José Domingo Pérez apoya indulto a Pedro Castillo, tilda su juicio de “arbitrario” y niega que haya roto orden constitucional

El destituido fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien asumió este lunes la defensa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), manifestó su respaldo a un eventual indulto, una “vía política” para lograr la libertad de su patrocinado, condenado a 11 años y cinco meses de prisión por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“El presidente Pedro Castillo, como cualquier peruano o peruana en este país, tiene derecho al ejercicio de la defensa en un proceso judicial y lo que se ha demostrado en el último juzgamiento que conllevó la condena es que no se le permitió ese ejercicio mínimo a elegir un abogado, sino que se le impuso un defensor público, una decisión arbitraria”, dijo en diálogo con la radio Exitosa.

Mencionó que fue el mismo exgobernante quien le pidió declarar que se sumara a su “proyecto político, considerando que (...) varios candidatos coinciden en la necesidad de una decisión política que permita” excarcelarlo, incluido el indulto.

Pérez añadió que, aunque su función principal está en la defensa legal, “si desde la esfera política se toma la decisión” de indultar a Castillo, “seguramente también” tomará “ese ejercicio”.

El fiscal destituido sostiene que el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades

“Es por eso que el presidente Pedro Castillo invita a que se sumen a su proyecto político para lograr su libertad (...) Castillo viene a ser un preso político, viene a ser un secuestrado por la justicia. Son los términos con los que el presidente Pedro Castillo me ha solicitado que me pueda dirigir a la opinión pública, situación que no es ajena a diversos pronunciamientos de juristas internacionales, los cuales también comparto”, dijo.

El exintegrante del Equipo Especial Lava Jato, quien acusó a la actual candidata presidencial Keiko Fujimori, así como a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), consideró que “el orden constitucional no se rompió” cuando Castillo intentó cerrar el Congreso, que previamente buscó destituirlo ante destapes de corrupción.

“Lo que hubo es una posición que seguramente va a ser examinada por los jueces y juezas de segunda instancia y a través de ese juicio al que fue sometido el presidente Pedro Castillo, estuvo plagado de muchas irregularidades”, afirmó.

Pérez describe a Castillo como un preso político o “secuestrado por la justicia”

“Tengo que ver cuáles son los alcances, cómo se ha llevado a cabo este juzgamiento contra el presidente y a partir de ahí tener que adecuar la defensa en esa estrategia o una estrategia en la cual me permita lograr, como le vuelvo a repetir, su libertad”, siguió.

Pérez, que inició recientemente el programa digital ‘Mejor con Domingo’, se incorporó al equipo Lava Jato en 2018 y obtuvo condena contra Toledo de 20 años de prisión por colusión y lavado de activos. Además, ha acusado por lavado de activos a Kuczynski y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

A la fecha, cumple una suspensión de seis meses dictada por la Autoridad Nacional de Control (ANC) por presuntas infracciones administrativas graves durante la acusación por lavado de activos contra Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y de las preferencias electorales de cara a las elecciones del próximo 12 de abril.

En marzo último, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificarlo, luego de analizar el informe presentado por su presidenta, María Teresa Cabrera, que respaldaba su destitución.