicas que marcaron algunas etapas de su pasado televisivo. Sin embargo, los recuerdos y anécdotas de la época de Combate continúan generando titulares cada vez que alguno de sus protagonistas revive episodios de aquellos años.

En paralelo a las declaraciones de Hart, una nueva controversia se desató luego de que Diana Sánchez participara en una entrevista en el programa digital “Sin más que decir”, donde sorprendió al realizar comentarios sobre la relación entre Alejandra Baigorria e Israel Dreyfus durante su etapa en el reality.

En ese espacio, la exchica reality insinuó que entre ambos existían actitudes de coqueteo mientras compartían competencias y grabaciones del programa. Sus palabras generaron sorpresa entre los presentes y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

“Mira tú eres el menos indicado, porque tú con Alejandra se tiraban los perros. Después dicen ‘ay los amigos, somos amigos, somos tan amigos’. Yo tengo videos, tengo un iPad de 1900. ¿A ti no te coqueteaba? Todo el tiempo se coqueteaban ustedes dos”, expresó Diana Sánchez durante la conversación, dejando entrever que habría material que respaldaría sus afirmaciones.

Ante esas declaraciones, Israel Dreyfus intentó desmentir la versión planteada por su excompañera de reality. Durante el diálogo respondió con firmeza y negó que haya existido algún tipo de insinuación romántica entre él y Alejandra Baigorria. “Jamás. Y tú eres testigo”, respondió el modelo, intentando restar importancia a las palabras de Sánchez.

Sin embargo, la exchica reality insistió en su postura y reaccionó con evidente incredulidad frente a la negativa de Dreyfus. Su respuesta generó un momento de tensión en la entrevista y despertó la sorpresa de los presentes. “¡Ah, meeentira!”, replicó Diana Sánchez, dejando claro que mantenía su versión sobre los supuestos coqueteos que, según ella, habrían ocurrido en aquella época.

